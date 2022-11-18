https://ria.ru/20221118/diversiya-1832413491.html

В Швеции подтвердили, что причиной ЧП на "Северных потоках" была диверсия

В Швеции подтвердили, что причиной ЧП на "Северных потоках" была диверсия - РИА Новости, 18.11.2022

В Швеции подтвердили, что причиной ЧП на "Северных потоках" была диверсия

Расследование аварии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" подтвердило, что речь идет о диверсии, заявила Служба безопасности Швеции. РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T11:22

2022-11-18T11:22

2022-11-18T22:17

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северный поток

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Расследование аварии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" подтвердило, что речь идет о диверсии, заявила Служба безопасности Швеции."Это расследование показывает, что трубопроводы подверглись грубой диверсии", — говорится в пресс-релизе.В ведомстве отметили, что продолжают работу. Специалисты тщательно задокументировали значительные повреждения газопроводов. Они также изъяли на месте взрывов в Балтийском море некие "посторонние предметы", на которых обнаружили остатки взрывчатых веществ.Об утечке сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" — стало известно 26 сентября. Как заявила компания-оператор Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно.Власти Швеции, Германии и Дании заявляли, что причиной ЧП могла стать диверсия. Кремль назвал случившееся актом международного терроризма, Генпрокуратура инициировала соответствующее уголовное дело. По информации российского Минобороны, к подрыву трубопроводов причастны представители ВМС Великобритании, базирующиеся в украинском городе Очаков.

https://ria.ru/20221115/khab-1831637688.html

https://ria.ru/20221116/rassledovanie-1831899269.html

швеция

россия

балтийское море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, швеция, северный поток, владимир путин, россия, балтийское море, генеральная прокуратура рф, газпром, северный поток — 2, авария на "северных потоках"