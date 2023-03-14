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Путин назвал причастность Украины к взрыву на "Северных потоках" чушью - РИА Новости, 14.03.2023
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20:06 14.03.2023 (обновлено: 21:57 14.03.2023)
https://ria.ru/20230314/vzryvy-1857882380.html
Путин назвал причастность Украины к взрыву на "Северных потоках" чушью
Путин назвал причастность Украины к взрыву на "Северных потоках" чушью - РИА Новости, 14.03.2023
Путин назвал причастность Украины к взрыву на "Северных потоках" чушью
Версия о причастности украинских активистов к взрыву на "Северных потоках" — полная чушь, заявил Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T20:06
2023-03-14T21:57
владимир путин
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украина
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павел зарубин
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Версия о причастности украинских активистов к взрыву на "Северных потоках" — полная чушь, заявил Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".России сложно заниматься собственным расследованием, поскольку отечественных специалистов не допускают на место теракта, уточнил глава государства."То, что это теракт, — это уже ни для кого не секрет. Это, по-моему, все уже признали. Причем теракт, совершенно очевидно совершенный на государственном уровне, потому что никакие любители подобные акции совершить не могут", — пояснил Путин.Ответ от датских властей на просьбу провести обследование ниток "Северных потоков" на предмет взрывных устройств с привлечением международной группы экспертов был неопределенным, продолжил он. Специалисты "Газпрома" при исследовании газопровода нашли некий "столбик" на удалении примерно 30 километров от места взрыва, установленный в уязвимом месте — на стыке труб. Президент добавил, что США теоретически заинтересованы в таких инцидентах, как взрывы на "Северных потоках", чтобы поставлять в Европу свой СПГ.Для совершения теракта на "Северных потоках" могли заложить несколько взрывных устройств — какие-то взорвались, какие-то нет, подчеркнул российский лидер. По его мнению, у трубопроводов есть будущее, если у европейских партнеров возродится инстинкт национального интереса, независимости и суверенитета."В мировой практике нет примера ремонта подобных систем после таких происшествий, но теоретически все возможно. Это просто потребует времени, денег определенных, каких-то новых технологий", — отметил глава государства.По версии американского журналиста, лауреата Пулицеровской премии Сеймура Херша, подрыв устроили США при помощи союзников по НАТО: летом во время учений Baltops американские водолазы заминировали газопроводы, а спустя три месяца норвежцы привели взрывные устройства в действие.На минувшей неделе газета The New York Times сообщила о наличии разведывательных данных, согласно которым за атакой на "Северные потоки" стоит некая проукраинская группировка, ее планы необязательно были известны киевскому руководству.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал подобные публикации скоординированным вбросом в СМИ, направленным на отвлечение внимания. Россию по-прежнему не допускают к разбирательству, отметил чиновник, и несколько дней назад Москва получила ноты об этом от Копенгагена и Стокгольма.
https://ria.ru/20230307/utechki-1856504511.html
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владимир путин, россия, украина, сша, павел зарубин, джо байден, генеральная прокуратура рф, газпром, северный поток — 2, северный поток, авария на "северных потоках", дмитрий песков, нато
Владимир Путин, Россия, Украина, США, Павел Зарубин, Джо Байден, Генеральная прокуратура РФ, Газпром, Северный поток — 2, Северный поток, Авария на "Северных потоках", Дмитрий Песков, НАТО
Путин назвал причастность Украины к взрыву на "Северных потоках" чушью

Путин назвал чушью причастность украинской группировки к терактам на "Северных потоках"

© Госкорпорация "Роскосмос"/TelegramМониторинг утечки газа в газопроводах "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2"
Мониторинг утечки газа в газопроводах Северный поток — 1 и Северный поток — 2
© Госкорпорация "Роскосмос"/Telegram
Мониторинг утечки газа в газопроводах "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2". Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Версия о причастности украинских активистов к взрыву на "Северных потоках" — полная чушь, заявил Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
«
"Взрыв подобного рода, такой мощности, на такой глубине могут осуществить только специалисты, причем поддержанные всей мощью государства, которое располагает определенными технологиями", — сказал президент.
России сложно заниматься собственным расследованием, поскольку отечественных специалистов не допускают на место теракта, уточнил глава государства.
"То, что это теракт, — это уже ни для кого не секрет. Это, по-моему, все уже признали. Причем теракт, совершенно очевидно совершенный на государственном уровне, потому что никакие любители подобные акции совершить не могут", — пояснил Путин.
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Ответ от датских властей на просьбу провести обследование ниток "Северных потоков" на предмет взрывных устройств с привлечением международной группы экспертов был неопределенным, продолжил он. Специалисты "Газпрома" при исследовании газопровода нашли некий "столбик" на удалении примерно 30 километров от места взрыва, установленный в уязвимом месте — на стыке труб.
«

"Специалисты считают, что это может быть антенна для приема сигнала на приведение в действие взрывного устройства, которое может быть, я не утверждаю, но может быть заложено под трубопроводную систему", — сказал Путин.

Президент добавил, что США теоретически заинтересованы в таких инцидентах, как взрывы на "Северных потоках", чтобы поставлять в Европу свой СПГ.
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Для совершения теракта на "Северных потоках" могли заложить несколько взрывных устройств — какие-то взорвались, какие-то нет, подчеркнул российский лидер. По его мнению, у трубопроводов есть будущее, если у европейских партнеров возродится инстинкт национального интереса, независимости и суверенитета.
"В мировой практике нет примера ремонта подобных систем после таких происшествий, но теоретически все возможно. Это просто потребует времени, денег определенных, каких-то новых технологий", — отметил глава государства.

В конце сентября прошлого года оба российских экспортных трубопровода, проложенных по дну Балтийского моря, — "Северный поток" и "Северный поток — 2" — вышли из строя в результате диверсии. Швеция, Дания и Германия проводят расследования, но ни к каким конкретным результатам они пока не пришли. В Кремле назвали ЧП актом международного терроризма.

По версии американского журналиста, лауреата Пулицеровской премии Сеймура Херша, подрыв устроили США при помощи союзников по НАТО: летом во время учений Baltops американские водолазы заминировали газопроводы, а спустя три месяца норвежцы привели взрывные устройства в действие.
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На минувшей неделе газета The New York Times сообщила о наличии разведывательных данных, согласно которым за атакой на "Северные потоки" стоит некая проукраинская группировка, ее планы необязательно были известны киевскому руководству.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал подобные публикации скоординированным вбросом в СМИ, направленным на отвлечение внимания. Россию по-прежнему не допускают к разбирательству, отметил чиновник, и несколько дней назад Москва получила ноты об этом от Копенгагена и Стокгольма.
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