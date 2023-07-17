МИД: задачи меморандума Россия — ООН по зерновой сделке не были выполнены
МИД: ни одна из пяти задач меморандума Россия — ООН по зерновой сделке не была выполнена
Уборка зерновых. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Ни одна из предусмотренных меморандумом РФ-ООН системная задача для облегчения экспорта российских зерна и удобрений в рамках зерновой сделки не выполнена, говорится в заявлении МИД РФ.
Россия в понедельник уведомила Турцию, Украину и ООН о том, что возражает против продления зерновой сделки. Это означает отзыв российских гарантий безопасности судоходства и сворачивание морского гуманитарного коридора в северо-западной акватории Черного моря. Для этого района восстанавливается режим временно опасного для судоходства. Таким образом, без участия России черноморская зерновая инициатива прекращает свое функционирование с 18 июля.
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"Вынуждены констатировать, что из пяти предусмотренных меморандумом Россия-ООН системных задач не выполнено ни одной", - сообщило министерство.
Там отметили, что Россельхозбанк не был переподключен к системе SWIFT, а "лихорадочное, вброшенное в последний момент предложение генсекретаря ООН о неких опциях с доступом к SWIFT для "дочерней" или аффилированной с нашим банком структурой практически не реализуемо и нежизнеспособно - по нашим данным, это признают и в Евросоюзе".
Кроме того, ввоз в Россию запчастей и оборудования для производства сельхозпродукции и удобрений запрещен - как товаров "двойного назначения", указали в МИД РФ.
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"Вся территория нашей страны объявлена зоной военных рисков с непомерно высокими ставками страхования до уровня запретительных, а иностранные порты закрыты для доступа наших судов и грузов. Зарубежные счета отечественных сельхозкомпаний "заморожены", несмотря на то, что западные санкции якобы не распространяются на продовольствие и удобрения. Частично разблокированные средства "перекочевали" в карманы тех же западников в счет погашения кредитов и оплаты безвозмездных поставок наших удобрений", - напомнили в российском внешнеполитическом ведомстве.
Говоря о восстановлении работы аммиакопровода Тольятти-Одесса, которое было предусмотрено обеими частями зерновой сделки (и "украинской" частью - черноморской инициативой о вывозе украинского зерна, и меморандумом РФ-ООН), в МИД напомнили, что "сначала под его перезапуск пытались выторговать дополнительные выгоды по расширению "черноморской инициативы" (включение новых портов, диверсификация номенклатуры грузов и увеличение инспекций), а затем часть аммиакопровода была разрушена.
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"В этих условиях откровенного саботажа в реализации Стамбульских соглашений продолжение не оправдавшей своего гуманитарного предназначения "черноморской инициативы" теряет смысл", - заключили в МИД.