https://ria.ru/20230208/tsru-1850628078.html
Журналист: ЦРУ настаивало на скрытности операции против "Северных потоков"
Журналист: ЦРУ настаивало на скрытности операции против "Северных потоков" - РИА Новости, 08.02.2023
Журналист: ЦРУ настаивало на скрытности операции против "Северных потоков"
Журналист из США, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что ЦРУ настаивало на скрытности диверсии против "Северных потоков", поскольку это выглядело РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T17:29
2023-02-08T17:29
2023-02-08T17:42
в мире
сша
центральное разведывательное управление (цру)
северный поток
северный поток — 2
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Журналист из США, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что ЦРУ настаивало на скрытности диверсии против "Северных потоков", поскольку это выглядело бы как "акт войны" со стороны Вашингтона."ЦРУ утверждало, что все должно быть сделано тайно. Все участники понимали, насколько велики ставки. Если атака будет связана с Соединенными Штатами, это будет расценено "как акт войны", - приводит журналист слова своего источника о подготовке операции.Из материала Херша следует, что ЦРУ непосредственно участвовало в подготовке диверсии и именно рабочая группа этого ведомства нашла способ взорвать "Северные потоки".В публикации Херша говорится, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под "Северные потоки" взрывчатку, которую спустя три месяца активировали норвежцы. Президент США Джо Байден решился на диверсию на "Северных потоках" после более девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, утверждает Херш.
https://ria.ru/20230208/sallivan-1850594095.html
сша
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, центральное разведывательное управление (цру), северный поток, северный поток — 2
В мире, США, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Северный поток, Северный поток — 2
17:29 08.02.2023 (обновлено: 17:42 08.02.2023)
Журналист: ЦРУ настаивало на скрытности операции против "Северных потоков"
Журналист из США Херш: ЦРУ настаивало на скрытности операции против "Северных потоков"