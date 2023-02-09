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США призвали верить в непричастность страны к ЧП на "Северных потоках" - РИА Новости, 09.02.2023
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США призвали верить в непричастность страны к ЧП на "Северных потоках"
США призвали верить в непричастность страны к ЧП на "Северных потоках" - РИА Новости, 09.02.2023
США призвали верить в непричастность страны к ЧП на "Северных потоках"
Отрицание властями США причастности к терактам на "Северных потока" заслуживает доверия, а утверждения о вовлеченности Вашингтона в случившееся - "полная... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T23:21
2023-02-09T23:21
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ВАШИНГТОН, 9 фев - РИА Новости. Отрицание властями США причастности к терактам на "Северных потока" заслуживает доверия, а утверждения о вовлеченности Вашингтона в случившееся - "полная чепуха", заявил официальный представитель госдепа Нед Прайс. Сообщение о причастности США к терактам он назвал "полной чепухой". В ходе брифинга Прайс пытался прервать журналиста, задавшего вопрос о "Северных потоках", словами о том, что "лучше бы пропаганде не циркулировать в пресс-зале". Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш ранее на этой неделе опубликовал статью о своем расследовании взрывов на газовых магистралях. В его публикации говорится, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под "Северные потоки" взрывчатку, которую спустя три месяца активировали норвежцы. Президент США Джо Байден решился на диверсию на "Северных потоках" после более девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, утверждает Херш. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году. Теракты произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва, и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе "Северный поток" - это очевидный теракт.
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в мире, цены на нефть, россия, сша, нед прайс, владимир путин, джо байден, европа, генеральная прокуратура рф, газпром, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках"
В мире, Цены на нефть, Россия, США, Нед Прайс, Владимир Путин, Джо Байден, Европа, Генеральная прокуратура РФ, Газпром, Северный поток, Северный поток — 2, Авария на "Северных потоках"
23:21 09.02.2023
 
США призвали верить в непричастность страны к ЧП на "Северных потоках"

Госдеп призвал верить отрицанию США причастности к терактам на "Северных потоках"

© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 фев - РИА Новости. Отрицание властями США причастности к терактам на "Северных потока" заслуживает доверия, а утверждения о вовлеченности Вашингтона в случившееся - "полная чепуха", заявил официальный представитель госдепа Нед Прайс.
"Я абсолютно так считаю", - ответил Прайс на вопрос о том, следует ли доверять отрицанию властей США.
Сообщение о причастности США к терактам он назвал "полной чепухой".
В ходе брифинга Прайс пытался прервать журналиста, задавшего вопрос о "Северных потоках", словами о том, что "лучше бы пропаганде не циркулировать в пресс-зале".
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш ранее на этой неделе опубликовал статью о своем расследовании взрывов на газовых магистралях. В его публикации говорится, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под "Северные потоки" взрывчатку, которую спустя три месяца активировали норвежцы. Президент США Джо Байден решился на диверсию на "Северных потоках" после более девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, утверждает Херш. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году.
Теракты произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва, и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе "Северный поток" - это очевидный теракт.
Место утечки на газопроводе Северный поток 2 - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
Вчера, 22:33
Американский сенатор не исключил, что "Северные потоки" взорвали США
 
В миреЦены на нефтьРоссияСШАНед ПрайсВладимир ПутинДжо БайденЕвропаГенеральная прокуратура РФГазпромСеверный потокСеверный поток — 2Авария на "Северных потоках"
 
 
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