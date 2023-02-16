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Теракт на "Северных потоках" не останется без последствий, заявил Рябков - РИА Новости, 16.02.2023
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Теракт на "Северных потоках" не останется без последствий, заявил Рябков
Теракт на "Северных потоках" не останется без последствий, заявил Рябков - РИА Новости, 16.02.2023
Теракт на "Северных потоках" не останется без последствий, заявил Рябков
Россия будет работать над тем, чтобы теракт на "Северных потоках" не остался для США без последствий, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T23:51
2023-02-16T23:52
в мире
россия
сша
москва
сергей рябков
северный поток
авария на "северных потоках"
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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Россия будет работать над тем, чтобы теракт на "Северных потоках" не остался для США без последствий, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, вне зависимости от того, появилась бы публикация Сеймура Херша насчет "Северных потоков" или нет, Москва придерживалась бы мнения об ответственности Вашингтона. "Об этом было сказано еще несколько месяцев назад с нашей стороны. В этом плане наша позиция не изменилась, и вопрос в надежности источников просто не стоит, это по сути дела уже доказанный факт", - добавил он.
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в мире, россия, сша, москва, сергей рябков, северный поток, авария на "северных потоках"
В мире, Россия, США, Москва, Сергей Рябков, Северный поток, Авария на "Северных потоках"
23:51 16.02.2023 (обновлено: 23:52 16.02.2023)
 
Теракт на "Северных потоках" не останется без последствий, заявил Рябков

Замглавы МИД Рябков: теракт на "Северных потоках" не останется без последствий для США

© Вооруженные силы ДанииМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
Место утечки на газопроводе Северный поток
© Вооруженные силы Дании
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Россия будет работать над тем, чтобы теракт на "Северных потоках" не остался для США без последствий, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"В том, что ответственность (лежит – ред.) на США, у нас сомнений нет. Мы продолжим работу над тем, чтобы это не осталось в прошлом, без последствий для США", - сказал Рябков в эфире Первого канала.
По его словам, вне зависимости от того, появилась бы публикация Сеймура Херша насчет "Северных потоков" или нет, Москва придерживалась бы мнения об ответственности Вашингтона.
"Об этом было сказано еще несколько месяцев назад с нашей стороны. В этом плане наша позиция не изменилась, и вопрос в надежности источников просто не стоит, это по сути дела уже доказанный факт", - добавил он.
Журналист Сеймур Херш - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
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В миреРоссияСШАМоскваСергей РябковСеверный потокАвария на "Северных потоках"
 
 
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