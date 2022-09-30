Рейтинг@Mail.ru
Путин обвинил США в уничтожении европейской энергоструктуры - РИА Новости, 30.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220930/ssha-1820626655.html
Путин обвинил США в уничтожении европейской энергоструктуры
Путин обвинил США в уничтожении европейской энергоструктуры - РИА Новости, 30.09.2022
Путин обвинил США в уничтожении европейской энергоструктуры
Президент России Владимир Путин, говоря о диверсии на нитках "Северного потока", заявил, что англосаксам уже мало санкций, они приступили к уничтожению... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T15:45
2022-09-30T17:29
владимир путин
сша
авария на "северных потоках"
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1e/1820639336_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e038f605268e9524a9d21ce77c23e9f9.jpg
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о диверсии на нитках "Северного потока", заявил, что англосаксам уже мало санкций, они приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры.Глава государства выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях."Англосаксам уже мало санкций, они перешли к диверсиям. Невероятно, но факт. Организовав взрывы на международных газовых магистралях "Северного потока", которые проходят по дну Балтийского моря, фактически приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры", — заявил президент.
https://ria.ru/20220928/gaz-1819924826.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
"Перешли к диверсиям" – Путин обвинил США в уничтожении европейской энергоструктуры
"Перешли к диверсиям" – Путин обвинил США в уничтожении европейской энергоструктуры
2022-09-30T15:45
true
PT0M37S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1e/1820639336_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_9951afd57213ff8182bc1903e6e4dea0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, сша, авария на "северных потоках", россия
Владимир Путин, США, Авария на "Северных потоках", Россия
15:45 30.09.2022 (обновлено: 17:29 30.09.2022)
 
Путин обвинил США в уничтожении европейской энергоструктуры

Президент Путин заявил, что диверсию на "Северном потоке" организовали англосаксы

Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о диверсии на нитках "Северного потока", заявил, что англосаксам уже мало санкций, они приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры.
Глава государства выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.
"Англосаксам уже мало санкций, они перешли к диверсиям. Невероятно, но факт. Организовав взрывы на международных газовых магистралях "Северного потока", которые проходят по дну Балтийского моря, фактически приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры", — заявил президент.
Участок магистрального газопровода Северный поток в немецком городе Любмин - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
28 сентября, 08:00
Взрывы на "Северных потоках": газовая война перешла в горячую стадию
 
Владимир ПутинСШААвария на "Северных потоках"Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала