https://ria.ru/20230210/ssha-1851219493.html

МИД Китая: США пытаются скрыть правду о взрывах на "Северных потоках"

МИД Китая: США пытаются скрыть правду о взрывах на "Северных потоках" - РИА Новости, 10.02.2023

МИД Китая: США пытаются скрыть правду о взрывах на "Северных потоках"

США пытаются скрыть правду о взрывах на газопроводах "Северный поток", которая имеет значение, и продать дезинформацию, и такое происходит не в первый раз,... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T16:33

2023-02-10T16:33

2023-02-10T16:50

в мире

сша

россия

германия

хуа чуньин

северный поток

северный поток — 2

авария на "северных потоках"

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ПЕКИН, 10 фев – РИА Новости. США пытаются скрыть правду о взрывах на газопроводах "Северный поток", которая имеет значение, и продать дезинформацию, и такое происходит не в первый раз, заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, комментируя расследование журналиста Сеймура Херша. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш ранее опубликовал статью о своем расследовании взрывов на газовых магистралях. В его публикации говорится, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под "Северные потоки" взрывчатку, которую спустя три месяца активировали норвежцы. Президент США Джо Байден решился на диверсию на "Северных потоках" после более девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, утверждает Херш. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году. "Вашингтон и эти "свободные и профессиональные" американские и европейские СМИ загадочным образом хранят молчание по поводу разоблачений Херша о "Северных потоках". Это потому, что они знали об этом все время, или их просто не волнует правда, пока люди верят их версии истории?" - написала дипломат в своем аккаунте в Twitter. Она добавила, что "это просто еще один пример того, как США пытаются скрыть правду, которая имеет значение, и продать дезинформацию, если она помогает США обойти других". "Это не первый раз, когда они так делают. Они делали то же самое в отношении отслеживания происхождения COVID, Синьцзяна, кибербезопасности... Этот список можно продолжать", - подчеркнула она. Хуа Чуньин отметила, что о причастности США были достаточно красноречивые свидетельства и приложила к посту фотографию с фрагментом из статьи Херша, где желтым цветом подчеркнута цитата президента США Джозефа Байдена с пресс-конференции 7 февраля 2022 года после встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем, где американский лидер заявил, что "если Россия вторгнется, ..."Северного потока-2" больше не будет. Мы покончим с ним". Также выделена и цитата замгоссекретаря США Виктории Нуланд о том, что, "если Россия вторгнется на Украину, так или иначе "Северный поток-2" не продвинется вперед".

https://ria.ru/20230210/potok-1851160319.html

https://ria.ru/20230209/vzryv-1850675762.html

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в мире, сша, россия, германия, хуа чуньин, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках"