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Россия участвует в зерновой сделке для помощи дружественным странам - РИА Новости, 13.06.2023
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19:02 13.06.2023
https://ria.ru/20230613/sdelka-1877889676.html
Россия участвует в зерновой сделке для помощи дружественным странам
Россия участвует в зерновой сделке для помощи дружественным странам - РИА Новости, 13.06.2023
Россия участвует в зерновой сделке для помощи дружественным странам
Президент РФ Владимир Путин, говоря о зерновой сделке, заявил, что Россия делает это не для Украины, а для дружественных стран Африки и Латинской Америки. РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T19:02
2023-06-13T19:02
экономика
украина
африка
оон
россия
владимир путин
в мире
зерновая сделка
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря о зерновой сделке, заявил, что Россия делает это не для Украины, а для дружественных стран Африки и Латинской Америки. "Понимаете, мы это делаем не для Украины. Мы это делаем для дружественных нам стран в Африке и в Латинской Америке. Потому что зерно должно идти прежде всего в беднейшие страны мира", - сказал он на встрече с военными журналистами. Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Путин в сентябре прошлого года указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия – ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
https://ria.ru/20230612/guterresh-1877670807.html
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экономика, украина, африка, оон, россия, владимир путин, в мире, зерновая сделка
Экономика, Украина, Африка, ООН, Россия, Владимир Путин, В мире, Зерновая сделка
Россия участвует в зерновой сделке для помощи дружественным странам

Путин: Россия участвует в зерновой сделке для помощи странам Африки и Латинской Америки

© РИА Новости / Дмитрий СтепановУборка пшеницы
Уборка пшеницы - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости / Дмитрий Степанов
Уборка пшеницы. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря о зерновой сделке, заявил, что Россия делает это не для Украины, а для дружественных стран Африки и Латинской Америки.
«
"Понимаете, мы это делаем не для Украины. Мы это делаем для дружественных нам стран в Африке и в Латинской Америке. Потому что зерно должно идти прежде всего в беднейшие страны мира", - сказал он на встрече с военными журналистами.
Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Путин в сентябре прошлого года указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.
Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия – ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
Генсек ООН выразил обеспокоенность перспективой непродления зерновой сделки
12 июня, 17:54
 
ЭкономикаУкраинаАфрикаООНРоссияВладимир ПутинВ миреЗерновая сделка
 
 
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