https://ria.ru/20230722/zernovaya_sdelka-1884259914.html

Зерновая сделка

Зерновая сделка - РИА Новости, 22.07.2023

Зерновая сделка

Конфликт между Россией и Украиной привел к обострению вопроса глобальной продовольственной безопасности. РИА Новости, 22.07.2023

2023-07-22T01:03

2023-07-22T01:03

2023-07-22T01:03

справки

зерновая сделка

оон

евросоюз

россельхозбанк

владимир путин

сергей вершинин

сергей лавров

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Конфликт между Россией и Украиной привел к обострению вопроса глобальной продовольственной безопасности.В ООН отмечают, что Россия и Украина занимают важное место в мировом производстве и поставках продовольствия. Россия – крупнейший поставщик пшеницы на международные рынки, а Украина занимала пятое место среди основных экспортеров. По данным ООН, суммарная доля двух стран в глобальных поставках ячменя составляет 19%, пшеницы – 14%, кукурузы – 4%, и, таким образом, на них приходится больше трети общемирового объема экспорта зерновых. Россия и Украина – мировые лидеры по поставкам рапсового масла, им принадлежит 52% рынка подсолнечного масла.Россия также занимает лидирующее положение на высококонцентрированном мировом рынке минеральных удобрений. По данным ФАО ООН, мировые цены на продовольствие в марте 2022 года подскочили на 12,6% и достигли рекордных значений как минимум с 1990 года.После начала спецоперации запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяло везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, и если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем. Директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в Германии Мартин Фрик 1 мая 2022 года заявил, что в украинских портах заблокированы почти 4,5 миллиона тонн зерна. В свою очередь российские экспортеры зерна и удобрений столкнулись с барьерами, связанными прежде всего с отказами в обслуживании в портах, оплатой поставок и страхованием.В середине мая 2022 года генсек ООН Антониу Гутерриш предложил смягчить ограничения для поставщиков российских удобрений в обмен на пропуск судов с зерном из портов Украины. План ООН по решению зернового вопроса также подразумевал разминирование черноморского побережья для вывода судов с зерном.Предложения ООН были поддержаны Китаем и Турцией. Турецкие власти заявляли о готовности обеспечить безопасный коридор для транспортировки украинского зерна.30 мая президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом сообщил, что российская сторона готова экспортировать удобрения и продовольствие при условии снятия с Москвы санкций.13 июля в Стамбуле (Турция) в закрытом для прессы режиме прошла первая встреча военных делегаций Турции, России, Украины и делегации ООН по урегулированию зернового вопроса. До переговоров в Стамбуле Турция и ООН проводили отдельные встречи как с российской, так и с украинской сторонами. Велись переговоры между соответствующими ведомствами, вопрос постоянно обсуждался лидерами стран.22 июля 2022 года в Стамбуле между Россией, Украиной, Турцией и ООН были достигнуты договоренности, которые получили название "зерновая сделка". Это пакетное соглашение, состоящее из двух документов – "Меморандума о взаимопонимании между Российской Федерацией и Секретариатом ООН о содействии продвижению российских продуктов питания и удобрений на мировые рынки" и "Инициативы по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов Украины".В Меморандуме о взаимопонимании между Российской Федерацией и Секретариатом ООН о содействии продвижению российских продуктов питания и удобрений на мировые рынки речь идет о снятии ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки, в частности, об устранении препятствий, которые создали США и ЕС в сферах финансов, страхования и логистики, создании исключений для этой продукции из-под действия ограничительных мер, введенных против РФ. Срок действия документа составляет три года. Российская Федерация и Секретариат письменно уведомят друг друга за три месяца до даты, с которой они намерены прекратить применение меморандума. Поправки к меморандуму будут вноситься по взаимному письменному согласию Российской Федерации и Секретариата.Сторонами Инициативы по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов Украины (Черноморской зерновой инициативы) выступают Россия, Турция и Украина при вспомогательной роли ООН. Целью является содействие безопасному судоходству для экспорта зерна, продовольствия и удобрений, включая аммиак, из портов Одессы, Черноморска и Южный. Документ предусматривает порядок прохода судов, их досмотр, мониторинг функционирования гуманитарного коридора, модальности разминирования и предотвращения опасных инцидентов силами специального Совместного координационного центра в Стамбуле с участием представителей России, Украины и Турции при подключении сотрудников ООН. Срок действия договора составил 120 дней с возможностью автоматического продления. Первое судно с украинским зерном – сухогруз RAZONI под флагом Сьерра-Леоне – вышло из порта Одессы 1 августа 2022 года. К 18 ноября 2022 года (окончанию первых 120 дней зерновой сделки) Россия экспортировала более 15 миллионов тонн зерна, поставки в основном были в беднейшие страны Африки и Юго-Восточной Азии. Из портов Украины в рамках зерновой сделки было вывезено 11 миллионов тонн продовольствия. Однако, по данным МИД РФ, 51% этих поставок пришлось на развитые страны и только 3% – в те государства, которые ООН называет беднейшими. Около 70 судов, по данным на конец октября 2022 года, были задержаны или отстранены из-за систематических нарушений и попытки контрабанды в тайниках. Уже к концу августа 2022 года Москва начала демонстрировать свое раздражение от хода реализации сделки. Обещания по снятию санкций с российского судоходства, занятого в экспорте зерна и удобрений, не были выполнены: остались проблемы со страхованием, обслуживанием судов в портах; банки не кредитовали покупателей российского зерна и отказывались предоставлять банковские гарантии. Киев отказался снимать блокировку с транзита аммиака. На Восточном экономическом форуме в сентябре 2022 года президент РФ Владимир Путин выразил недовольство исполнением договоренностей по зерновой сделке. Путин заявил, что Запад думает только о своих интересах в ситуации с не дошедшим с Украины в развивающиеся страны зерном. "Мы обещали сделать все для того, чтобы обеспечить интересы развивающихся стран с точки зрения поставок продовольствия на их рынок, в том числе украинского зерна. И все об этом так и говорили, когда шла об этом речь. То, что мы видим – это очередной наглый обман. И дело не в нас. Это обман международной общественности, обман партнеров в Африке, других стран, которые остро нуждаются в продовольствии", – сказал Путин. Он назвал такое поведение со стороны стран Запада "надувательством". Сделку также критиковали помощник президента РФ Юрий Ушаков, глава МИД Сергей Лавров и иные политики.14 октября 2022 года, спустя несколько дней после теракта на Крымском мосту (8 октября 2022 года), Путин предупредил, что Москва может отказаться от продления договоренностей с Украиной, Турцией и ООН по экспорту продовольствия через Черное море, если подтвердится, что взрывчатку для теракта вывезли из Одессы на зерновозе. 27 октября 2022 года, выступая на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай", Путин осудил решение снять ограничения и запреты на российские удобрения в Европе, а потом выпустить разъяснение, что эти ограничения сняты только для стран Евросоюза, ограничив таким образом поставки в нуждающиеся страны. 29 октября 2022 года киевский режим провел террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь. Россия приостановила свое участие в зерновой сделке. 2 ноября Москва возобновила участие в продуктовой сделке после предоставления Украиной достаточных гарантий, что зерновой коридор в Черном море и украинские порты не будут использоваться для ведения боевых действий против России. Договор истекал 18 ноября 2022 года. Участники "зерновой сделки" приняли решение продлить механизм еще на 120 дней. Таким образом, срок сделки истекал 18 марта 2023 года. Однако российские власти продолжали отмечать, что существуют проблемы с реализацией договоренностей. 2 марта 2023 года российский МИД выпустил заявление "О Стамбульских договоренностях по продовольствию и удобрениям", где констатировал, что за восемь месяцев после заключения документов, выполняется только одна часть "пакета" – по вывозу украинского продовольствия. В российском МИД отмечают, что основная часть поставок украинского зерна приходится на страны с высоким уровнем доходов (47%), прежде всего ЕС, и выше среднего (34%). Доля поставок в нуждающиеся страны неуклонно снижается и составляет уже 2,6%.МИД России отмечал, что Киев продолжает по сугубо политическим причинам блокировать возобновление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса", а прогресс в реализации Меморандума Россия-ООН по нормализации российского сельхозэкспорта "стремится к нулю": западные страны продолжают санкционные ограничения, которые распространяются на продовольствие и удобрения.13 марта в Швейцарии прошли консультации замглавы МИД РФ Сергея Вершинина с заместителем генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и координатором чрезвычайной помощи Мартином Гриффитсом и генсеком ЮНКТАД Ребеккой Гринспан по вопросу продления зерновой сделки. После переговоров Вершинин заявил, что Россия не возражает против очередного продления черноморской инициативы после истечения второго срока 18 марта, но только на 60 дней. 14 марта замглавы МИД РФ Александр Грушко подтвердил продление зерновой сделки на 60 дней. В Кремле назвали продление зерновой сделки "жестом доброй воли". Киев продление сделки на 60 дней отрицал: как заявлял министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, продление черноморской инициативы на 60 дней противоречит соглашению, и в противовес представителям России говорил, что сделка продлена на 120 дней. Заместитель главы российского МИД Сергей Вершинин заявлял, что причиной продления сделки только на 60 дней является то, что пакетные договоренности в части ослабления санкций против России в сфере сельскохозяйственной продукции не выполняются. Недовольство России в контексте зерновой сделки вызывали и военные действия Киева: в марте и апреле 2023 года Киев, по заявлению российского Минобороны, в нарушение гарантий о неиспользовании гуманитарного коридора для боевых действий атаковал пункты базирования Черноморского флота в Севастополе и гражданскую инфраструктуру Крыма. В течение мая 2023 года шли сложные переговоры по продлению зерновой сделки. 17 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что зерновая сделка продлевается еще на два месяца, Турция будет прилагать все усилия для полного выполнения зерновой сделки. 7 июня Минобороны РФ заявило, что украинская диверсионная группа вечером 5 июня подорвала в Харьковской области аммиакопровод "Тольятти-Одесса". Пресс-служба ПАО "Трансаммиак", который является оператором российского участка аммиакопровода, сообщила, что российский участок отсечен от украинской части и находится в исправном состоянии под постоянным контролем.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подрыв на аммиакопроводе "Тольятти-Одесса" весьма усложнил ситуацию с продлением зерновой сделки. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин по итогам переговоров с ООН в Женеве заявил, что возможности восстановления аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и экспорта аммиака из Тольятти в украинские порты отодвинуты надолго после теракта киевского режима.Он также добавил, что этот теракт нанес удар идеям и инициативам генерального секретаря ООН по запуску аммиакопровода. 13 июня президент России Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами заявил, что Россия думает над тем, чтобы выйти из зерновой сделки, тем более что коридор используется Украиной для нападения с помощью беспилотников. Президент РФ Владимир Путин, говоря о зерновой сделке, отметил, что Россия делает это не для Украины, а для дружественных стран Африки и Латинской Америки. По данным на 20 июля 2023 года, в рамках черноморской зерновой инициативы общий объем экспорта зерна и продуктов питания составляет 32,9 миллиона тонн.Почти половину зерновых грузов составляла кукуруза – 16,9 миллиона тонн, пшеница – 8,9 миллиона тонн. Были вывезены также подсолнечный шрот – 1,9 миллиона тонн, подсолнечное масло – 1,7 миллиона тонн, ячмень – 1,3 миллиона тонн, рапс – один миллион тонн, соя – 802,2 тысячи тонн.Более половины объемов, согласно статистике ООН, получили пять стран: Китай (8 миллионов тонн), Испания (6 миллионов тонн), Турция (3,2 миллиона тонн), Италия (2,1 миллиона тонн) и Нидерланды (1,9 миллиона тонн).17 июля 2023 года МИД России выпустил заявление, в котором отметил, что за время работы зерновой сделки более 70% грузов (26,3 миллионов тонн) были отправлены в страны с высоким и выше среднего уровнями доходов, включая ЕС. На долю беднейших государств, в частности Эфиопии, Йемена, Афганистана, Судана и Сомали, пришлось менее 3%, всего 922 092 тонн. 17 июля Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о том, что возражает против продления зерновой сделки. Это означает отзыв российских гарантий безопасности судоходства и сворачивание морского гуманитарного коридора в северо-западной акватории Черного моря. Для этого района восстанавливается режим временно опасного для судоходства. Таким образом, без участия России черноморская зерновая инициатива прекращает свое функционирование с 18 июля.В МИД РФ отметили, что Россельхозбанк не был переподключен к системе SWIFT, а "лихорадочное, вброшенное в последний момент предложение генсекретаря ООН о неких опциях с доступом к SWIFT для "дочерней" или аффилированной с нашим банком структурой практически не реализуемо и нежизнеспособно". Кроме того, ввоз в Россию запчастей и оборудования для производства сельхозпродукции и удобрений запрещен как товаров "двойного назначения", указали в МИД РФ.Говоря о восстановлении работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса", которое было предусмотрено обеими частями зерновой сделки, в МИД напомнили, что "сначала под его перезапуск пытались выторговать дополнительные выгоды по расширению "черноморской инициативы" (включение новых портов, диверсификация номенклатуры грузов и увеличение инспекций), а затем часть аммиакопровода была разрушена. Что касается безвозмездных поставок российских минеральных удобрений беднейшим странам под эгидой ООН, по данным МИД РФ, с момента объявления данной инициативы в сентябре 2022 года из 262 000 тонн продукции, заблокированной в Латвии, Эстонии, Бельгии и Нидерландах, были отправлены всего две партии – 20 000 тонн в Малави и 34 000 в Кению.19 июля президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что Россия рассмотрит возможность вернуться к зерновой сделке, если будут учтены и реализованы все без исключения принципы ее участия в ней. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, зерновая сделка, оон, евросоюз, россельхозбанк, владимир путин, сергей вершинин, сергей лавров, турция, украина, россия