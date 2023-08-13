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В Подмосковье загорелся склад с удобрениями - РИА Новости, 13.08.2023
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12:44 13.08.2023 (обновлено: 14:36 13.08.2023)
https://ria.ru/20230813/sklad-1889793061.html
В Подмосковье загорелся склад с удобрениями
В Подмосковье загорелся склад с удобрениями - РИА Новости, 13.08.2023
В Подмосковье загорелся склад с удобрениями
В подмосковном Раменском горит склад с удобрениями, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС. РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T12:44
2023-08-13T14:36
происшествия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. В подмосковном Раменском горит склад с удобрениями, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС."В 11:53 поступило сообщение о пожаре в нежилом строении по адресу: Раменский городской округ, 4-й километр Донинского шоссе, складское помещение. По прибытии первых подразделений наблюдалось горение склада по всей площади", — сказали в ведомстве.Как сообщили в прокуратуре Подмосковья, на складе горят пластиковые поддоны. "Предварительная причина возгорания — нарушение противопожарных требований при производстве сварочных работ", — уточнили в ведомстве.Точные причины возгорания установят по результатам пожарно-технической экспертизы.&quot;Площадь составляет 2700 квадратных метров. Происходит загорание в складском помещении и деревянных паллетов на открытой площадке. Силы сосредоточены на тушении пожара и защите соседних зданий&quot;, — рассказали в МЧС.К борьбе с огнем привлекли более 70 человек и 26 единиц техники. Кроме того, существует угроза распространения пожара на соседний склад.Сейчас на месте сильное задымление, специалисты проводят замеры воздуха на предмет превышения предельно допустимой концентрации химических веществ.
https://ria.ru/20230813/les-1889783118.html
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происшествия, московская область (подмосковье)
Происшествия, Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье загорелся склад с удобрениями

В Раменском районе Подмосковья загорелся склад с удобрениями

© Фото : ГУ МЧС России по Московской областиЛиквидация пожара на складе в Подмосковье
Ликвидация пожара на складе в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
© Фото : ГУ МЧС России по Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. В подмосковном Раменском горит склад с удобрениями, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
"В 11:53 поступило сообщение о пожаре в нежилом строении по адресу: Раменский городской округ, 4-й километр Донинского шоссе, складское помещение. По прибытии первых подразделений наблюдалось горение склада по всей площади", — сказали в ведомстве.
Как сообщили в прокуратуре Подмосковья, на складе горят пластиковые поддоны.
"Предварительная причина возгорания — нарушение противопожарных требований при производстве сварочных работ", — уточнили в ведомстве.
Точные причины возгорания установят по результатам пожарно-технической экспертизы.
«

"Площадь составляет 2700 квадратных метров. Происходит загорание в складском помещении и деревянных паллетов на открытой площадке. Силы сосредоточены на тушении пожара и защите соседних зданий", — рассказали в МЧС.

К борьбе с огнем привлекли более 70 человек и 26 единиц техники. Кроме того, существует угроза распространения пожара на соседний склад.
Сейчас на месте сильное задымление, специалисты проводят замеры воздуха на предмет превышения предельно допустимой концентрации химических веществ.
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