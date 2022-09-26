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На обеих нитках "Северного потока" зафиксировали падение давления - РИА Новости, 26.09.2022
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На обеих нитках "Северного потока" зафиксировали падение давления
На обеих нитках "Северного потока" зафиксировали падение давления - РИА Новости, 26.09.2022
На обеих нитках "Северного потока" зафиксировали падение давления
На обеих нитках "Северного потока" произошло падение давления, сообщил оператор газопровода Nord Stream AG. РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T22:02
2022-09-26T23:47
в мире
северный поток — 2
nord stream 2 ag
северный поток
германия
siemens
газпром
дания
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. На обеих нитках "Северного потока" произошло падение давления, сообщил оператор газопровода Nord Stream AG."Сегодня вечером диспетчеры центра управления "Северного потока" зафиксировали падение давления на обеих нитках газопровода. Причины выясняются", — заявили в компании.Ранее в понедельник оператор Nord Stream 2 AG сообщил о резком падении давления на нитке А "Северного потока — 2", она была заполнена техническим газом. О произошедшем немедленно оповестили береговые службы Германии, Дании, Швеции, Финляндии и России. Идет расследование.Поставки газа по "Северному потоку", также одному из основных маршрутов экспорта российского газа, остановлены с конца августа. "Газпром" объяснил это выявленными неисправностями на единственном работавшем газоперекачивающем агрегате компрессорной станции "Портовая".Немецкая Siemens заявила, что не считает их технической причиной для остановки газопровода. Однако позже "Газпром" объявил, что Siemens участвует в ремонтных работах агрегата, обнаруживает неисправности и готова их устранять, но из-за санкций делать это негде.
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в мире, северный поток — 2, nord stream 2 ag, северный поток, германия, siemens, газпром, дания, швеция
В мире, Северный поток — 2, Nord Stream 2 AG, Северный поток, Германия, Siemens, Газпром, Дания, Швеция
22:02 26.09.2022 (обновлено: 23:47 26.09.2022)
 
На обеих нитках "Северного потока" зафиксировали падение давления

Оператор Nord Stream AG сообщил о падении давления на обеих нитках "Северного потока"

© AP Photo / Bela SzandelszkyГазоприемная станция
Газоприемная станция - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© AP Photo / Bela Szandelszky
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. На обеих нитках "Северного потока" произошло падение давления, сообщил оператор газопровода Nord Stream AG.
"Сегодня вечером диспетчеры центра управления "Северного потока" зафиксировали падение давления на обеих нитках газопровода. Причины выясняются", — заявили в компании.
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Ранее в понедельник оператор Nord Stream 2 AG сообщил о резком падении давления на нитке А "Северного потока — 2", она была заполнена техническим газом. О произошедшем немедленно оповестили береговые службы Германии, Дании, Швеции, Финляндии и России. Идет расследование.
Поставки газа по "Северному потоку", также одному из основных маршрутов экспорта российского газа, остановлены с конца августа. "Газпром" объяснил это выявленными неисправностями на единственном работавшем газоперекачивающем агрегате компрессорной станции "Портовая".
Немецкая Siemens заявила, что не считает их технической причиной для остановки газопровода. Однако позже "Газпром" объявил, что Siemens участвует в ремонтных работах агрегата, обнаруживает неисправности и готова их устранять, но из-за санкций делать это негде.
Европа и российский газ: рост поставок и структура потребления
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В миреСеверный поток — 2Nord Stream 2 AGСеверный потокГерманияSiemensГазпромДанияШвеция
 
 
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