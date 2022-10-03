13:24 03.10.2022 (обновлено: 16:28 03.10.2022)
Давление в поврежденных нитках "Северных потоков" стабилизировалось
"Газпром" сообщил о прекращении утечек газа из трех ниток поврежденных "Северных потоков"
© Фото : Nord Stream 2/Igor KuznecovПусконаладка оборудования газопровода "Северный поток — 2" на береговом участке в России
Пусконаладка оборудования газопровода "Северный поток — 2" на береговом участке в России. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Давление в обеих нитках поврежденного газопровода "Северный поток" и нитке А "Северного потока — 2" стабилизировалось, утечки газа прекратились, сообщил официальный Telegram-канал "Газпрома".
Отмечается, что сейчас газовый концерн работает над снижением давления в нитке В второго "Потока".
"Для этого компания откачивает находящийся в трубе природный газ. Это позволит безопасно провести обследование целостности нитки В, а также снизить потенциальные экологические риски при возможных утечках газа", — говорится в публикации.
Утечки газа на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" обнаружили 26 сентября сразу в четырех местах в исключительных экономических зонах Швеции и Дании. Как заявила компания-оператор Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно. Власти Германии, Дании и Швеции не исключают, что причиной ЧП стали диверсии.
Кремль назвал случившееся актом международного терроризма. По словам Владимира Путина, "англосаксам уже мало санкций", они приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры.
Оба газопровода в момент аварии не эксплуатировались. "Северный поток" остановили летом из-за сложностей с ремонтом и обслуживанием агрегатов Siemens в условиях санкций. Полностью построенный "Северный поток — 2" так и не запустили, прекратив сертификацию трубы после начала российской специальной военной операции на Украине. Несмотря на отсутствие прокачки, все четыре нитки были заполнены газом.