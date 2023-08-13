https://ria.ru/20230813/sklad-1889793061.html

В Подмосковье загорелся склад с удобрениями

В Подмосковье загорелся склад с удобрениями - РИА Новости, 13.08.2023

В Подмосковье загорелся склад с удобрениями

В подмосковном Раменском горит склад с удобрениями, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС. РИА Новости, 13.08.2023

2023-08-13T12:44

2023-08-13T12:44

2023-08-13T14:36

происшествия

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. В подмосковном Раменском горит склад с удобрениями, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС."В 11:53 поступило сообщение о пожаре в нежилом строении по адресу: Раменский городской округ, 4-й километр Донинского шоссе, складское помещение. По прибытии первых подразделений наблюдалось горение склада по всей площади", — сказали в ведомстве.Как сообщили в прокуратуре Подмосковья, на складе горят пластиковые поддоны. "Предварительная причина возгорания — нарушение противопожарных требований при производстве сварочных работ", — уточнили в ведомстве.Точные причины возгорания установят по результатам пожарно-технической экспертизы."Площадь составляет 2700 квадратных метров. Происходит загорание в складском помещении и деревянных паллетов на открытой площадке. Силы сосредоточены на тушении пожара и защите соседних зданий", — рассказали в МЧС.К борьбе с огнем привлекли более 70 человек и 26 единиц техники. Кроме того, существует угроза распространения пожара на соседний склад.Сейчас на месте сильное задымление, специалисты проводят замеры воздуха на предмет превышения предельно допустимой концентрации химических веществ.

https://ria.ru/20230813/les-1889783118.html

московская область (подмосковье)

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, московская область (подмосковье)