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С места ЧП на "Северном потоке" изъяли предметы со следами взрывчатки - РИА Новости, 18.11.2022
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С места ЧП на "Северном потоке" изъяли предметы со следами взрывчатки
С места ЧП на "Северном потоке" изъяли предметы со следами взрывчатки - РИА Новости, 18.11.2022
С места ЧП на "Северном потоке" изъяли предметы со следами взрывчатки
Служба безопасности Швеции заявила, что с места ЧП на "Северном потоке" изъяты посторонние предметы, на некоторых найдены следы взрывчатых веществ. РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T12:06
2022-11-18T17:58
в мире
швеция
северный поток
северный поток — 2
авария на "северных потоках"
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Служба безопасности Швеции заявила, что с места ЧП на "Северном потоке" изъяты посторонние предметы, на некоторых найдены следы взрывчатых веществ.Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала уголовное дело об акте международного терроризма.Президент России Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва "Северных потоков" и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе "Северный поток" — это очевидный теракт.
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в мире, швеция, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках"
В мире, Швеция, Северный поток, Северный поток — 2, Авария на "Северных потоках"
12:06 18.11.2022 (обновлено: 17:58 18.11.2022)
 
С места ЧП на "Северном потоке" изъяли предметы со следами взрывчатки

Служба безопасности Швеции сообщила о следах взрывчатки у места ЧП на "Северных потоках"

© Фото : Kustbevakningen Шведская береговая охранаМесто утечки на газопроводе "Северный поток" в Швеции
Место утечки на газопроводе Северный поток в Швеции - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© Фото : Kustbevakningen Шведская береговая охрана
Место утечки на газопроводе "Северный поток" в Швеции. Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Служба безопасности Швеции заявила, что с места ЧП на "Северном потоке" изъяты посторонние предметы, на некоторых найдены следы взрывчатых веществ.

"На месте был изъят ряд предметов, включая посторонние. На части изъятых и проанализированных посторонних предметов были обнаружены остатки взрывчатых веществ", — говорится в релизе ведомства.

Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала уголовное дело об акте международного терроризма.
Президент России Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва "Северных потоков" и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе "Северный поток" — это очевидный теракт.
Место утечки на газопроводе Северный поток
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В миреШвецияСеверный потокСеверный поток — 2Авария на "Северных потоках"
 
 
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