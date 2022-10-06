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В МИД прокомментировали ход расследования терактов на "Северных потоках" - РИА Новости, 06.10.2022
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В МИД прокомментировали ход расследования терактов на "Северных потоках"
В МИД прокомментировали ход расследования терактов на "Северных потоках" - РИА Новости, 06.10.2022
В МИД прокомментировали ход расследования терактов на "Северных потоках"
Нежелание допускать собственника "Северных потоков" к расследованию терактов говорит о том, что определенным странам есть, что скрывать, заявила в четверг... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T12:36
2022-10-06T13:15
россия
москва
авария на "северных потоках"
в мире
мария захарова
европа
дания
совет безопасности оон
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Нежелание допускать собственника "Северных потоков" к расследованию терактов говорит о том, что определенным странам есть, что скрывать, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Оценивая прошедшее ранее заседание СБ ООН, Захарова подчеркнула, что все участники встречи "признали факт умышленной диверсии и единодушно поддержали необходимость проведения прозрачного международного расследования произошедшего"."Это с одной стороны, конструктивное единство, но дальше что-то опять начало сбоить... Не подпускать собственника, даже не просто инвестора, РФ является собственником оборудования, инфраструктуры и самого ресурса, который прокачивается, не допускать собственника к расследованию - значит от него что-то скрывать", - отметила официальный представитель российского МИД."Это можно объяснить только одним способом: они, возможно, знают, кто это сделал, поэтому мнение Москвы просто не интересно, потому что уже выявлен подозреваемый, и можно уже привлекать его к ответственности", - добавила она."Мы рассматриваем действия по повреждению газопроводов как умышленную диверсию против важнейшего объекта инфраструктуры РФ и будем добиваться проведения всестороннего открытого расследования с участием представителей российских компетентных ведомств и, конечно, "Газпрома", - сказала Захарова.Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно."Газпром" 3 октября сообщил, что давление в поврежденных нитках газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" стабилизировалось, утечки газа прекратились, а из еще одной нитки "Северного потока 2" газ откачивается для проверки ее целостности. В свою очередь шведская береговая охрана в тот день заявила, что "меньшая" утечка из "Северного потока 2" продолжается и даже немного увеличивается.Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил о решительном настрое правительства отказать России в участии в расследовании произошедшей диверсии и установлении виновных.
https://radiosputnik.ria.ru/20221005/zakharova-1821836572.html
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россия, москва, авария на "северных потоках", в мире, мария захарова, европа, дания, совет безопасности оон, северный поток, северный поток — 2
Россия, Москва, Авария на "Северных потоках", В мире, Мария Захарова, Европа, Дания, Совет Безопасности ООН, Северный поток, Северный поток — 2
12:36 06.10.2022 (обновлено: 13:15 06.10.2022)
 
В МИД прокомментировали ход расследования терактов на "Северных потоках"

В МИД считают, что собственника не допускают к "Северным потокам", чтобы что-то скрыть

© Фото : KustbevakningenМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© Фото : Kustbevakningen
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Нежелание допускать собственника "Северных потоков" к расследованию терактов говорит о том, что определенным странам есть, что скрывать, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Оценивая прошедшее ранее заседание СБ ООН, Захарова подчеркнула, что все участники встречи "признали факт умышленной диверсии и единодушно поддержали необходимость проведения прозрачного международного расследования произошедшего".
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"Это с одной стороны, конструктивное единство, но дальше что-то опять начало сбоить... Не подпускать собственника, даже не просто инвестора, РФ является собственником оборудования, инфраструктуры и самого ресурса, который прокачивается, не допускать собственника к расследованию - значит от него что-то скрывать", - отметила официальный представитель российского МИД.
"Официальный Копенгаген исходит из того, что указанный инцидент является не случайностью, а результатом преднамеренных действий и считает необходимым проведение международного расследования данного происшествия. При этом, по заявлению главы МИД, Дания не намерена вести диалог с Москвой по этому вопросу", - сказала Захарова на брифинге.
"Это можно объяснить только одним способом: они, возможно, знают, кто это сделал, поэтому мнение Москвы просто не интересно, потому что уже выявлен подозреваемый, и можно уже привлекать его к ответственности", - добавила она.
"Мы рассматриваем действия по повреждению газопроводов как умышленную диверсию против важнейшего объекта инфраструктуры РФ и будем добиваться проведения всестороннего открытого расследования с участием представителей российских компетентных ведомств и, конечно, "Газпрома", - сказала Захарова.
"Только при выполнении этого условия его результаты могут претендовать на достоверность и объективность. Если будет у Запада "как всегда" - недопуск собственников, сокрытие фактов и упор будет делаться на СМИ и на манипулирование данными через СМИ в виде утечек, тогда понятно, к чему все это расследование приведет - ни к чему не приведет", - отметила официальный представитель МИД РФ.
Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.
"Газпром" 3 октября сообщил, что давление в поврежденных нитках газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" стабилизировалось, утечки газа прекратились, а из еще одной нитки "Северного потока 2" газ откачивается для проверки ее целостности. В свою очередь шведская береговая охрана в тот день заявила, что "меньшая" утечка из "Северного потока 2" продолжается и даже немного увеличивается.
Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил о решительном настрое правительства отказать России в участии в расследовании произошедшей диверсии и установлении виновных.
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