Рейтинг@Mail.ru
Давление в поврежденных нитках "Северных потоков" стабилизировалось - РИА Новости, 03.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221003/potok-1821141145.html
Давление в поврежденных нитках "Северных потоков" стабилизировалось
Давление в поврежденных нитках "Северных потоков" стабилизировалось - РИА Новости, 03.10.2022
Давление в поврежденных нитках "Северных потоков" стабилизировалось
Давление в обеих нитках поврежденного газопровода "Северный поток" и нитке А "Северного потока — 2" стабилизировалось, утечки газа прекратились, сообщил... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T13:24
2022-10-03T16:28
северный поток
северный поток — 2
экономика
газпром
в мире
россия
природный газ
авария на "северных потоках"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/02/1761767414_0:319:3073:2047_1920x0_80_0_0_6faa01adb3737454674410305b5d42f6.jpg
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Давление в обеих нитках поврежденного газопровода "Северный поток" и нитке А "Северного потока — 2" стабилизировалось, утечки газа прекратились, сообщил официальный Telegram-канал "Газпрома".Отмечается, что сейчас газовый концерн работает над снижением давления в нитке В второго "Потока".Утечки газа на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" обнаружили 26 сентября сразу в четырех местах в исключительных экономических зонах Швеции и Дании. Как заявила компания-оператор Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно. Власти Германии, Дании и Швеции не исключают, что причиной ЧП стали диверсии.Кремль назвал случившееся актом международного терроризма. По словам Владимира Путина, "англосаксам уже мало санкций", они приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры.Оба газопровода в момент аварии не эксплуатировались. "Северный поток" остановили летом из-за сложностей с ремонтом и обслуживанием агрегатов Siemens в условиях санкций. Полностью построенный "Северный поток — 2" так и не запустили, прекратив сертификацию трубы после начала российской специальной военной операции на Украине. Несмотря на отсутствие прокачки, все четыре нитки были заполнены газом.
https://ria.ru/20221003/gaz-1821103011.html
https://ria.ru/20221003/gretsiya-1821135191.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/02/1761767414_86:0:2815:2047_1920x0_80_0_0_8690b9cfacb41d7fc10e61ac2d66d63a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
северный поток, северный поток — 2, экономика, газпром, в мире, россия, природный газ, авария на "северных потоках"
Северный поток, Северный поток — 2, Экономика, Газпром, В мире, Россия, Природный газ, Авария на "Северных потоках"
13:24 03.10.2022 (обновлено: 16:28 03.10.2022)
 
Давление в поврежденных нитках "Северных потоков" стабилизировалось

"Газпром" сообщил о прекращении утечек газа из трех ниток поврежденных "Северных потоков"

© Фото : Nord Stream 2/Igor KuznecovПусконаладка оборудования газопровода "Северный поток — 2" на береговом участке в России
Пусконаладка оборудования газопровода Северный поток — 2 на береговом участке в России - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© Фото : Nord Stream 2/Igor Kuznecov
Пусконаладка оборудования газопровода "Северный поток — 2" на береговом участке в России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Давление в обеих нитках поврежденного газопровода "Северный поток" и нитке А "Северного потока — 2" стабилизировалось, утечки газа прекратились, сообщил официальный Telegram-канал "Газпрома".
Отмечается, что сейчас газовый концерн работает над снижением давления в нитке В второго "Потока".
"Для этого компания откачивает находящийся в трубе природный газ. Это позволит безопасно провести обследование целостности нитки В, а также снизить потенциальные экологические риски при возможных утечках газа", — говорится в публикации.
Утечки газа на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" обнаружили 26 сентября сразу в четырех местах в исключительных экономических зонах Швеции и Дании. Как заявила компания-оператор Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно. Власти Германии, Дании и Швеции не исключают, что причиной ЧП стали диверсии.
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
11:28
Корабль ВМС Швеции был в районе "Северных потоков" перед взрывами
Кремль назвал случившееся актом международного терроризма. По словам Владимира Путина, "англосаксам уже мало санкций", они приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры.
Оба газопровода в момент аварии не эксплуатировались. "Северный поток" остановили летом из-за сложностей с ремонтом и обслуживанием агрегатов Siemens в условиях санкций. Полностью построенный "Северный поток — 2" так и не запустили, прекратив сертификацию трубы после начала российской специальной военной операции на Украине. Несмотря на отсутствие прокачки, все четыре нитки были заполнены газом.
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
13:06
ЕС не сможет найти замену российскому газу, считает премьер Греции
 
Северный потокСеверный поток — 2ЭкономикаГазпромВ миреРоссияПриродный газАвария на "Северных потоках"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала