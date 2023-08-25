СМИ: источники подтверждают украинский след взрывов на "Северных потоках"
ZDF и Spiegel нашли след Украины во взрывах на "Северных потоках"
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Источники, знакомые с ходом расследования взрывов на "Северных потоках", подтверждают более ранние сообщения СМИ о том, что следы ведут на Украину, говорится в материале телеканала ZDF и издания Spiegel.
"Появляется все больше свидетельств того, что за нападениями на трубопровод "Северный поток" могут стоять преступники, связанные с Украиной. Официально федеральная прокуратура продолжает расследование в отношении неизвестных. Однако по информации ZDF Frontal и Spiegel, знакомые с ходом расследования считают следы, ведущие на Украину, особенно убедительными. Нет достоверных доказательств, что подозреваемые из России", - пишет ZDF.
Отмечается, что следствие все еще связывает взрывы на газопроводах с яхтой "Андромеда". "Сообщается, что группа находилась на Украине до и после взрывов в Балтийском море. На это указывали технические данные, которые смогли изучить оперативники. Об этом Spiegel и ZDF стало известно от спецслужб", - добавляет ZDF.
Взрывы произошли 26 сентября 2022 года на двух российских экспортных газопроводах в Европу – "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.