https://ria.ru/20230526/podryv-1874377081.html

СМИ: для подрыва "Северных потоков" использовали октоген

СМИ: для подрыва "Северных потоков" использовали октоген - РИА Новости, 26.05.2023

СМИ: для подрыва "Северных потоков" использовали октоген

Для подрыва "Северных потоков" был использован более лёгкий по сравнению с другими взрывчатыми веществами октоген, что делает теорию об использовании небольшой... РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T15:35

2023-05-26T15:35

2023-05-26T16:18

авария на "северных потоках"

в мире

северный поток

северный поток — 2

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БЕРЛИН, 26 мая - РИА Новости. Для подрыва "Северных потоков" был использован более лёгкий по сравнению с другими взрывчатыми веществами октоген, что делает теорию об использовании небольшой яхты правдоподобнее, пишет издание Spiegel со ссылкой на источники в прокуратуре."На большой площади (яхты) "Андромеда" были найдены остатки взрывчатого вещества, пригодного для использования под водой. Сообщается, что это октоген - взрывчатое вещество, широко распространенное как на Западе, так и в странах бывшего Восточного блока", - сообщает издание.По данным следователей, сила взрыва с применением данного вещества соответствовала 500 кг в тротиловом эквиваленте."Октоген намного легче тротила, его можно было перевозить на относительно небольшой лодке, а на дно Балтийского моря его могли доставить опытные военные водолазы. Часто выдвигаемый тезис о том, что злоумышленники могли доставить взрывчатое вещество к месту диверсии только на более крупном судне или же на небольшой подводной лодке из-за его веса, уже не актуален", - пишет Spiegel.Ранее издание в рамках того же материала сообщило, что следователи обнаружили метаданные аренды яхты "Андромеда", которые ведут на Украину.Несколько месяцев назад издание назвало модель и курс следования яхты "Андромеда" (Andromeda), которая, предположительно, была использована в ходе подготовки теракта на "Северных потоках". Портом приписки яхты является Бреге на острове Рюген. Spiegel сообщал, что 15-метровая яхта модели Bavaria Cruiser 50 была арендована неизвестными через чартерную фирму острова Рюген. Издание также публиковало фото яхты. Свой путь, как писало издание, судно начало из порта Росток-Варнемюнде, после чего пришвартовалось ненадолго у находящегося на севере острова порта Вик.В свою очередь, немецкая газета Süddeutsche Zeitung ранее опубликовала собственное расследование, выполненное совместно с другими СМИ Германии и Европы, в котором высказывается версия о причастности к взрывам на "Северных потоках" как минимум двух украинцев.По данным СМИ, "Андромеду" арендовала варшавская компания Feeria Lwowa, которая была основана в 2016 году и зарегистрирована на двух украинцев. При этом внезапно в 2020 году на счету этой фирмы внезапно оказались 2,8 миллиона евро. Отмечается, что некоторые члены группы, которые могут быть причастны к диверсии, предъявили хозяину "Андромеды" поддельные болгарские и румынские паспорта. Один из них, как утверждается, был румынским, выданным на имя Стефана Марку.Согласно расследованию европейских СМИ, человек, представившийся хозяевам "Андромеды" как Стефан Марку, может быть 26-летним украинцем, и о нем известно немецким органам безопасности. Утверждается, что его настоящее имя известно команде журналистов, но по соображениям безопасности остается неназванным. Он родом из города к юго-востоку от Киева, на старых фотографиях в соцсетях он запечатлен в форме вместе с товарищами и с автоматом Калашникова в руках. Предполагается, что он сейчас служит в рядах ВС Украины.При этом утверждается, что СМИ удалось установить личность еще одного украинца, который может быть причастен к диверсии - он родом из окрестностей Одессы и также известен следствию. Однако, по данным СМИ, он не принимал активного участия в диверсии, а скорее выполнял вспомогательную роль.Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.

https://ria.ru/20230523/podryv-1873688682.html

https://ria.ru/20230516/sevpotok-1872219666.html

https://ria.ru/20230421/diversii-1866894022.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

авария на "северных потоках", в мире, северный поток, северный поток — 2