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В Кремле призвали к транспарентности в расследовании по "Северным потокам" - РИА Новости, 02.05.2023
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14:40 02.05.2023 (обновлено: 14:54 02.05.2023)
https://ria.ru/20230502/rassledovanie-1869165923.html
В Кремле призвали к транспарентности в расследовании по "Северным потокам"
В Кремле призвали к транспарентности в расследовании по "Северным потокам" - РИА Новости, 02.05.2023
В Кремле призвали к транспарентности в расследовании по "Северным потокам"
Расследование теракта на "Северных потоках" должно быть прозрачным для всех - мир должен узнать, кто виновен, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T14:40
2023-05-02T14:54
дмитрий песков
авария на "северных потоках"
в мире
северный поток
северный поток — 2
сеймур херш
джо байден
сша
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Расследование теракта на "Северных потоках" должно быть прозрачным для всех - мир должен узнать, кто виновен, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Мы еще раз настаиваем, если есть какие-то данные, их нужно публичить. Расследование этого теракта должно быть транспарентным для всех. И его нужно ускорять. Мир должен узнать ответственных и исполнителей за этот террористический акт", - сказал Песков журналистам.На просьбу прокомментировать сообщения о снимках российского судна в Балтийском море, которые были сделаны за несколько дней до взрывов, Песков сказал, что "российские суда ходят по Балтике, это нормально, и есть сотни фотографий российских судов".Ранее Россия и Китай предложили Совбезу ООН принять резолюцию, которая призвала бы генсека организации создать независимую комиссию международных экспертов для расследования диверсии. Однако Совбез не принял резолюцию из-за позиции западных стран. За резолюцию проголосовали лишь РФ, Китай и Бразилия. Остальные члены воздержались.Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году.
https://ria.ru/20230424/rassledovanie-1867335730.html
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дмитрий песков, авария на "северных потоках", в мире, северный поток, северный поток — 2, сеймур херш, джо байден, сша
Дмитрий Песков, Авария на "Северных потоках", В мире, Северный поток, Северный поток — 2, Сеймур Херш, Джо Байден, США
В Кремле призвали к транспарентности в расследовании по "Северным потокам"

В Кремле призвали к транспарентности в расследовании терактов на "Северных потоках"

© Фото : Kustbevakningen (Шведская береговая охрана)Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2"
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© Фото : Kustbevakningen (Шведская береговая охрана)
Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2". Архивное фото
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Расследование теракта на "Северных потоках" должно быть прозрачным для всех - мир должен узнать, кто виновен, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы еще раз настаиваем, если есть какие-то данные, их нужно публичить. Расследование этого теракта должно быть транспарентным для всех. И его нужно ускорять. Мир должен узнать ответственных и исполнителей за этот террористический акт", - сказал Песков журналистам.
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
Байден не будет честно расследовать ЧП на "Северных потоках", считает Херш
24 апреля, 13:45
На просьбу прокомментировать сообщения о снимках российского судна в Балтийском море, которые были сделаны за несколько дней до взрывов, Песков сказал, что "российские суда ходят по Балтике, это нормально, и есть сотни фотографий российских судов".
Ранее Россия и Китай предложили Совбезу ООН принять резолюцию, которая призвала бы генсека организации создать независимую комиссию международных экспертов для расследования диверсии. Однако Совбез не принял резолюцию из-за позиции западных стран. За резолюцию проголосовали лишь РФ, Китай и Бразилия. Остальные члены воздержались.
Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году.
Участок магистрального газопровода Северный поток - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
В Эстонии объяснили молчание Запада о том, кто взорвал "Северные потоки"
21 апреля, 14:05
 
Дмитрий ПесковАвария на "Северных потоках"В миреСеверный потокСеверный поток — 2Сеймур ХершДжо БайденСША
 
 
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