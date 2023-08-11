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В Саратове загорелся склад с этиловым спиртом - РИА Новости, 11.08.2023
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18:33 11.08.2023 (обновлено: 19:47 11.08.2023)
https://ria.ru/20230811/sklad-1889616117.html
В Саратове загорелся склад с этиловым спиртом
В Саратове загорелся склад с этиловым спиртом - РИА Новости, 11.08.2023
В Саратове загорелся склад с этиловым спиртом
Склад с этиловым спиртом загорелся в Саратове, с места пожара в больницу увезли мужчину с ожогами, сообщается в телеграм-канале регионального МЧС. РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T18:33
2023-08-11T19:47
саратов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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САМАРА, 11 авг - РИА Новости. Склад с этиловым спиртом загорелся в Саратове, с места пожара в больницу увезли мужчину с ожогами, сообщается в телеграм-канале регионального МЧС. ЧП произошло на складе в Саратове на Брянском проезде, дом 14. "Произошло загорание склада с ЛВЖ (предположительно, этиловый спирт) на площади 400 кв. м. Склад кирпичный, переменной этажности. В результате пожара пострадал мужчина, его личность устанавливается, был госпитализирован с ожогами", - говорится в сообщении. На месте работают 43 специалиста и 11 единиц пожарной техники, уточнили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230809/sklad-1889158463.html
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саратов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Саратов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Саратове загорелся склад с этиловым спиртом

В Саратове при пожаре на складе с этиловым спиртом пострадал мужчина

© ГУ МЧС России по Саратовской областиТушение склада с этиловым спиртом в Саратове
Тушение склада с этиловым спиртом в Саратове
© ГУ МЧС России по Саратовской области
Тушение склада с этиловым спиртом в Саратове
Читать ria.ru в
САМАРА, 11 авг - РИА Новости. Склад с этиловым спиртом загорелся в Саратове, с места пожара в больницу увезли мужчину с ожогами, сообщается в телеграм-канале регионального МЧС.
ЧП произошло на складе в Саратове на Брянском проезде, дом 14.
"Произошло загорание склада с ЛВЖ (предположительно, этиловый спирт) на площади 400 кв. м. Склад кирпичный, переменной этажности. В результате пожара пострадал мужчина, его личность устанавливается, был госпитализирован с ожогами", - говорится в сообщении.
На месте работают 43 специалиста и 11 единиц пожарной техники, уточнили в пресс-службе.
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