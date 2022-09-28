https://ria.ru/20220928/daniya-1820072094.html

Дания уведомила о взрывах на месте утечки газа, заявили в посольстве

Дания уведомила о взрывах на месте утечки газа, заявили в посольстве - РИА Новости, 28.09.2022

Дания уведомила о взрывах на месте утечки газа, заявили в посольстве

Российская сторона официально запросила информацию у Дании о ЧП на трубопроводах "Северный поток", как только стало известно о случившемся, датские власти... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T14:41

2022-09-28T14:41

2022-09-28T14:43

в мире

анн линде (мид швеции)

урсула фон дер ляйен

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ЦЮРИХ, 28 сен - РИА Новости. Российская сторона официально запросила информацию у Дании о ЧП на трубопроводах "Северный поток", как только стало известно о случившемся, датские власти уведомили РФ о взрывах на месте утечки газа, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Копенгагене."Как только стало известно об утечках газа, российская сторона официально запросила информацию у датских властей. В тот же день МИД Дании уведомил нас, что на месте утечки были зафиксированы взрывы, в районе инцидента введены меры безопасности", - заявили в российской дипмиссии.В понедельник Nord Stream 2 AG сообщил, что на одной из ниток "Северного потока 2" (после постройки был заполнен техническим газом) произошло ЧП в водах Дании рядом с островом Борнхольм, сопровождавшееся резким падением давления. Причины неизвестны, идет расследование, уточняла компания. Затем о снижении давления на обеих нитках сообщил Nord Stream AG, оператор "Северного потока". Причины также не известны.Работа "Северного потока" приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом.Согласно информации от властей Дании и Швеции, обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" на северо-востоке от острова Борнхольм и одна на "Северном потоке 2" на юго-востоке от острова. Как передавало агентство Блумберг, Германия и Дания не исключили, что утечки на "Северном потоке" и "Северном потоке 2" произошли из-за диверсии. Так, неназванный представитель служб безопасности Германии заявил агентству, что "доказательства указывают на то, что это была скорее силовая акция, нежели техническая проблема". Шведский сейсмоцентр заявил, что в районе утечек газа с "Северных потоков" в понедельник были зарегистрированы мощные подводные взрывы, об этом сообщил журналист шведского телеканала SVT. СМИ сообщили, что полиция Швеции начала расследование о возможной диверсии после ЧП на "Северном потоке".Глава МИД Швеции Анн Линде во вторник вечером заявила, что инциденты с утечкой газа из трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" произошли вследствие "взрывов". Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после ЧП на "Северных потоках" пригрозила ответом на "преднамеренное нарушение" европейской энергетической инфраструктуры, не уточнив, кто мог стоять за инцидентом.При этом бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский обрадовался повреждению газопровода "Северный поток", а также написал в соцсетях "Спасибо, США", не уточнив, что имеется в виду. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на это задалась вопросом, является ли данный пост официальным заявлением о теракте.В Белом же доме немногим ранее заявили, что США не будут "спекулировать" о причинах утечек на "Северных потоках" и готовы оказать содействие странам Европы.

https://ria.ru/20220927/utechki-1819932057.html

https://ria.ru/20220928/gaz-1819924826.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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