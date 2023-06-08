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В Кремле прокомментировали подрыв аммиакопровода "Тольятти — Одесса"
В Кремле прокомментировали подрыв аммиакопровода "Тольятти — Одесса" - РИА Новости, 08.06.2023
В Кремле прокомментировали подрыв аммиакопровода "Тольятти — Одесса"
Подрыв на аммиакопроводе "Тольятти — Одесса" весьма усложнил ситуацию с продлением зерновой сделки, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T13:16
2023-06-08T13:16
2023-06-08T14:09
дмитрий песков
происшествия
министерство обороны рф (минобороны рф)
одесса
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Подрыв на аммиакопроводе "Тольятти — Одесса" весьма усложнил ситуацию с продлением зерновой сделки, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Минобороны РФ заявило в среду, что украинская диверсионная группа в понедельник вечером подорвала в Харьковской области аммиакопровод "Тольятти-Одесса". Пресс-служба ПАО "Трансаммиак", который является оператором российского участка аммиакопровода, сообщила РИА Новости, что российский участок отсечен от украинской части и находится в исправном состоянии под постоянным контролем."Сказаться может только негативно. Мы не знаем, какие там разрушения, мы не знаем, что дальше собирается делать украинская сторона с этой веткой. Но вы знаете, что эта тема фигурировала в качестве интегральной части той половины сделки, которая касалась нас. Поэтому, скажем так, ещё один весьма усложняющий ситуацию в плане продолжения сделки момент", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как подрыв на аммиакопроводе "Тольятти-Одесса" повлияет на дальнейшую судьбу зерновой сделки.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, происшествия, министерство обороны рф (минобороны рф), одесса
Дмитрий Песков, Происшествия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Одесса
В Кремле прокомментировали подрыв аммиакопровода "Тольятти — Одесса"
Песков: подрыв аммиакопровода "Тольятти — Одесса" усложнил продление зерновой сделки
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Подрыв на аммиакопроводе "Тольятти — Одесса" весьма усложнил ситуацию с продлением зерновой сделки, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Минобороны РФ заявило в среду, что украинская диверсионная группа в понедельник вечером подорвала в Харьковской области аммиакопровод "Тольятти-Одесса". Пресс-служба ПАО "Трансаммиак", который является оператором российского участка аммиакопровода, сообщила РИА Новости, что российский участок отсечен от украинской части и находится в исправном состоянии под постоянным контролем.
"Сказаться может только негативно. Мы не знаем, какие там разрушения, мы не знаем, что дальше собирается делать украинская сторона с этой веткой. Но вы знаете, что эта тема фигурировала в качестве интегральной части той половины сделки, которая касалась нас. Поэтому, скажем так, ещё один весьма усложняющий ситуацию в плане продолжения сделки момент", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как подрыв на аммиакопроводе "Тольятти-Одесса" повлияет на дальнейшую судьбу зерновой сделки.
Эксперт прокомментировал подрыв аммиакопровода Тольятти — Одесса