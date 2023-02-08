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Журналист уточнил, кто приказал начать операцию против "Северных потоков" - РИА Новости, 08.02.2023
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Журналист уточнил, кто приказал начать операцию против "Северных потоков"
Журналист уточнил, кто приказал начать операцию против "Северных потоков" - РИА Новости, 08.02.2023
Журналист уточнил, кто приказал начать операцию против "Северных потоков"
Журналист из США, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что приказ начать диверсионную операцию против "Северных потоков" отдал глава ЦРУ Уильям... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T17:50
2023-02-08T18:00
в мире
центральное разведывательное управление (цру)
авария на "северных потоках"
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Журналист из США, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что приказ начать диверсионную операцию против "Северных потоков" отдал глава ЦРУ Уильям Бернс."Члены рабочей группы (по подготовке диверсии) ЦРУ не имели прямого контакта с Белым домом, и им не терпелось узнать, имел ли президент в виду то, что он сказал - то есть, следует ли приступать к миссии. Билл Бернс вернулся и сказал: "Выполняйте", - описывает журналист ситуацию со ссылкой на источник.В публикации Херша говорится, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под "Северные потоки" взрывчатку, которую спустя три месяца активировали норвежцы. Президент США Джо Байден решился на диверсию на "Северных потоках" после более девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, утверждает Херш.
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в мире, центральное разведывательное управление (цру), авария на "северных потоках"
В мире, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Авария на "Северных потоках"
17:50 08.02.2023 (обновлено: 18:00 08.02.2023)
 
Журналист уточнил, кто приказал начать операцию против "Северных потоков"

Журналист Херш: глава ЦРУ Бернс дал приказ начать диверсию против "Северных потоков"

© Фото : Kustbevakningen (Шведская береговая охрана)Место утечки на газопроводе "Северный поток 2" в Швеции
Место утечки на газопроводе Северный поток 2 в Швеции - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© Фото : Kustbevakningen (Шведская береговая охрана)
Место утечки на газопроводе "Северный поток 2" в Швеции. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Журналист из США, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что приказ начать диверсионную операцию против "Северных потоков" отдал глава ЦРУ Уильям Бернс.
"Члены рабочей группы (по подготовке диверсии) ЦРУ не имели прямого контакта с Белым домом, и им не терпелось узнать, имел ли президент в виду то, что он сказал - то есть, следует ли приступать к миссии. Билл Бернс вернулся и сказал: "Выполняйте", - описывает журналист ситуацию со ссылкой на источник.
В публикации Херша говорится, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под "Северные потоки" взрывчатку, которую спустя три месяца активировали норвежцы. Президент США Джо Байден решился на диверсию на "Северных потоках" после более девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, утверждает Херш.
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
15:45
Американский журналист: "Северные потоки" заминировали водолазы из США
 
В миреЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Авария на "Северных потоках"
 
 
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