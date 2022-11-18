https://ria.ru/20221118/gazoprovod-1832429014.html

С места ЧП на "Северном потоке" изъяли предметы со следами взрывчатки

С места ЧП на "Северном потоке" изъяли предметы со следами взрывчатки - РИА Новости, 18.11.2022

С места ЧП на "Северном потоке" изъяли предметы со следами взрывчатки

Служба безопасности Швеции заявила, что с места ЧП на "Северном потоке" изъяты посторонние предметы, на некоторых найдены следы взрывчатых веществ. РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T12:06

2022-11-18T12:06

2022-11-18T17:58

в мире

швеция

северный поток

северный поток — 2

авария на "северных потоках"

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Служба безопасности Швеции заявила, что с места ЧП на "Северном потоке" изъяты посторонние предметы, на некоторых найдены следы взрывчатых веществ.Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала уголовное дело об акте международного терроризма.Президент России Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва "Северных потоков" и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе "Северный поток" — это очевидный теракт.

https://ria.ru/20221118/razvedka-1832365601.html

швеция

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

в мире, швеция, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках"