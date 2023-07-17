https://ria.ru/20230717/sdelka-1884688237.html

МИД: задачи меморандума Россия — ООН по зерновой сделке не были выполнены

МИД: задачи меморандума Россия — ООН по зерновой сделке не были выполнены - РИА Новости, 17.07.2023

МИД: задачи меморандума Россия — ООН по зерновой сделке не были выполнены

Ни одна из предусмотренных меморандумом РФ-ООН системная задача для облегчения экспорта российских зерна и удобрений в рамках зерновой сделки не выполнена,... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T16:11

2023-07-17T16:11

2023-07-17T16:53

экономика

россия

турция

украина

россельхозбанк

зерновая сделка

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Ни одна из предусмотренных меморандумом РФ-ООН системная задача для облегчения экспорта российских зерна и удобрений в рамках зерновой сделки не выполнена, говорится в заявлении МИД РФ. Россия в понедельник уведомила Турцию, Украину и ООН о том, что возражает против продления зерновой сделки. Это означает отзыв российских гарантий безопасности судоходства и сворачивание морского гуманитарного коридора в северо-западной акватории Черного моря. Для этого района восстанавливается режим временно опасного для судоходства. Таким образом, без участия России черноморская зерновая инициатива прекращает свое функционирование с 18 июля. "Вынуждены констатировать, что из пяти предусмотренных меморандумом Россия-ООН системных задач не выполнено ни одной", - сообщило министерство.Там отметили, что Россельхозбанк не был переподключен к системе SWIFT, а "лихорадочное, вброшенное в последний момент предложение генсекретаря ООН о неких опциях с доступом к SWIFT для "дочерней" или аффилированной с нашим банком структурой практически не реализуемо и нежизнеспособно - по нашим данным, это признают и в Евросоюзе". Кроме того, ввоз в Россию запчастей и оборудования для производства сельхозпродукции и удобрений запрещен - как товаров "двойного назначения", указали в МИД РФ. "Вся территория нашей страны объявлена зоной военных рисков с непомерно высокими ставками страхования до уровня запретительных, а иностранные порты закрыты для доступа наших судов и грузов. Зарубежные счета отечественных сельхозкомпаний "заморожены", несмотря на то, что западные санкции якобы не распространяются на продовольствие и удобрения. Частично разблокированные средства "перекочевали" в карманы тех же западников в счет погашения кредитов и оплаты безвозмездных поставок наших удобрений", - напомнили в российском внешнеполитическом ведомстве. Говоря о восстановлении работы аммиакопровода Тольятти-Одесса, которое было предусмотрено обеими частями зерновой сделки (и "украинской" частью - черноморской инициативой о вывозе украинского зерна, и меморандумом РФ-ООН), в МИД напомнили, что "сначала под его перезапуск пытались выторговать дополнительные выгоды по расширению "черноморской инициативы" (включение новых портов, диверсификация номенклатуры грузов и увеличение инспекций), а затем часть аммиакопровода была разрушена. "В этих условиях откровенного саботажа в реализации Стамбульских соглашений продолжение не оправдавшей своего гуманитарного предназначения "черноморской инициативы" теряет смысл", - заключили в МИД.

https://ria.ru/20230717/zerno-1884674656.html

https://ria.ru/20230717/sdelka-1884681668.html

https://ria.ru/20230717/zerno-1884657566.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, турция, украина, россельхозбанк, зерновая сделка