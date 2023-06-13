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Россия участвует в зерновой сделке для помощи дружественным странам
Россия участвует в зерновой сделке для помощи дружественным странам - РИА Новости, 13.06.2023
Россия участвует в зерновой сделке для помощи дружественным странам
Президент РФ Владимир Путин, говоря о зерновой сделке, заявил, что Россия делает это не для Украины, а для дружественных стран Африки и Латинской Америки. РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T19:02
2023-06-13T19:02
2023-06-13T19:02
экономика
украина
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россия
владимир путин
в мире
зерновая сделка
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря о зерновой сделке, заявил, что Россия делает это не для Украины, а для дружественных стран Африки и Латинской Америки. "Понимаете, мы это делаем не для Украины. Мы это делаем для дружественных нам стран в Африке и в Латинской Америке. Потому что зерно должно идти прежде всего в беднейшие страны мира", - сказал он на встрече с военными журналистами. Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Путин в сентябре прошлого года указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия – ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
https://ria.ru/20230612/guterresh-1877670807.html
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экономика, украина, африка, оон, россия, владимир путин, в мире, зерновая сделка
Экономика, Украина, Африка, ООН, Россия, Владимир Путин, В мире, Зерновая сделка
Россия участвует в зерновой сделке для помощи дружественным странам
Путин: Россия участвует в зерновой сделке для помощи странам Африки и Латинской Америки