https://ria.ru/20220930/gaz-1820778281.html

"Газпром" оценил объем газа в трех нитках "Северных потоков" в момент ЧП

"Газпром" оценил объем газа в трех нитках "Северных потоков" в момент ЧП - РИА Новости, 01.10.2022

"Газпром" оценил объем газа в трех нитках "Северных потоков" в момент ЧП

В момент взрыва на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" в трех нитках находилось примерно 800 миллионов кубометров газа, заявил по видеосвязи на заседании... РИА Новости, 01.10.2022

2022-09-30T23:42

2022-09-30T23:42

2022-10-01T01:27

газпром

северный поток

авария на "северных потоках"

сергей куприянов

экономика

дания

россия

европа

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ООН, 30 сен — РИА Новости. В момент взрыва на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" в трех нитках находилось примерно 800 миллионов кубометров газа, заявил по видеосвязи на заседании Совбеза ООН официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов.Куприянов при этом подчеркнул, что "Газпром" ищет возможные решения для возобновления работы системы "Северный поток", однако сроки восстановления назвать сложно. По его словам, в первую очередь необходимо физическое обследование мест повреждений.В понедельник теракты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу. Согласно информации от властей Дании и Швеции, обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" и одна на "Северном потоке — 2" в районе острова Борнхольм. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию.

https://ria.ru/20220930/vzryv-1820708543.html

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газпром, северный поток, авария на "северных потоках", сергей куприянов, экономика, дания, россия, европа, совет безопасности оон, северный поток — 2, в мире