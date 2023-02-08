https://ria.ru/20230208/khersh-1850626868.html
Журналист Херш подтвердил авторство статьи о взрывах на "Северных потоках"
Журналист Херш подтвердил авторство статьи о взрывах на "Северных потоках" - РИА Новости, 08.02.2023
Журналист Херш подтвердил авторство статьи о взрывах на "Северных потоках"
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш подтвердил РИА Новости авторство статьи о взрывах на "Северных потоках". РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T17:25
2023-02-08T17:25
2023-02-08T17:25
в мире
сша
северный поток
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ВАШИНГТОН, 8 фев - РИА Новости. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш подтвердил РИА Новости авторство статьи о взрывах на "Северных потоках". Страница Херша на сайте Substack, где опубликовано расследование о причастности США к диверсии на "Северных потоках", создана несколько часов назад. Ссылку на нее опубликовал в своем аккаунте в Twitter журналист-расследователь Мэтт Таибби. РИА Новости обратилось к Хершу за комментариями и с просьбой верифицировать статью. Подробности работы над материалом он сообщить отказался, не указав также, кто является его источником. В публикации Херша говорится, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под "Северные потоки" взрывчатку, которую спустя три месяца активировали норвежцы. Президент США Джо Байден решился на диверсию на "Северных потоках" после более девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, утверждает Херш.
https://ria.ru/20230208/ssha-1850609167.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, сша, северный поток
В мире, США, Северный поток
Журналист Херш подтвердил авторство статьи о взрывах на "Северных потоках"
Журналист Херш подтвердил РИА Новости авторство статьи о взрывах на "Северных потоках"