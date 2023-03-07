https://ria.ru/20230307/potoki-1856479228.html

СМИ: проукраинская группировка может стоять за атакой на "Северные потоки"

СМИ: проукраинская группировка может стоять за атакой на "Северные потоки" - РИА Новости, 08.03.2023

СМИ: проукраинская группировка может стоять за атакой на "Северные потоки"

Новые разведданные дают основание предположить, что диверсию на "Северных потоках" совершила некая проукраинская группировка, пишет газета The New York Times со РИА Новости, 08.03.2023

2023-03-07T18:38

2023-03-07T18:38

2023-03-08T00:56

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нато

северный поток

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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Новые разведданные дают основание предположить, что диверсию на "Северных потоках" совершила некая проукраинская группировка, пишет газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников.Уточняется, что официальные лица отказались сообщить характер полученных сведений, как их удалось добыть и какие-либо подробности о содержащихся в них доказательствах. При этом американская сторона недавно обсудила эту информацию со своими европейскими коллегами, которые ведут официальное расследование инцидента.Согласно разведданным, исполнители теракта были "противниками Владимира Путина". О составе этой группы и ее возможных руководителях ничего не говорится. Как пишет издание, возможность того, что совершившие атаку имели связи с украинским правительством, остается открытой.Как отмечается, взрывчатку на газопроводах, вероятно, заложили опытные водолазы, не имеющие отношения к армии или спецслужбам. При этом американские официальные лица заявили, что не нашли никаких доказательств причастности российских властей к этим атакам. Кроме того, утверждается, что в диверсии не участвовали граждане Великобритании и США.Автор материала также подчеркнул, что любые указания на причастность Киева к этому инциденту могут сказаться на отношениях с Германией и подорвать поддержку со стороны немецкой общественности, которая "проглотила высокие цены на энергоносители во имя солидарности".В конце сентября оба российских экспортных газопровода, проложенных по дну Балтийского моря, — "Северный поток" и "Северный поток — 2" — вышли из строя в результате диверсии. Швеция, Дания и Германия проводят расследования, но ни к каким конкретным результатам они пока не пришли. В Кремле назвали ЧП актом международного терроризма.По версии американского журналиста, лауреата Пулицеровской премии Сеймура Херша, диверсию устроили США при помощи союзников по НАТО: летом, во время учений Baltops, американские водолазы заминировали газопроводы, а спустя три месяца норвежцы привели взрывные устройства в действие. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности. Поводом, по словам журналиста, стали опасения Байдена, что Германия, получающая по "Северным потокам" газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине. В Вашингтоне все эти обвинения отрицают.

https://ria.ru/20230301/molchanie-1855198177.html

https://ria.ru/20230222/rassledovanie-1853845278.html

https://ria.ru/20230303/sevpotok-1855639523.html

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сша, россия, германия, в мире, джо байден, нато, северный поток