https://ria.ru/20220930/ssha-1820626655.html
Путин обвинил США в уничтожении европейской энергоструктуры
Путин обвинил США в уничтожении европейской энергоструктуры - РИА Новости, 30.09.2022
Путин обвинил США в уничтожении европейской энергоструктуры
Президент России Владимир Путин, говоря о диверсии на нитках "Северного потока", заявил, что англосаксам уже мало санкций, они приступили к уничтожению... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T15:45
2022-09-30T15:45
2022-09-30T17:29
владимир путин
сша
авария на "северных потоках"
россия
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о диверсии на нитках "Северного потока", заявил, что англосаксам уже мало санкций, они приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры.Глава государства выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях."Англосаксам уже мало санкций, они перешли к диверсиям. Невероятно, но факт. Организовав взрывы на международных газовых магистралях "Северного потока", которые проходят по дну Балтийского моря, фактически приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры", — заявил президент.
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"Перешли к диверсиям" – Путин обвинил США в уничтожении европейской энергоструктуры
"Перешли к диверсиям" – Путин обвинил США в уничтожении европейской энергоструктуры
2022-09-30T15:45
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PT0M37S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, сша, авария на "северных потоках", россия
Владимир Путин, США, Авария на "Северных потоках", Россия
15:45 30.09.2022 (обновлено: 17:29 30.09.2022)
Путин обвинил США в уничтожении европейской энергоструктуры
Президент Путин заявил, что диверсию на "Северном потоке" организовали англосаксы