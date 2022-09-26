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На одной из ниток "Северного потока — 2" резко упало давление - РИА Новости, 26.09.2022
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На одной из ниток "Северного потока — 2" резко упало давление
На одной из ниток "Северного потока — 2" резко упало давление - РИА Новости, 26.09.2022
На одной из ниток "Северного потока — 2" резко упало давление
Оператор "Северного потока — 2" компания Nord Stream 2 AG заявила о резком падении давления на одной из ниток газопровода. РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T14:55
2022-09-26T22:16
северный поток — 2
анналена бербок
германия
дания
швеция
nord stream 2 ag
мид германии
экономика
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Оператор "Северного потока — 2" компания Nord Stream 2 AG заявила о резком падении давления на одной из ниток газопровода."ЧП на нитке А газопровода "Северный поток — 2". Сегодня ночью диспетчер береговой площадки "Северного потока — 2" зафиксировал резкое падение давления в линии А", — говорится в сообщении.О произошедшем немедленно оповестили береговые службы Германии, Дании, Швеции, Финляндии и России. Идет расследование, добавили в Nord Stream 2 AG.Причины произошедшего пока неясны, сообщили в Министерстве экономики Германии. Сейчас ведомство выясняет, случилось ли это в немецких территориальных водах.При этом Морское управление Дании заявило об утечке газа недалеко от острова Борнхольм, юго-восточнее которого проходит газопровод. По информации службы, это "может быть опасно для судоходства". Позже в Nord Stream 2 AG подтвердили, что ЧП действительно произошло в этой районе в датских водах. Береговые службы установили охранную зону радиусом пять морских миль."Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Строительство шло три года и завершилось 10 сентября 2021-го. Газопровод полностью готов к эксплуатации и заполнен техническим газом.Однако он так и не заработал: сперва Германия приостановила сертификацию из-за несоответствия требованиям законодательства ЕС, а после начала российской спецоперации на Украине фактически заморозила проект.
https://ria.ru/20220920/energetika-1817979097.html
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северный поток — 2, анналена бербок, германия, дания, швеция, nord stream 2 ag, мид германии, экономика
Северный поток — 2, Анналена Бербок, Германия, Дания, Швеция, Nord Stream 2 AG, МИД Германии, Экономика
14:55 26.09.2022 (обновлено: 22:16 26.09.2022)
 
На одной из ниток "Северного потока — 2" резко упало давление

Оператор "Северного потока — 2" заявил о падении давления на одной из ниток газопровода

© Фото : Nord Stream 2 / Nikolai RyutinОбъекты на участке берегового пересечения газопровода "Северный поток — 2" в России
Объекты на участке берегового пересечения газопровода Северный поток — 2 в России - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© Фото : Nord Stream 2 / Nikolai Ryutin
Объекты на участке берегового пересечения газопровода "Северный поток — 2" в России. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Оператор "Северного потока — 2" компания Nord Stream 2 AG заявила о резком падении давления на одной из ниток газопровода.
"ЧП на нитке А газопровода "Северный поток — 2". Сегодня ночью диспетчер береговой площадки "Северного потока — 2" зафиксировал резкое падение давления в линии А", — говорится в сообщении.
О произошедшем немедленно оповестили береговые службы Германии, Дании, Швеции, Финляндии и России. Идет расследование, добавили в Nord Stream 2 AG.
Причины произошедшего пока неясны, сообщили в Министерстве экономики Германии. Сейчас ведомство выясняет, случилось ли это в немецких территориальных водах.
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При этом Морское управление Дании заявило об утечке газа недалеко от острова Борнхольм, юго-восточнее которого проходит газопровод. По информации службы, это "может быть опасно для судоходства".
Позже в Nord Stream 2 AG подтвердили, что ЧП действительно произошло в этой районе в датских водах. Береговые службы установили охранную зону радиусом пять морских миль.
"Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Строительство шло три года и завершилось 10 сентября 2021-го. Газопровод полностью готов к эксплуатации и заполнен техническим газом.
Однако он так и не заработал: сперва Германия приостановила сертификацию из-за несоответствия требованиям законодательства ЕС, а после начала российской спецоперации на Украине фактически заморозила проект.
Северный поток — 2
30 сентября 2019, 11:18Инфографика
"Северный поток — 2"
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Северный поток — 2Анналена БербокГерманияДанияШвецияNord Stream 2 AGМИД ГерманииЭкономика
 
 
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