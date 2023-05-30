https://ria.ru/20230530/pozhar-1875071851.html

Площадь пожара на складе в Подмосковье выросла до 2,4 тысячи квадратов

Площадь пожара на складе в Подмосковье выросла до 2,4 тысячи квадратов - РИА Новости, 30.05.2023

Площадь пожара на складе в Подмосковье выросла до 2,4 тысячи квадратов

Площадь пожара в цехе по производству спиртосодержащей жидкости в Волоколамском городском округе увеличилась до 2 тысяч квадратных метров, рассказал РИА Новости РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T14:31

2023-05-30T14:31

2023-05-30T14:47

происшествия

московская область (подмосковье)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

волоколамский район

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Площадь пожара в цехе по производству спиртосодержащей жидкости в Волоколамском городском округе увеличилась до 2 тысяч квадратных метров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "По уточненной информации, площадь пожара в цехе по производству спиртосодержащей жидкости возросла в два раза - до 2 тысяч квадратных метров", - сказал собеседник агентства. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС, в 14.10 поступила информация об увеличении площади пожара до 2 тысяч квадратных метров."В 14.24 площадь пожара возросла до 2400 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС, после возгорания складского помещения со спиртосодержащими жидкостями здание самостоятельно покинули 30 человек. К тушению пожара привлечены более 70 человек и 24 единицы техники.

https://ria.ru/20230419/pozhary-1866340865.html

московская область (подмосковье)

волоколамский район

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), волоколамский район