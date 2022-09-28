16:27 28.09.2022 (обновлено: 23:59 28.09.2022)
В Германии опасаются лишиться "Северных потоков" навсегда
Tagesspiegel: немецкие власти опасаются потерять "Северные потоки" навсегда
Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2". Архивное фото
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Власти Германии предполагают, что три трубы "Северного потока" и "Северного потока — 2 " навсегда останутся непригодными для использования после инцидентов в море, сообщает Tagesspiegel со ссылкой на собственные источники в правительстве.
По информации издания, если газопроводы не отремонтируют в ближайшее время, то из-за разгерметизации внутрь попадет много соленой воды, которая вызовет коррозию.
"Утечки огромны, и скорость падения давления в трубах соответственно высока. Также существует значительное расстояние между тремя местами, где произошли утечки. Из-за их размера в трубы может попасть чрезвычайно большое количество соленой воды", — поделились журналисты.
Как пишет Tagesspiegel, кризисная группа немецкого МИД обсуждает инцидент с другими министерствами.
"Усиливается контроль над суверенными водами Германии со стороны федеральной полиции, при этом их корабли более внимательно следят за соответствующими маршрутами критически важной инфраструктуры. Кроме того, федеральные земли должны усилить защиту прибрежных районов Северного и Балтийского морей", — пояснили в издании.
В понедельник компания — оператор "Северного потока — 2" Nord Stream 2 AG сообщила, что на одной из ниток в водах Дании рядом с островом Борнхольм произошло ЧП. Затем о снижении давления на обеих нитках сообщила Nord Stream AG, оператор первого "Северного потока".
Оба газопровода в этот момент не эксплуатировались. "Северный поток" остановили летом из-за сложностей с ремонтом и обслуживанием агрегатов Siemens в условиях санкций. Полностью построенный "Северный поток — 2" так и не запустили, прекратив сертификацию трубы после начала российской специальной военной операции на Украине. Несмотря на отсутствие прокачки, все нитки были заполнены техническим газом.