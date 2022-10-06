https://ria.ru/20221006/rassledovanie-1821936121.html

В МИД прокомментировали ход расследования терактов на "Северных потоках"

В МИД прокомментировали ход расследования терактов на "Северных потоках" - РИА Новости, 06.10.2022

В МИД прокомментировали ход расследования терактов на "Северных потоках"

Нежелание допускать собственника "Северных потоков" к расследованию терактов говорит о том, что определенным странам есть, что скрывать, заявила в четверг... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T12:36

2022-10-06T12:36

2022-10-06T13:15

россия

москва

авария на "северных потоках"

в мире

мария захарова

европа

дания

совет безопасности оон

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Нежелание допускать собственника "Северных потоков" к расследованию терактов говорит о том, что определенным странам есть, что скрывать, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Оценивая прошедшее ранее заседание СБ ООН, Захарова подчеркнула, что все участники встречи "признали факт умышленной диверсии и единодушно поддержали необходимость проведения прозрачного международного расследования произошедшего"."Это с одной стороны, конструктивное единство, но дальше что-то опять начало сбоить... Не подпускать собственника, даже не просто инвестора, РФ является собственником оборудования, инфраструктуры и самого ресурса, который прокачивается, не допускать собственника к расследованию - значит от него что-то скрывать", - отметила официальный представитель российского МИД."Это можно объяснить только одним способом: они, возможно, знают, кто это сделал, поэтому мнение Москвы просто не интересно, потому что уже выявлен подозреваемый, и можно уже привлекать его к ответственности", - добавила она."Мы рассматриваем действия по повреждению газопроводов как умышленную диверсию против важнейшего объекта инфраструктуры РФ и будем добиваться проведения всестороннего открытого расследования с участием представителей российских компетентных ведомств и, конечно, "Газпрома", - сказала Захарова.Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно."Газпром" 3 октября сообщил, что давление в поврежденных нитках газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" стабилизировалось, утечки газа прекратились, а из еще одной нитки "Северного потока 2" газ откачивается для проверки ее целостности. В свою очередь шведская береговая охрана в тот день заявила, что "меньшая" утечка из "Северного потока 2" продолжается и даже немного увеличивается.Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил о решительном настрое правительства отказать России в участии в расследовании произошедшей диверсии и установлении виновных.

https://radiosputnik.ria.ru/20221005/zakharova-1821836572.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221005/britaniya-1821820399.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, москва, авария на "северных потоках", в мире, мария захарова, европа, дания, совет безопасности оон, северный поток, северный поток — 2