https://ria.ru/20220926/davlenie-1819539270.html

На одной из ниток "Северного потока — 2" резко упало давление

На одной из ниток "Северного потока — 2" резко упало давление - РИА Новости, 26.09.2022

На одной из ниток "Северного потока — 2" резко упало давление

Оператор "Северного потока — 2" компания Nord Stream 2 AG заявила о резком падении давления на одной из ниток газопровода. РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T14:55

2022-09-26T14:55

2022-09-26T22:16

северный поток — 2

анналена бербок

германия

дания

швеция

nord stream 2 ag

мид германии

экономика

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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Оператор "Северного потока — 2" компания Nord Stream 2 AG заявила о резком падении давления на одной из ниток газопровода."ЧП на нитке А газопровода "Северный поток — 2". Сегодня ночью диспетчер береговой площадки "Северного потока — 2" зафиксировал резкое падение давления в линии А", — говорится в сообщении.О произошедшем немедленно оповестили береговые службы Германии, Дании, Швеции, Финляндии и России. Идет расследование, добавили в Nord Stream 2 AG.Причины произошедшего пока неясны, сообщили в Министерстве экономики Германии. Сейчас ведомство выясняет, случилось ли это в немецких территориальных водах.При этом Морское управление Дании заявило об утечке газа недалеко от острова Борнхольм, юго-восточнее которого проходит газопровод. По информации службы, это "может быть опасно для судоходства". Позже в Nord Stream 2 AG подтвердили, что ЧП действительно произошло в этой районе в датских водах. Береговые службы установили охранную зону радиусом пять морских миль."Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Строительство шло три года и завершилось 10 сентября 2021-го. Газопровод полностью готов к эксплуатации и заполнен техническим газом.Однако он так и не заработал: сперва Германия приостановила сертификацию из-за несоответствия требованиям законодательства ЕС, а после начала российской спецоперации на Украине фактически заморозила проект.

https://ria.ru/20220920/energetika-1817979097.html

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швеция

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

северный поток — 2, анналена бербок, германия, дания, швеция, nord stream 2 ag, мид германии, экономика