https://ria.ru/20230216/terakt-1852553337.html

Теракт на "Северных потоках" не останется без последствий, заявил Рябков

Теракт на "Северных потоках" не останется без последствий, заявил Рябков - РИА Новости, 16.02.2023

Теракт на "Северных потоках" не останется без последствий, заявил Рябков

Россия будет работать над тем, чтобы теракт на "Северных потоках" не остался для США без последствий, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T23:51

2023-02-16T23:51

2023-02-16T23:52

в мире

россия

сша

москва

сергей рябков

северный поток

авария на "северных потоках"

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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Россия будет работать над тем, чтобы теракт на "Северных потоках" не остался для США без последствий, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, вне зависимости от того, появилась бы публикация Сеймура Херша насчет "Северных потоков" или нет, Москва придерживалась бы мнения об ответственности Вашингтона. "Об этом было сказано еще несколько месяцев назад с нашей стороны. В этом плане наша позиция не изменилась, и вопрос в надежности источников просто не стоит, это по сути дела уже доказанный факт", - добавил он.

https://ria.ru/20230215/khersh-1852273678.html

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в мире, россия, сша, москва, сергей рябков, северный поток, авария на "северных потоках"