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Совместная следственная группа по ЧП на "Северных потоках" распалась - РИА Новости, 14.10.2022
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Совместная следственная группа по ЧП на "Северных потоках" распалась
Совместная следственная группа по ЧП на "Северных потоках" распалась - РИА Новости, 14.10.2022
Совместная следственная группа по ЧП на "Северных потоках" распалась
Швеция, Дания и Германия отказались от совместного расследования диверсии на "Северных потоках", теперь каждая из этих стран будет вести собственное... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T14:39
2022-10-14T17:04
в мире
швеция
дания
германия
северный поток
авария на "северных потоках"
ard
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БЕРЛИН, 14 окт — РИА Новости. Швеция, Дания и Германия отказались от совместного расследования диверсии на "Северных потоках", теперь каждая из этих стран будет вести собственное расследование, сообщил портал немецкой новостной программы Tagesschau телерадиокомпании ARD."Швеция, Дания и Германия хотели совместно расследовать разрушение трубопроводов и выяснить, кто несет ответственность за это. Но этого все-таки не произойдет", — говорится в сообщении новостного портала со ссылкой на источники ARD в правительственных кругах.Отмечается, что совместной следственной группы больше не существует. По данным СМИ, сначала Швеция вышла из состава группы, а затем и Дания. Уточняется, что Швеция выразила обеспокоенность по поводу секретности."Теперь каждая страна проводит расследование самостоятельно", — отметил портал.
https://ria.ru/20221014/miller-1823874798.html
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в мире, швеция, дания, германия, северный поток, авария на "северных потоках", ard
В мире, Швеция, Дания, Германия, Северный поток, Авария на "Северных потоках", ARD
14:39 14.10.2022 (обновлено: 17:04 14.10.2022)
 
Совместная следственная группа по ЧП на "Северных потоках" распалась

ARD: Швеция, Дания и ФРГ отказались совместно расследовать диверсии на "Северных потоках"

© Фото : Kustbevakningen Шведская береговая охранаМесто утечки на газопроводе "Северный поток — 2"
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© Фото : Kustbevakningen Шведская береговая охрана
Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2". Архивное фото
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БЕРЛИН, 14 окт — РИА Новости. Швеция, Дания и Германия отказались от совместного расследования диверсии на "Северных потоках", теперь каждая из этих стран будет вести собственное расследование, сообщил портал немецкой новостной программы Tagesschau телерадиокомпании ARD.
"Швеция, Дания и Германия хотели совместно расследовать разрушение трубопроводов и выяснить, кто несет ответственность за это. Но этого все-таки не произойдет", — говорится в сообщении новостного портала со ссылкой на источники ARD в правительственных кругах.
Алексей Миллер - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
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Для восстановления "Северного потока" может потребоваться строительство КС
Отмечается, что совместной следственной группы больше не существует. По данным СМИ, сначала Швеция вышла из состава группы, а затем и Дания. Уточняется, что Швеция выразила обеспокоенность по поводу секретности.
"Теперь каждая страна проводит расследование самостоятельно", — отметил портал.
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В миреШвецияДанияГерманияСеверный потокАвария на "Северных потоках"ARD
 
 
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