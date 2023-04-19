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Крупные пожары на складах в России 2023 году

Крупные пожары на складах в России 2023 году - РИА Новости, 19.04.2023

Крупные пожары на складах в России 2023 году

в Дзержинске (Нижегородская область) на складе предприятия "Астат" возник пожар. Он охватил четыре тысячи квадратных метров. Борьбу с огнем ведут 32 человека и... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T14:41

2023-04-19T14:41

2023-04-19T14:41

справки

происшествия

красноярск

красногорск

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

пожары

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19 апреля в Дзержинске (Нижегородская область) на складе предприятия "Астат" возник пожар. Он охватил четыре тысячи квадратных метров. Борьбу с огнем ведут 32 человека и восемь единиц техники. Информация о пострадавших не поступала. 12 апреля в подмосковном Серпухове возник пожар на складе с садовым инвентарем. В тушении пожара площадью две тысячи квадратных метров были задействованы 58 человек и 18 единиц техники. 10 апреля в подмосковном Нахабино произошел пожар на складе с автомобильными запчастями. Открытое горение удалось локализовать на площади 1,8 тысячи квадратных метров. Пострадавших не было.8 апреля в городе Бузулук Оренбургской области на складе с семечками возник пожар. Площадь возгорания составила две тысячи квадратных метров. 13 марта в подмосковном Одинцово произошло возгорание на складе, его удалось локализовать на площади 4320 квадратных метров, было зафиксировано обрушение на площади двух тысяч "квадратов". Пожару был присвоен второй ранг. Данных о пострадавших не поступало. 6 марта в Комсомольске-на-Амуре (Хабаровский край) на улице Вокзальная загорелось складское помещение, огнем была повреждена кровля здания. По данным спасателей, пожар начался с лежащих в помещении деревянных паллет для транспортировки и хранения продуктов. Пожар был локализован на площади 3,5 тысячи квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала. 22 февраля в Красноярске на улице Свердловской загорелся склад, на котором хранилась партия холодильников. Пожарные ликвидировали открытое горение на следующий день на площади 13,2 тысячи квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала. 13 февраля в Красноярске на улице Пограничников загорелось здание склада. Ликвидировать пожар удалось только 17 февраля, площадь пожара достигла восемь тысяч "квадратов". Информация о пострадавших не поступала.1 февраля в подмосковном Красногорске загорелся склад с вторсырьем пластика, площадь возгорания составила 1,4 тысячи квадратных метров. В результате происшествия пострадавших нет.28 января вечером на территории рынка "Синдика" в подмосковном Красногорске загорелся одноэтажный склад, в котором хранились стройматериалы. Площадь пожара составила 2,1 тысячи квадратных метров. Информации о погибших и пострадавших не было.20 января произошел пожар на складе алкогольной продукции в Артеме Приморского края. Изначально сообщалось о площади пожара в 500 квадратных метров, впоследствии она выросла вдвое, до одной тысячи квадратных метров.12 января вечером загорелся склад в Красноярске. Сначала площадь возгорания составляла 300 квадратных метров. Пожар удалось ликвидировать, когда его площадь достигла одной тысячи квадратных метров. Пострадавших нет.10 января на северо-востоке Москвы загорелся склад автосервиса. В пресс-службе столичного главка МЧС сообщили, что площадь пожара составляет две тысячи квадратных метров. В результате пожара произошло обрушение здания на площади порядка 500 квадратных метров. Борьбу с огнем ведут 136 человек и 48 единиц техники.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, происшествия, красноярск, красногорск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожары