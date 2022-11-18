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В Швеции подтвердили, что причиной ЧП на "Северных потоках" была диверсия - РИА Новости, 18.11.2022
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В Швеции подтвердили, что причиной ЧП на "Северных потоках" была диверсия
В Швеции подтвердили, что причиной ЧП на "Северных потоках" была диверсия - РИА Новости, 18.11.2022
В Швеции подтвердили, что причиной ЧП на "Северных потоках" была диверсия
Расследование аварии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" подтвердило, что речь идет о диверсии, заявила Служба безопасности Швеции. РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T11:22
2022-11-18T22:17
в мире
швеция
северный поток
владимир путин
россия
балтийское море
генеральная прокуратура рф
газпром
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Расследование аварии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" подтвердило, что речь идет о диверсии, заявила Служба безопасности Швеции."Это расследование показывает, что трубопроводы подверглись грубой диверсии", — говорится в пресс-релизе.В ведомстве отметили, что продолжают работу. Специалисты тщательно задокументировали значительные повреждения газопроводов. Они также изъяли на месте взрывов в Балтийском море некие "посторонние предметы", на которых обнаружили остатки взрывчатых веществ.Об утечке сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" — стало известно 26 сентября. Как заявила компания-оператор Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно.Власти Швеции, Германии и Дании заявляли, что причиной ЧП могла стать диверсия. Кремль назвал случившееся актом международного терроризма, Генпрокуратура инициировала соответствующее уголовное дело. По информации российского Минобороны, к подрыву трубопроводов причастны представители ВМС Великобритании, базирующиеся в украинском городе Очаков.
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в мире, швеция, северный поток, владимир путин, россия, балтийское море, генеральная прокуратура рф, газпром, северный поток — 2, авария на "северных потоках"
В мире, Швеция, Северный поток, Владимир Путин, Россия, Балтийское море, Генеральная прокуратура РФ, Газпром, Северный поток — 2, Авария на "Северных потоках"
11:22 18.11.2022 (обновлено: 22:17 18.11.2022)
 
В Швеции подтвердили, что причиной ЧП на "Северных потоках" была диверсия

Служба безопасности Швеции назвала диверсию причиной ЧП на "Северном потоке"

© Фото : Danish Defence Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2"
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© Фото : Danish Defence
Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2". Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Расследование аварии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" подтвердило, что речь идет о диверсии, заявила Служба безопасности Швеции.
"Это расследование показывает, что трубопроводы подверглись грубой диверсии", — говорится в пресс-релизе.
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В ведомстве отметили, что продолжают работу. Специалисты тщательно задокументировали значительные повреждения газопроводов. Они также изъяли на месте взрывов в Балтийском море некие "посторонние предметы", на которых обнаружили остатки взрывчатых веществ.
Об утечке сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" — стало известно 26 сентября. Как заявила компания-оператор Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно.
Власти Швеции, Германии и Дании заявляли, что причиной ЧП могла стать диверсия. Кремль назвал случившееся актом международного терроризма, Генпрокуратура инициировала соответствующее уголовное дело. По информации российского Минобороны, к подрыву трубопроводов причастны представители ВМС Великобритании, базирующиеся в украинском городе Очаков.
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В миреШвецияСеверный потокВладимир ПутинРоссияБалтийское мореГенеральная прокуратура РФГазпромСеверный поток — 2Авария на "Северных потоках"
 
 
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