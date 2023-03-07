https://ria.ru/20230307/ataka-1856499994.html

Установлено судно, с которого велась атака на "Северные потоки", пишут СМИ

Установлено судно, с которого велась атака на "Северные потоки", пишут СМИ - РИА Новости, 07.03.2023

Установлено судно, с которого велась атака на "Северные потоки", пишут СМИ

Немецкие следователи установили судно, с которого совершили диверсию на "Северных потоках", пишет газета Die Zeit. РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T20:55

2023-03-07T20:55

2023-03-07T22:39

северный поток

в мире

украина

германия

сша

джо байден

нато

авария на "северных потоках"

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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Немецкие следователи установили судно, с которого совершили диверсию на "Северных потоках", пишет газета Die Zeit.Как уточняется, речь идет о яхте, которую арендовали у компании, базирующейся в Польше. Предполагается, что фирма принадлежит двум украинцам. По версии следствия, диверсию осуществила команда из шести человек. Их национальность установить не удалось, известно, что они использовали поддельные паспорта. По данным СМИ, в состав группы входили капитан, два водолаза, два помощника водолаза и женщина-врач, которые, как утверждается, доставили взрывчатку на место преступления и заложили ее там. При этом следователи пока не нашли никаких доказательств по поводу того, кто отдал приказ о диверсии.Отмечается, что яхта отплыла из Ростока 6 сентября 2022 года, при этом оборудование для секретной операции заранее доставили в порт в фургоне. Судно удалось обнаружить на следующий день в немецком Вике (Дарс), а затем — на датском острове Кристиансё, к северо-востоку от Борнхольма. Впоследствии яхту вернули владельцу, а на столе в каюте обнаружили следы взрывчатки.В международных кругах безопасности не исключили, что это также может быть "операция под фальшивым флагом"."Это означает, что были намеренно заложены следы, указывающие на Украину как на исполнителя. Однако, по всей видимости, следователи не нашли никаких доказательств, подтверждающих такой сценарий", — говорится в статье.Ранее сегодня издание The New York Times сообщило, что, согласно новым разведданным, атаку на газопровод совершила некая проукраинская группировка. При этом о ее составе и возможных руководителях ничего не говорилось. Однако возможность того, что совершившие теракт имели связи с киевскими властями, остается открытой.В конце сентября оба российских экспортных газопровода, проложенных по дну Балтийского моря, — "Северный поток" и "Северный поток — 2" — вышли из строя в результате диверсии. Швеция, Дания и Германия проводят расследования, но ни к каким конкретным результатам они пока не пришли. В Кремле назвали ЧП актом международного терроризма.По версии американского журналиста, лауреата Пулицеровской премии Сеймура Херша, диверсию устроили США при помощи союзников по НАТО: летом, во время учений Baltops, американские водолазы заминировали газопроводы, а спустя три месяца норвежцы привели взрывные устройства в действие. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности. Поводом, по словам журналиста, стали опасения Байдена, что Германия, получающая по "Северным потокам" газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине. В Вашингтоне все эти обвинения отрицают.

https://ria.ru/20230302/germaniya-1855389702.html

https://ria.ru/20230228/potok-1854895699.html

https://ria.ru/20230215/khersh-1852273678.html

украина

германия

сша

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

северный поток, в мире, украина, германия, сша, джо байден, нато, авария на "северных потоках"