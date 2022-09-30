https://ria.ru/20220930/ssha-1820626655.html

Путин обвинил США в уничтожении европейской энергоструктуры

Путин обвинил США в уничтожении европейской энергоструктуры - РИА Новости, 30.09.2022

Путин обвинил США в уничтожении европейской энергоструктуры

Президент России Владимир Путин, говоря о диверсии на нитках "Северного потока", заявил, что англосаксам уже мало санкций, они приступили к уничтожению... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T15:45

2022-09-30T15:45

2022-09-30T17:29

владимир путин

сша

авария на "северных потоках"

россия

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о диверсии на нитках "Северного потока", заявил, что англосаксам уже мало санкций, они приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры.Глава государства выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях."Англосаксам уже мало санкций, они перешли к диверсиям. Невероятно, но факт. Организовав взрывы на международных газовых магистралях "Северного потока", которые проходят по дну Балтийского моря, фактически приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры", — заявил президент.

https://ria.ru/20220928/gaz-1819924826.html

сша

россия

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Перешли к диверсиям" – Путин обвинил США в уничтожении европейской энергоструктуры "Перешли к диверсиям" – Путин обвинил США в уничтожении европейской энергоструктуры 2022-09-30T15:45 true PT0M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, сша, авария на "северных потоках", россия