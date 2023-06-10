https://ria.ru/20230610/terakt-1877389821.html

Запуск аммиакопровода надолго отодвинут после теракта, заявили в МИД

Запуск аммиакопровода надолго отодвинут после теракта, заявили в МИД - РИА Новости, 10.06.2023

Запуск аммиакопровода надолго отодвинут после теракта, заявили в МИД

Возможности восстановления аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и экспорта аммиака из Тольятти в украинские порты отодвинуты надолго после теракта киевского режима, РИА Новости, 10.06.2023

2023-06-10T14:47

2023-06-10T14:47

2023-06-10T14:47

россия

африка

тольятти

сергей вершинин

владимир путин

swift

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оон

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ЖЕНЕВА, 10 июн - РИА Новости. Возможности восстановления аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и экспорта аммиака из Тольятти в украинские порты отодвинуты надолго после теракта киевского режима, также нанесен удар всем идеям генсека ООН по этому поводу, заявил российским журналистам замглавы МИД РФ Сергей Вершинин по итогам переговоров с ООН в Женеве. Минобороны РФ заявило ранее, что украинская диверсионная группа в понедельник вечером подорвала в Харьковской области аммиакопровод "Тольятти-Одесса". Пресс-служба ПАО "Трансаммиак", который является оператором российского участка аммиакопровода, сообщила РИА Новости, что российский участок отсечен от украинской части и находится в исправном состоянии под постоянным контролем. "Сейчас же случилось гораздо худшее, выходящее за пределы понимания, потому что киевский режим устроил террористический акт в отношении аммиакопровода, проходящего по территории, контролируемой киевским режимом. Этот теракт, по существу, поставил как минимум точку в возможности предсказуемого по времени возобновления экспорта аммиака из Тольятти в украинские порты, в частности, порт "Южный"", - сказал замминистра. Вершинин добавил, что этот теракт является воплощением "неразумной, нерациональной и преступной линии", которую проводила украинская сторона на протяжении всех последних месяцев. Представители ООН не смогли объяснить, в чем была причина таких действий киевского режима. "Как вы знаете, по поводу аммиака в последнее время генеральный секретарь ООН выступал с различными идеями и инициативами. Сегодня, по существу, нанесен удар всем этим идеям и инициативам. Реальная перспектива восстановления, запуска аммиакопровода отодвинута очень надолго", - подчеркнул дипломат. Он напомнил, что экспорт аммиака имеет первостепенное значение для стран Африки, Азии и Южной Америки, а также является одним из пунктов, предусмотренных меморандумом, подписанным с ООН. "Мы не испытываем иллюзий в связи неконструктивной и, я бы сказал, преступной линией киевской стороны в том, что касается поставок аммиака на внешний рынок. И это, на мой взгляд, должно получить должную реакцию со стороны международного сообщества", - призвал замглавы МИД РФ. В Женеве 9 июня состоялся новый раунд переговоров между Россией, представленной Вершининым, и ООН, представленной генеральным секретарем ЮНКТАД Ребеккой Гринспен, по меморандуму в рамках "зерновой сделки". Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия-ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач было обозначено переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.

https://ria.ru/20230607/ammiakoprovod-1876798426.html

https://ria.ru/20230609/podryv-1877173078.html

https://ria.ru/20230610/ukraina-1877371445.html

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Варвара Скокшина

россия, африка, тольятти, сергей вершинин, владимир путин, swift, россельхозбанк, оон, в мире