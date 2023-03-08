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СМИ: Запад знает имя возможного спонсора подрыва "Северных потоков" - РИА Новости, 08.03.2023
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12:07 08.03.2023 (обновлено: 13:19 08.03.2023)
https://ria.ru/20230308/terakt-1856563454.html
СМИ: Запад знает имя возможного спонсора подрыва "Северных потоков"
СМИ: Запад знает имя возможного спонсора подрыва "Северных потоков" - РИА Новости, 08.03.2023
СМИ: Запад знает имя возможного спонсора подрыва "Северных потоков"
Разведке западных стран известно имя предполагаемого украинского спонсора диверсий на "Северных потоках", утверждают авторы британской газеты Times. РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T12:07
2023-03-08T13:19
в мире
украина
европа
киев
нато
северный поток
авария на "северных потоках"
джо байден
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Разведке западных стран известно имя предполагаемого украинского спонсора диверсий на "Северных потоках", утверждают авторы британской газеты Times.Предполагается, что чиновники НАТО, по-видимому, хотели тем самым защитить Киев от публичного спора с Берлином. По данным СМИ, через неделю после инцидента разведка уведомила сотрудников скандинавской делегации в Брюсселе о том, что за терактами стоят не американцы, россияне или поляки, а "частное предприятие с Украины". При этом им сообщили, что результаты расследования обнародовать не станут, а также велели уклоняться от любых вопросов о том, почему официальное расследование по этому делу продвигается так медленно. Накануне газета The New York Times сообщила о наличии разведданных, согласно которым за диверсией на газопроводах якобы стоит некая проукраинская группировка. В статье отмечалось, что ее планы необязательно были известны в Киеве. В свою очередь, немецкое издание Zeit написало, что следы нападения на трубопроводы ведут в направлении Украины.В конце сентября оба российских экспортных газопровода, проложенных по дну Балтийского моря, — "Северный поток" и "Северный поток — 2" — вышли из строя в результате диверсии. Швеция, Дания и Германия проводят расследования, но ни к каким конкретным результатам они пока не пришли. В Кремле назвали ЧП актом международного терроризма.По версии американского журналиста, лауреата Пулицеровской премии Сеймура Херша, диверсию устроили США при помощи союзников по НАТО: летом, во время учений Baltops, американские водолазы заминировали газопроводы, а спустя три месяца норвежцы привели взрывные устройства в действие. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности. Поводом, по словам журналиста, стали опасения Байдена, что Германия, получающая по "Северным потокам" газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине. В Вашингтоне все эти обвинения отрицают.
https://ria.ru/20230308/germaniya-1856557918.html
https://ria.ru/20230307/potoki-1856489452.html
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в мире, украина, европа, киев, нато, северный поток, авария на "северных потоках", джо байден, германия
В мире, Украина, Европа, Киев, НАТО, Северный поток, Авария на "Северных потоках", Джо Байден, Германия
СМИ: Запад знает имя возможного спонсора подрыва "Северных потоков"

Times: Запад знает о причастности Киева к подрыву "Северных потоков", но утаивает сведения

© Фото : Kustbevakningen (Шведская береговая охрана)Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2"
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
© Фото : Kustbevakningen (Шведская береговая охрана)
Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2". Архивное фото
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Разведке западных стран известно имя предполагаемого украинского спонсора диверсий на "Северных потоках", утверждают авторы британской газеты Times.
«

"Имя предполагаемого частного спонсора, украинца, не связано с правительством <...> Зеленского, циркулирует в разведывательных кругах уже несколько месяцев, но не раскрывается", — говорится в публикации.

Предполагается, что чиновники НАТО, по-видимому, хотели тем самым защитить Киев от публичного спора с Берлином.
По данным СМИ, через неделю после инцидента разведка уведомила сотрудников скандинавской делегации в Брюсселе о том, что за терактами стоят не американцы, россияне или поляки, а "частное предприятие с Украины". При этом им сообщили, что результаты расследования обнародовать не станут, а также велели уклоняться от любых вопросов о том, почему официальное расследование по этому делу продвигается так медленно.
Место утечки на газопроводе Северный поток 1 - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
Минобороны Германии прокомментировало данные о подрыве "Северных потоков"
Вчера, 11:26
Накануне газета The New York Times сообщила о наличии разведданных, согласно которым за диверсией на газопроводах якобы стоит некая проукраинская группировка. В статье отмечалось, что ее планы необязательно были известны в Киеве. В свою очередь, немецкое издание Zeit написало, что следы нападения на трубопроводы ведут в направлении Украины.
В конце сентября оба российских экспортных газопровода, проложенных по дну Балтийского моря, — "Северный поток" и "Северный поток — 2" — вышли из строя в результате диверсии. Швеция, Дания и Германия проводят расследования, но ни к каким конкретным результатам они пока не пришли. В Кремле назвали ЧП актом международного терроризма.
По версии американского журналиста, лауреата Пулицеровской премии Сеймура Херша, диверсию устроили США при помощи союзников по НАТО: летом, во время учений Baltops, американские водолазы заминировали газопроводы, а спустя три месяца норвежцы привели взрывные устройства в действие. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности. Поводом, по словам журналиста, стали опасения Байдена, что Германия, получающая по "Северным потокам" газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине. В Вашингтоне все эти обвинения отрицают.
Место утечки на газопроводе Северный поток
СМИ: в США заявили о непричастности России к подрыву "Северных потоков"
7 марта, 19:29
 
В миреУкраинаЕвропаКиевНАТОСеверный потокАвария на "Северных потоках"Джо БайденГермания
 
 
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