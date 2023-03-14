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Путин назвал причастность Украины к взрыву на "Северных потоках" чушью

Путин назвал причастность Украины к взрыву на "Северных потоках" чушью - РИА Новости, 14.03.2023

Путин назвал причастность Украины к взрыву на "Северных потоках" чушью

Версия о причастности украинских активистов к взрыву на "Северных потоках" — полная чушь, заявил Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T20:06

2023-03-14T20:06

2023-03-14T21:57

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Версия о причастности украинских активистов к взрыву на "Северных потоках" — полная чушь, заявил Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".России сложно заниматься собственным расследованием, поскольку отечественных специалистов не допускают на место теракта, уточнил глава государства."То, что это теракт, — это уже ни для кого не секрет. Это, по-моему, все уже признали. Причем теракт, совершенно очевидно совершенный на государственном уровне, потому что никакие любители подобные акции совершить не могут", — пояснил Путин.Ответ от датских властей на просьбу провести обследование ниток "Северных потоков" на предмет взрывных устройств с привлечением международной группы экспертов был неопределенным, продолжил он. Специалисты "Газпрома" при исследовании газопровода нашли некий "столбик" на удалении примерно 30 километров от места взрыва, установленный в уязвимом месте — на стыке труб. Президент добавил, что США теоретически заинтересованы в таких инцидентах, как взрывы на "Северных потоках", чтобы поставлять в Европу свой СПГ.Для совершения теракта на "Северных потоках" могли заложить несколько взрывных устройств — какие-то взорвались, какие-то нет, подчеркнул российский лидер. По его мнению, у трубопроводов есть будущее, если у европейских партнеров возродится инстинкт национального интереса, независимости и суверенитета."В мировой практике нет примера ремонта подобных систем после таких происшествий, но теоретически все возможно. Это просто потребует времени, денег определенных, каких-то новых технологий", — отметил глава государства.По версии американского журналиста, лауреата Пулицеровской премии Сеймура Херша, подрыв устроили США при помощи союзников по НАТО: летом во время учений Baltops американские водолазы заминировали газопроводы, а спустя три месяца норвежцы привели взрывные устройства в действие.На минувшей неделе газета The New York Times сообщила о наличии разведывательных данных, согласно которым за атакой на "Северные потоки" стоит некая проукраинская группировка, ее планы необязательно были известны киевскому руководству.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал подобные публикации скоординированным вбросом в СМИ, направленным на отвлечение внимания. Россию по-прежнему не допускают к разбирательству, отметил чиновник, и несколько дней назад Москва получила ноты об этом от Копенгагена и Стокгольма.

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https://ria.ru/20230310/gazoprovody-1857009041.html

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