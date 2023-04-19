Крупные пожары на складах в России 2023 году
© РИА Новости / МЧС РФ | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС РФ на месте пожара на складе в Красноярске. Стоп-кадр видео
19 апреля в Дзержинске (Нижегородская область) на складе предприятия "Астат" возник пожар. Он охватил четыре тысячи квадратных метров. Борьбу с огнем ведут 32 человека и восемь единиц техники. Информация о пострадавших не поступала.
12 апреля в подмосковном Серпухове возник пожар на складе с садовым инвентарем. В тушении пожара площадью две тысячи квадратных метров были задействованы 58 человек и 18 единиц техники.
10 апреля в подмосковном Нахабино произошел пожар на складе с автомобильными запчастями. Открытое горение удалось локализовать на площади 1,8 тысячи квадратных метров. Пострадавших не было.
8 апреля в городе Бузулук Оренбургской области на складе с семечками возник пожар. Площадь возгорания составила две тысячи квадратных метров.
13 марта в подмосковном Одинцово произошло возгорание на складе, его удалось локализовать на площади 4320 квадратных метров, было зафиксировано обрушение на площади двух тысяч "квадратов". Пожару был присвоен второй ранг. Данных о пострадавших не поступало.
6 марта в Комсомольске-на-Амуре (Хабаровский край) на улице Вокзальная загорелось складское помещение, огнем была повреждена кровля здания. По данным спасателей, пожар начался с лежащих в помещении деревянных паллет для транспортировки и хранения продуктов. Пожар был локализован на площади 3,5 тысячи квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала.
22 февраля в Красноярске на улице Свердловской загорелся склад, на котором хранилась партия холодильников. Пожарные ликвидировали открытое горение на следующий день на площади 13,2 тысячи квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала.
13 февраля в Красноярске на улице Пограничников загорелось здание склада. Ликвидировать пожар удалось только 17 февраля, площадь пожара достигла восемь тысяч "квадратов". Информация о пострадавших не поступала.
1 февраля в подмосковном Красногорске загорелся склад с вторсырьем пластика, площадь возгорания составила 1,4 тысячи квадратных метров. В результате происшествия пострадавших нет.
28 января вечером на территории рынка "Синдика" в подмосковном Красногорске загорелся одноэтажный склад, в котором хранились стройматериалы. Площадь пожара составила 2,1 тысячи квадратных метров. Информации о погибших и пострадавших не было.
20 января произошел пожар на складе алкогольной продукции в Артеме Приморского края. Изначально сообщалось о площади пожара в 500 квадратных метров, впоследствии она выросла вдвое, до одной тысячи квадратных метров.
12 января вечером загорелся склад в Красноярске. Сначала площадь возгорания составляла 300 квадратных метров. Пожар удалось ликвидировать, когда его площадь достигла одной тысячи квадратных метров. Пострадавших нет.
10 января на северо-востоке Москвы загорелся склад автосервиса. В пресс-службе столичного главка МЧС сообщили, что площадь пожара составляет две тысячи квадратных метров. В результате пожара произошло обрушение здания на площади порядка 500 квадратных метров. Борьбу с огнем ведут 136 человек и 48 единиц техники.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников