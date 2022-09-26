https://ria.ru/20220926/davlenie-1819539270.html
На одной из ниток "Северного потока — 2" резко упало давление
На одной из ниток "Северного потока — 2" резко упало давление - РИА Новости, 26.09.2022
На одной из ниток "Северного потока — 2" резко упало давление
Оператор "Северного потока — 2" компания Nord Stream 2 AG заявила о резком падении давления на одной из ниток газопровода. РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T14:55
2022-09-26T14:55
2022-09-26T22:16
северный поток — 2
анналена бербок
германия
дания
швеция
nord stream 2 ag
мид германии
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/04/1753048617_0:266:3072:1994_1920x0_80_0_0_b0ab4d7d631d4a383d60db9eb3a3a99a.jpg
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Оператор "Северного потока — 2" компания Nord Stream 2 AG заявила о резком падении давления на одной из ниток газопровода."ЧП на нитке А газопровода "Северный поток — 2". Сегодня ночью диспетчер береговой площадки "Северного потока — 2" зафиксировал резкое падение давления в линии А", — говорится в сообщении.О произошедшем немедленно оповестили береговые службы Германии, Дании, Швеции, Финляндии и России. Идет расследование, добавили в Nord Stream 2 AG.Причины произошедшего пока неясны, сообщили в Министерстве экономики Германии. Сейчас ведомство выясняет, случилось ли это в немецких территориальных водах.При этом Морское управление Дании заявило об утечке газа недалеко от острова Борнхольм, юго-восточнее которого проходит газопровод. По информации службы, это "может быть опасно для судоходства". Позже в Nord Stream 2 AG подтвердили, что ЧП действительно произошло в этой районе в датских водах. Береговые службы установили охранную зону радиусом пять морских миль."Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Строительство шло три года и завершилось 10 сентября 2021-го. Газопровод полностью готов к эксплуатации и заполнен техническим газом.Однако он так и не заработал: сперва Германия приостановила сертификацию из-за несоответствия требованиям законодательства ЕС, а после начала российской спецоперации на Украине фактически заморозила проект.
https://ria.ru/20220920/energetika-1817979097.html
германия
дания
швеция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/04/1753048617_343:0:3072:2047_1920x0_80_0_0_999fa1e10321dc3c48c5e8b1e7e0a638.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
северный поток — 2, анналена бербок, германия, дания, швеция, nord stream 2 ag, мид германии, экономика
Северный поток — 2, Анналена Бербок, Германия, Дания, Швеция, Nord Stream 2 AG, МИД Германии, Экономика
14:55 26.09.2022 (обновлено: 22:16 26.09.2022)
На одной из ниток "Северного потока — 2" резко упало давление
Оператор "Северного потока — 2" заявил о падении давления на одной из ниток газопровода
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Оператор "Северного потока — 2" компания Nord Stream 2 AG заявила о резком падении давления на одной из ниток газопровода.
"ЧП на нитке А газопровода "Северный поток — 2
". Сегодня ночью диспетчер береговой площадки "Северного потока — 2" зафиксировал резкое падение давления в линии А", — говорится в сообщении.
О произошедшем немедленно оповестили береговые службы Германии, Дании, Швеции, Финляндии и России. Идет расследование, добавили в Nord Stream 2 AG
.
Причины произошедшего пока неясны, сообщили в Министерстве экономики Германии. Сейчас ведомство выясняет, случилось ли это в немецких территориальных водах.
При этом Морское управление Дании заявило об утечке газа недалеко от острова Борнхольм, юго-восточнее которого проходит газопровод. По информации службы, это "может быть опасно для судоходства".
Позже в Nord Stream 2 AG подтвердили, что ЧП действительно произошло в этой районе в датских водах. Береговые службы установили охранную зону радиусом пять морских миль.
"Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Строительство шло три года и завершилось 10 сентября 2021-го. Газопровод полностью готов к эксплуатации и заполнен техническим газом.
Однако он так и не заработал: сперва Германия приостановила сертификацию из-за несоответствия требованиям законодательства ЕС
, а после начала российской спецоперации на Украине
фактически заморозила проект.