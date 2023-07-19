https://ria.ru/20230719/sdelka-1885161236.html
Путин назвал условия для возобновления зерновой сделки
Путин назвал условия для возобновления зерновой сделки - РИА Новости, 19.07.2023
Путин назвал условия для возобновления зерновой сделки
Продолжение зерновой сделки в том виде, в котором она существовала, потеряло всякий смысл, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T20:05
2023-07-19T20:05
2023-07-19T20:34
россия
цены на нефть
владимир путин
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Продолжение зерновой сделки в том виде, в котором она существовала, потеряло всякий смысл, заявил президент РФ Владимир Путин."Продолжение зерновой сделки в том виде, в котором она существовала, потеряло всякий смысл. Вот почему мы возразили против дальнейшего продления этой так называемой сделки", - сказал Путин на совещании с членами правительства.России нужны не обещания и идеи о подключении к системе SWIFT в рамках зерновой сделки, а действия, заявил президент РФ Владимир Путин."Должны быть убраны все препятствия для российских банков, финансовых институтов, которые обслуживают поставки продовольствия и удобрений. В том числе речь идет об их незамедлительном подключении к международной банковской системе расчетов SWIFT. Нам нужны не какие-то обещания на этот счет и какие-то идеи. Нам нужно выполнение этих условий", - заявил Путин.Он добавил, что также среди условий - вывод из-под санкций поставок российского зерна и удобрений на мировые рынки, а также возобновление поставок запчастей и комплектующих для сельхозтехники и отрасли производства удобрений в Россию. В том числе, по его словам, должны быть решены все вопросы со страхованием российских судов и экспортных поставок РФ, возобновление всей логистики продовольственных поставок, обеспечение беспрепятственных поставок удобрений из России и сырья для их производства."В том числе должна быть восстановлена работа аммиакопровода "Тольятти-Одесса", который был взорван, уничтожен явно по заказу киевского режима… Должны быть разблокированы российские активы, связанные с сельхозотраслью", - подчеркнул глава государства."Ну и, наконец, базовое условие России для возвращения к сделке - это восстановление ее изначальной гуманитарной сути. Вот при исполнении всех этих условий, о чем мы раньше договаривались, они не сейчас мною придуманы, эти условия, но как только они будут исполнены, мы незамедлительно в эту сделку вернемся", - заявил Путин.Россия рассмотрит возможность вернуться к зерновой сделке, если будут учтены и реализованы все без исключения принципы ее участия в ней, добавил президент."Хочу подчеркнуть - мы не против самой сделки как таковой. Тем более учитывая её значение для глобального рынка продовольствия... И безусловно, рассмотрим возможность вернуться в неё, но только при одном условии - если будут в полном объёме учтены, а главное реализованы, именно реализованы все без исключения ранее согласованные принципы участия России в этой сделке", - сказал Путин в ходе совещания с правительством.Черноморская инициатива, подписанная в 2022 году представителями России, Турции, Украины и ООН, перестала действовать 18 июля. Ее условия предполагали вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений из трех черноморских портов, включая Одессу.Это была составная часть пакетной договоренности. Вторая часть — меморандум Россия — ООН, рассчитанный на три года, — предусматривала разблокировку экспорта российского продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка, возобновление поставок сельхозтехники и запчастей, восстановление работы аммиакопровода Тольятти — Одесса и ряд других шагов.
https://ria.ru/20230718/shantazh-1884748375.html
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Зерновая сделка приостановлена: причины, ожидания и последствия для стран
17 июля по решению российской стороны была приостановлена зерновая сделка, просуществовавшая почти год. Причина — невыполнение обязательств, касающихся российской стороны, а именно — переподключение Россельхозбанка к системе SWIFT , возобновление поставок сельхозтехники и работы аммиакопровода "Тольятти — Одесса".
2023-07-19T20:05
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россия, цены на нефть, владимир путин, swift, зерновая сделка, в мире
Россия, Цены на нефть, Владимир Путин, SWIFT, Зерновая сделка, В мире
Путин назвал условия для возобновления зерновой сделки
Путин: Россия рассмотрит возобновление зерновой сделки, если будут учтены все ее условия
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Продолжение зерновой сделки в том виде, в котором она существовала, потеряло всякий смысл, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Продолжение зерновой сделки в том виде, в котором она существовала, потеряло всякий смысл. Вот почему мы возразили против дальнейшего продления этой так называемой сделки", - сказал Путин на совещании с членами правительства.
Любой ценой: Турции нужна зерновая сделка
России нужны не обещания и идеи о подключении к системе SWIFT в рамках зерновой сделки, а действия, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Должны быть убраны все препятствия для российских банков, финансовых институтов, которые обслуживают поставки продовольствия и удобрений. В том числе речь идет об их незамедлительном подключении к международной банковской системе расчетов SWIFT
. Нам нужны не какие-то обещания на этот счет и какие-то идеи. Нам нужно выполнение этих условий", - заявил Путин.
Он добавил, что также среди условий - вывод из-под санкций поставок российского зерна и удобрений на мировые рынки, а также возобновление поставок запчастей и комплектующих для сельхозтехники и отрасли производства удобрений в Россию. В том числе, по его словам, должны быть решены все вопросы со страхованием российских судов и экспортных поставок РФ, возобновление всей логистики продовольственных поставок, обеспечение беспрепятственных поставок удобрений из России и сырья для их производства.
"В том числе должна быть восстановлена работа аммиакопровода "Тольятти-Одесса", который был взорван, уничтожен явно по заказу киевского режима… Должны быть разблокированы российские активы, связанные с сельхозотраслью", - подчеркнул глава государства.
"Ну и, наконец, базовое условие России для возвращения к сделке - это восстановление ее изначальной гуманитарной сути. Вот при исполнении всех этих условий, о чем мы раньше договаривались, они не сейчас мною придуманы, эти условия, но как только они будут исполнены, мы незамедлительно в эту сделку вернемся", - заявил Путин.
Россия рассмотрит возможность вернуться к зерновой сделке, если будут учтены и реализованы все без исключения принципы ее участия в ней, добавил президент.
"Хочу подчеркнуть - мы не против самой сделки как таковой. Тем более учитывая её значение для глобального рынка продовольствия... И безусловно, рассмотрим возможность вернуться в неё, но только при одном условии - если будут в полном объёме учтены, а главное реализованы, именно реализованы все без исключения ранее согласованные принципы участия России в этой сделке", - сказал Путин в ходе совещания с правительством.
Черноморская инициатива, подписанная в 2022 году представителями России, Турции
, Украины
и ООН
, перестала действовать 18 июля. Ее условия предполагали вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений из трех черноморских портов, включая Одессу
.
Это была составная часть пакетной договоренности. Вторая часть — меморандум Россия — ООН, рассчитанный на три года, — предусматривала разблокировку экспорта российского продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка
, возобновление поставок сельхозтехники и запчастей, восстановление работы аммиакопровода Тольятти
— Одесса и ряд других шагов.
Россия будет считать суда, идущие в порты Украины по Черному морю, военными