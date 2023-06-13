Рейтинг@Mail.ru
Путин допустил выход России из зерновой сделки - РИА Новости, 13.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:43 13.06.2023 (обновлено: 22:03 13.06.2023)
https://ria.ru/20230613/sdelka-1877883116.html
Путин допустил выход России из зерновой сделки
Путин допустил выход России из зерновой сделки - РИА Новости, 13.06.2023
Путин допустил выход России из зерновой сделки
Россия думает над тем, чтобы выйти из зерновой сделки, тем более что коридор используется Украиной для нападения с помощью беспилотников, заявил президент РФ... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T18:43
2023-06-13T22:03
россия
украина
владимир путин
турция
оон
россельхозбанк
swift
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/11/1865810010_0:158:3358:2047_1920x0_80_0_0_52af12ebbed4b24a5201799592aa9701.jpg
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Россия думает над тем, чтобы выйти из зерновой сделки, тем более что коридор используется Украиной для нападения с помощью беспилотников, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы сейчас думаем над тем, чтобы нам выйти из этой зерновой сделки. Тем более что эти коридоры, по которым идут корабли, постоянно используются противником для запуска беспилотников, морских беспилотников", — сказал он на встрече с военными корреспондентами.Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть (меморандум Россия — ООН, рассчитанный на три года) предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода Тольятти — Одесса и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
россия
украина
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/11/1865810010_352:0:3081:2047_1920x0_80_0_0_6a5b2f694bb249a07021ed73e6d0574b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, владимир путин, турция, оон, россельхозбанк, swift
Россия, Украина, Владимир Путин, Турция, ООН, Россельхозбанк, SWIFT
Путин допустил выход России из зерновой сделки

Президент Путин заявил, что Россия думает над выходом из зерновой сделки

© AP Photo / Efrem LukatskyРазгрузка зерна
Разгрузка зерна - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Разгрузка зерна. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Россия думает над тем, чтобы выйти из зерновой сделки, тем более что коридор используется Украиной для нападения с помощью беспилотников, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы сейчас думаем над тем, чтобы нам выйти из этой зерновой сделки. Тем более что эти коридоры, по которым идут корабли, постоянно используются противником для запуска беспилотников, морских беспилотников", — сказал он на встрече с военными корреспондентами.
Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.
Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть (меморандум Россия — ООН, рассчитанный на три года) предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода Тольятти — Одесса и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
На каких условиях Россия продлит зерновую сделку в мае 2023 года На каких условиях Россия продлит зерновую сделку в мае 2023 года
Инфографика
 
РоссияУкраинаВладимир ПутинТурцияООНРоссельхозбанкSWIFT
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала