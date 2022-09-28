https://ria.ru/20220928/severnyypotok-1820112615.html

В Германии опасаются лишиться "Северных потоков" навсегда

В Германии опасаются лишиться "Северных потоков" навсегда - РИА Новости, 28.09.2022

В Германии опасаются лишиться "Северных потоков" навсегда

Власти Германии предполагают, что три трубы "Северного потока" и "Северного потока — 2 " навсегда останутся непригодными для использования после инцидентов в... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T16:27

2022-09-28T16:27

2022-09-28T23:59

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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Власти Германии предполагают, что три трубы "Северного потока" и "Северного потока — 2 " навсегда останутся непригодными для использования после инцидентов в море, сообщает Tagesspiegel со ссылкой на собственные источники в правительстве.По информации издания, если газопроводы не отремонтируют в ближайшее время, то из-за разгерметизации внутрь попадет много соленой воды, которая вызовет коррозию."Утечки огромны, и скорость падения давления в трубах соответственно высока. Также существует значительное расстояние между тремя местами, где произошли утечки. Из-за их размера в трубы может попасть чрезвычайно большое количество соленой воды", — поделились журналисты.Как пишет Tagesspiegel, кризисная группа немецкого МИД обсуждает инцидент с другими министерствами.В понедельник компания — оператор "Северного потока — 2" Nord Stream 2 AG сообщила, что на одной из ниток в водах Дании рядом с островом Борнхольм произошло ЧП. Затем о снижении давления на обеих нитках сообщила Nord Stream AG, оператор первого "Северного потока".Оба газопровода в этот момент не эксплуатировались. "Северный поток" остановили летом из-за сложностей с ремонтом и обслуживанием агрегатов Siemens в условиях санкций. Полностью построенный "Северный поток — 2" так и не запустили, прекратив сертификацию трубы после начала российской специальной военной операции на Украине. Несмотря на отсутствие прокачки, все нитки были заполнены техническим газом.Сейсмический центр Швеции зафиксировал в районе утечек газа мощные подводные взрывы. Власти Германии и Дании не исключают, что причиной ЧП стали диверсии.

https://ria.ru/20220928/bayden-1820103185.html

https://ria.ru/20220928/severnyypotok-1820054338.html

https://ria.ru/20220928/sikorskiy-1820025850.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, цены на нефть, германия, швеция, дания, северный поток, северный поток — 2