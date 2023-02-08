https://ria.ru/20230208/vzryv-1850585311.html

Американский журналист: "Северные потоки" заминировали водолазы из США

Американский журналист: "Северные потоки" заминировали водолазы из США - РИА Новости, 08.02.2023

Американский журналист: "Северные потоки" заминировали водолазы из США

Водолазы ВМС США летом прошлого года установили под газопроводы "Северный поток" взрывчатку, которую спустя три месяца активировали норвежцы, сообщил на своем... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T15:45

2023-02-08T15:45

2023-02-08T18:09

сша

нато

северный поток

северный поток — 2

в мире

норвегия

владимир путин

газпром

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819820329_0:0:1146:645_1920x0_80_0_0_0f68f186fb5e8c240652803496862afd.jpg

ВАШИНГТОН, 8 фев — РИА Новости. Водолазы ВМС США летом прошлого года установили под газопроводы "Северный поток" взрывчатку, которую спустя три месяца активировали норвежцы, сообщил на своем сайте журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на осведомленный источник."Прошлым летом водолазы ВМС, действуя под прикрытием <...> учений НАТО, известных как Baltops 22, заложили дистанционно активируемые взрывные устройства, которые три месяца спустя уничтожили три из четырех трубопроводов "Северный поток", — написал он.По его словам, самолет ВМС Норвегии 26 сентября сбросил гидроакустический буй, который привел в действие взрывные устройства.Как отметил журналист, президент США Джо Байден решился на диверсию на "Северных потоках" после девяти месяцев крайне секретных дискуссий в рамках сообщества по национальной безопасности Вашингтона.Подрыв трубопроводов, поставляющих дешевый газ, был необходим США, поскольку они опасались, что такие страны, как Германия, "не захотят снабжать Украину деньгами и оружием для победы над Россией".На просьбу предоставить комментарий представитель Белого дома Эдриенн Уотсон заявила, что "это ложь и полный вымысел". В свою очередь, Тэмми Торп, представитель Центрального разведывательного управления, ответила примерно в таком же ключе, уточнил он.Журналист также добавил, что к организации диверсий причастен и советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, который создал по поручению Байдена межведомственную группу для разработки плана, а в декабре 2021 года созвал с ней совещание.ВМС США, со своей стороны, предлагали применить подлодку для атаки на "Северные потоки", а ВВС — бомбы с дистанционным взрывателем, подчеркнул он.По его данным, в начале прошлого года рабочая группа ЦРУ сообщила межведомственной группе Салливана следующее: "У нас есть способ взорвать трубопроводы".Херш лично подтвердил РИА Новости подлинность статьи о причастности США к подрыву "Северных потоков". Подробности работы над материалом он сообщить отказался, не указав также, кто является его источником.Сеймур Херш — один из известнейших американских журналистов. В 1969 году он опубликовал большое расследование об устроенной американскими военными бойне в Сонгми во Вьетнаме, за что получил Пулитцеровскую премию. В 1970-х Херш много писал об Уотергейтском скандале, а в 2004-м — о жестоком обращении с заключенными в тюрьме Абу-Грейб.В конце сентября сразу на двух "Северных потоках" прогремели взрывы. Оператор Nord Stream AG сообщал, что ЧП на трубопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Владимир Путин назвал происшествие очевидным терактом.

https://ria.ru/20221201/potok-1835740818.html

https://ria.ru/20230202/sholts-1849384348.html

https://ria.ru/20230119/gaz-1846085574.html

https://ria.ru/20220929/vzryvy-1820394714.html

сша

норвегия

россия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

сша, нато, северный поток, северный поток — 2, в мире, норвегия, владимир путин, газпром, россия, европа, авария на "северных потоках", джо байден, джейк салливан