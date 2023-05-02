https://ria.ru/20230502/rassledovanie-1869165923.html

В Кремле призвали к транспарентности в расследовании по "Северным потокам"

В Кремле призвали к транспарентности в расследовании по "Северным потокам" - РИА Новости, 02.05.2023

В Кремле призвали к транспарентности в расследовании по "Северным потокам"

Расследование теракта на "Северных потоках" должно быть прозрачным для всех - мир должен узнать, кто виновен, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T14:40

2023-05-02T14:40

2023-05-02T14:54

дмитрий песков

авария на "северных потоках"

в мире

северный поток

северный поток — 2

сеймур херш

джо байден

сша

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Расследование теракта на "Северных потоках" должно быть прозрачным для всех - мир должен узнать, кто виновен, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Мы еще раз настаиваем, если есть какие-то данные, их нужно публичить. Расследование этого теракта должно быть транспарентным для всех. И его нужно ускорять. Мир должен узнать ответственных и исполнителей за этот террористический акт", - сказал Песков журналистам.На просьбу прокомментировать сообщения о снимках российского судна в Балтийском море, которые были сделаны за несколько дней до взрывов, Песков сказал, что "российские суда ходят по Балтике, это нормально, и есть сотни фотографий российских судов".Ранее Россия и Китай предложили Совбезу ООН принять резолюцию, которая призвала бы генсека организации создать независимую комиссию международных экспертов для расследования диверсии. Однако Совбез не принял резолюцию из-за позиции западных стран. За резолюцию проголосовали лишь РФ, Китай и Бразилия. Остальные члены воздержались.Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году.

https://ria.ru/20230424/rassledovanie-1867335730.html

https://ria.ru/20230421/diversii-1866894022.html

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дмитрий песков, авария на "северных потоках", в мире, северный поток, северный поток — 2, сеймур херш, джо байден, сша