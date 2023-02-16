https://ria.ru/20230216/vodolazy-1852456054.html

Появились новые свидетельства причастности США к подрыву "Северных потоков"

Появились новые свидетельства причастности США к подрыву "Северных потоков" - РИА Новости, 16.02.2023

Появились новые свидетельства причастности США к подрыву "Северных потоков"

В учениях НАТО Baltops-2022, которые проходили минувшим летом в районе датского острова Борнхольм, участвовали американские водолазы с глубоководным... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T16:32

2023-02-16T16:32

2023-02-16T19:10

дания

сша

в мире

нато

северный поток

балтийское море

военно-морские силы сша

авария на "северных потоках"

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. В учениях НАТО Baltops-2022, которые проходили минувшим летом в районе датского острова Борнхольм, участвовали американские водолазы с глубоководным оборудованием, говорится в анонимном письме, полученном американским журналистом Джоном Дуганом. Текст письма он предоставил РИА Новости. По словам Дугана, у него есть все основания доверять анонимному источнику, так как тот предъявил доказательства — фотографии с учений и документы. Но он просил не распространять их, опасаясь раскрытия своей личности. Письмо было отправлено с одноразового ящика электронной почты 2 октября. Дуган пытался связаться с автором, но безуспешно."Я полностью доверяю письму. В нем содержатся подробности, которые мог предоставить только человек, хорошо знакомый с учениями Baltops-2022 и глубоководным оборудованием. Все было корректно", — заявил журналист РИА Новости.Автор письма утверждает, что в июне прошлого года участвовал в учениях Baltops. По его словам, 15 июня вертолет доставил группу американцев в гражданской одежде. Автор поясняет, что ему показались странными их прически, усы и бороды, а также отсутствие именных жетонов.Дайверов встречали вице-адмирал Шестого флота ВМС США и группа людей в штатском. Их разговор автор письма не слышал из-за шума вертолета.Свидетель рассказал, что заметил у американцев ребризеры MK-29, в которых используется кислородно-гелиевая смесь для глубоководного погружения. Кроме того, у них было и другое высокопрофессиональное и дорогостоящее оборудование, которое не применяют обычные военно-морские подразделения. Кроме того, они привезли небольшие ящики.Сами водолазы говорили, что будут участвовать в учениях по разминированию: они должны были выплыть на резиновой лодке в определенный район, найти и обезвредить противокорабельные мины. Однако оборудования для этого при них не было. А после беседы с вице-адмиралом, утверждает автор письма, они направились не в район учений и отсутствовали довольно долго.На брифинге перед началом Baltops-2022 командующий Шестым флотом вице-адмирал Юджин Блэк рассказывал, что в программу учений входит отработка подводного минирования. Но поскольку с автором письма связаться не удалось, Дуган не смог подтвердить личность вице-адмирала, о котором говорится в письме.На прошлой неделе американский журналист, лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш опубликовал статью о расследовании аварии на российских экспортных газопроводах, проложенных по дну Балтийского моря. По его версии, американские водолазы заложили взрывчатку под "Северный поток" и "Северный поток — 2" во время Baltops-2022, а спустя три месяца норвежцы привели ее в действие. Причем президент Джо Байден решился на диверсию после более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, утверждает журналист. По его мнению, поводом стали опасения Байдена из-за того, что Германия, получающая по "Северным потокам" газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине.В Вашингтоне эти обвинения категорически опровергают.Теракты на российских экспортных трубопроводах произошли 26 сентября — тогда утечку газа обнаружили сразу в четырех местах. Швеция, Дания и Германия проводят расследования, но ни к каким конкретным результатам они пока не привели. В Кремле назвали аварию актом международного терроризма.

https://ria.ru/20230216/ssha-1852345034.html

https://ria.ru/20230215/potok-1852057731.html

https://ria.ru/20230213/rassledovanie-1851559177.html

дания

сша

балтийское море

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дания, сша, в мире, нато, северный поток, балтийское море, военно-морские силы сша, авария на "северных потоках"