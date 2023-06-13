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Путин допустил выход России из зерновой сделки

Путин допустил выход России из зерновой сделки - РИА Новости, 13.06.2023

Путин допустил выход России из зерновой сделки

Россия думает над тем, чтобы выйти из зерновой сделки, тем более что коридор используется Украиной для нападения с помощью беспилотников, заявил президент РФ... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T18:43

2023-06-13T18:43

2023-06-13T22:03

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украина

владимир путин

турция

оон

россельхозбанк

swift

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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Россия думает над тем, чтобы выйти из зерновой сделки, тем более что коридор используется Украиной для нападения с помощью беспилотников, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы сейчас думаем над тем, чтобы нам выйти из этой зерновой сделки. Тем более что эти коридоры, по которым идут корабли, постоянно используются противником для запуска беспилотников, морских беспилотников", — сказал он на встрече с военными корреспондентами.Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть (меморандум Россия — ООН, рассчитанный на три года) предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода Тольятти — Одесса и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.

россия

украина

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россия, украина, владимир путин, турция, оон, россельхозбанк, swift