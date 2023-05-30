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Площадь пожара на складе в Подмосковье выросла до 2,4 тысячи квадратов - РИА Новости, 30.05.2023
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14:31 30.05.2023 (обновлено: 14:47 30.05.2023)
https://ria.ru/20230530/pozhar-1875071851.html
Площадь пожара на складе в Подмосковье выросла до 2,4 тысячи квадратов
Площадь пожара на складе в Подмосковье выросла до 2,4 тысячи квадратов - РИА Новости, 30.05.2023
Площадь пожара на складе в Подмосковье выросла до 2,4 тысячи квадратов
Площадь пожара в цехе по производству спиртосодержащей жидкости в Волоколамском городском округе увеличилась до 2 тысяч квадратных метров, рассказал РИА Новости РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T14:31
2023-05-30T14:47
происшествия
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
волоколамский район
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Площадь пожара в цехе по производству спиртосодержащей жидкости в Волоколамском городском округе увеличилась до 2 тысяч квадратных метров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "По уточненной информации, площадь пожара в цехе по производству спиртосодержащей жидкости возросла в два раза - до 2 тысяч квадратных метров", - сказал собеседник агентства. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС, в 14.10 поступила информация об увеличении площади пожара до 2 тысяч квадратных метров."В 14.24 площадь пожара возросла до 2400 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС, после возгорания складского помещения со спиртосодержащими жидкостями здание самостоятельно покинули 30 человек. К тушению пожара привлечены более 70 человек и 24 единицы техники.
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московская область (подмосковье)
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происшествия, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), волоколамский район
Происшествия, Московская область (Подмосковье), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Волоколамский район
Площадь пожара на складе в Подмосковье выросла до 2,4 тысячи квадратов

Площадь пожара на складе в Волоколамском районе выросла до 2,4 тысячи квадратов

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Площадь пожара в цехе по производству спиртосодержащей жидкости в Волоколамском городском округе увеличилась до 2 тысяч квадратных метров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
«
"По уточненной информации, площадь пожара в цехе по производству спиртосодержащей жидкости возросла в два раза - до 2 тысяч квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС, в 14.10 поступила информация об увеличении площади пожара до 2 тысяч квадратных метров.
«
"В 14.24 площадь пожара возросла до 2400 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС, после возгорания складского помещения со спиртосодержащими жидкостями здание самостоятельно покинули 30 человек. К тушению пожара привлечены более 70 человек и 24 единицы техники.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Волоколамский район
 
 
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