12:06 18.11.2022 (обновлено: 17:58 18.11.2022)
С места ЧП на "Северном потоке" изъяли предметы со следами взрывчатки
Служба безопасности Швеции сообщила о следах взрывчатки у места ЧП на "Северных потоках"
© Фото : Kustbevakningen Шведская береговая охранаМесто утечки на газопроводе "Северный поток" в Швеции
Место утечки на газопроводе "Северный поток" в Швеции. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Служба безопасности Швеции заявила, что с места ЧП на "Северном потоке" изъяты посторонние предметы, на некоторых найдены следы взрывчатых веществ.
"На месте был изъят ряд предметов, включая посторонние. На части изъятых и проанализированных посторонних предметов были обнаружены остатки взрывчатых веществ", — говорится в релизе ведомства.
Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала уголовное дело об акте международного терроризма.
Президент России Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва "Северных потоков" и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе "Северный поток" — это очевидный теракт.