СМИ: Запад знает имя возможного спонсора подрыва "Северных потоков"
Times: Запад знает о причастности Киева к подрыву "Северных потоков", но утаивает сведения
© Фото : Kustbevakningen (Шведская береговая охрана)Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2"
Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2". Архивное фото
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Разведке западных стран известно имя предполагаемого украинского спонсора диверсий на "Северных потоках", утверждают авторы британской газеты Times.
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"Имя предполагаемого частного спонсора, украинца, не связано с правительством <...> Зеленского, циркулирует в разведывательных кругах уже несколько месяцев, но не раскрывается", — говорится в публикации.
По данным СМИ, через неделю после инцидента разведка уведомила сотрудников скандинавской делегации в Брюсселе о том, что за терактами стоят не американцы, россияне или поляки, а "частное предприятие с Украины". При этом им сообщили, что результаты расследования обнародовать не станут, а также велели уклоняться от любых вопросов о том, почему официальное расследование по этому делу продвигается так медленно.
Накануне газета The New York Times сообщила о наличии разведданных, согласно которым за диверсией на газопроводах якобы стоит некая проукраинская группировка. В статье отмечалось, что ее планы необязательно были известны в Киеве. В свою очередь, немецкое издание Zeit написало, что следы нападения на трубопроводы ведут в направлении Украины.
В конце сентября оба российских экспортных газопровода, проложенных по дну Балтийского моря, — "Северный поток" и "Северный поток — 2" — вышли из строя в результате диверсии. Швеция, Дания и Германия проводят расследования, но ни к каким конкретным результатам они пока не пришли. В Кремле назвали ЧП актом международного терроризма.
По версии американского журналиста, лауреата Пулицеровской премии Сеймура Херша, диверсию устроили США при помощи союзников по НАТО: летом, во время учений Baltops, американские водолазы заминировали газопроводы, а спустя три месяца норвежцы привели взрывные устройства в действие. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности. Поводом, по словам журналиста, стали опасения Байдена, что Германия, получающая по "Северным потокам" газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине. В Вашингтоне все эти обвинения отрицают.