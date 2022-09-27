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Шведские сейсмологи связали ЧП на "Северном потоке" со взрывами
Шведские сейсмологи связали ЧП на "Северном потоке" со взрывами - РИА Новости, 27.09.2022
Шведские сейсмологи связали ЧП на "Северном потоке" со взрывами
Сейсмологи из Уппсальского университета Швеции считают, что инциденты с утечкой газа на "Северных потоках" произошли из-за взрывов, а не землетрясений или... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T20:34
2022-09-27T20:34
2022-09-27T20:48
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Сейсмологи из Уппсальского университета Швеции считают, что инциденты с утечкой газа на "Северных потоках" произошли из-за взрывов, а не землетрясений или оползней, передает агентство Рейтер.Как полагают сейсмологи, взрывы произошли в воде. По их оценкам, второй взрыв по мощности соответствует эквиваленту в 100 килограммов динамита.В понедельник Nord Stream 2 AG сообщил, что на одной из ниток "Северного потока 2" (после постройки был заполнен техническим газом) произошло ЧП в водах Дании рядом с островом Борнхольм, сопровождавшееся резким падением давления. Причины неизвестны, идет расследование, уточняла компания. Затем о снижении давления на обеих нитках сообщил Nord Stream AG, оператор "Северного потока". Причины также не известны.Работа "Северного потока" приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом.Согласно информации от властей Дании и Швеции, обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" на северо-востоке от острова Борнхольм и одна на "Северном потоке 2" на юго-востоке от острова.
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в мире, цены на нефть, швеция, дания, nord stream 2 ag, северный поток, siemens, северный поток — 2
В мире, Цены на нефть, Швеция, Дания, Nord Stream 2 AG, Северный поток, Siemens, Северный поток — 2
20:34 27.09.2022 (обновлено: 20:48 27.09.2022)
Шведские сейсмологи связали ЧП на "Северном потоке" со взрывами
Шведские сейсмологи считают, что инциденты на "Северном потоке" связаны со взрывами