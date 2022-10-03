https://ria.ru/20221003/potok-1821141145.html

Давление в поврежденных нитках "Северных потоков" стабилизировалось

Давление в поврежденных нитках "Северных потоков" стабилизировалось - РИА Новости, 03.10.2022

Давление в поврежденных нитках "Северных потоков" стабилизировалось

Давление в обеих нитках поврежденного газопровода "Северный поток" и нитке А "Северного потока — 2" стабилизировалось, утечки газа прекратились, сообщил... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T13:24

2022-10-03T13:24

2022-10-03T16:28

северный поток

северный поток — 2

экономика

газпром

в мире

россия

природный газ

авария на "северных потоках"

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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Давление в обеих нитках поврежденного газопровода "Северный поток" и нитке А "Северного потока — 2" стабилизировалось, утечки газа прекратились, сообщил официальный Telegram-канал "Газпрома".Отмечается, что сейчас газовый концерн работает над снижением давления в нитке В второго "Потока".Утечки газа на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" обнаружили 26 сентября сразу в четырех местах в исключительных экономических зонах Швеции и Дании. Как заявила компания-оператор Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно. Власти Германии, Дании и Швеции не исключают, что причиной ЧП стали диверсии.Кремль назвал случившееся актом международного терроризма. По словам Владимира Путина, "англосаксам уже мало санкций", они приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры.Оба газопровода в момент аварии не эксплуатировались. "Северный поток" остановили летом из-за сложностей с ремонтом и обслуживанием агрегатов Siemens в условиях санкций. Полностью построенный "Северный поток — 2" так и не запустили, прекратив сертификацию трубы после начала российской специальной военной операции на Украине. Несмотря на отсутствие прокачки, все четыре нитки были заполнены газом.

https://ria.ru/20221003/gaz-1821103011.html

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северный поток, северный поток — 2, экономика, газпром, в мире, россия, природный газ, авария на "северных потоках"