https://ria.ru/20230530/pozhar-1875071851.html
Площадь пожара на складе в Подмосковье выросла до 2,4 тысячи квадратов
Площадь пожара на складе в Подмосковье выросла до 2,4 тысячи квадратов - РИА Новости, 30.05.2023
Площадь пожара на складе в Подмосковье выросла до 2,4 тысячи квадратов
Площадь пожара в цехе по производству спиртосодержащей жидкости в Волоколамском городском округе увеличилась до 2 тысяч квадратных метров, рассказал РИА Новости РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T14:31
2023-05-30T14:31
2023-05-30T14:47
происшествия
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
волоколамский район
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Площадь пожара в цехе по производству спиртосодержащей жидкости в Волоколамском городском округе увеличилась до 2 тысяч квадратных метров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "По уточненной информации, площадь пожара в цехе по производству спиртосодержащей жидкости возросла в два раза - до 2 тысяч квадратных метров", - сказал собеседник агентства. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС, в 14.10 поступила информация об увеличении площади пожара до 2 тысяч квадратных метров."В 14.24 площадь пожара возросла до 2400 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС, после возгорания складского помещения со спиртосодержащими жидкостями здание самостоятельно покинули 30 человек. К тушению пожара привлечены более 70 человек и 24 единицы техники.
https://ria.ru/20230419/pozhary-1866340865.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), волоколамский район
Происшествия, Московская область (Подмосковье), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Волоколамский район
Площадь пожара на складе в Подмосковье выросла до 2,4 тысячи квадратов
Площадь пожара на складе в Волоколамском районе выросла до 2,4 тысячи квадратов