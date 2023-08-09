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На оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде прогремел взрыв - РИА Новости, 09.08.2023
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11:04 09.08.2023 (обновлено: 12:01 09.08.2023)
https://ria.ru/20230809/vzryv-1889005628.html
На оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде прогремел взрыв
На оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде прогремел взрыв - РИА Новости, 09.08.2023
На оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде прогремел взрыв
На промышленном предприятии в Сергиевом Посаде прогремел взрыв, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T11:04
2023-08-09T12:01
происшествия
сергиев посад
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. На промышленном предприятии в Сергиевом Посаде прогремел взрыв, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."Произошел взрыв на оптико-механическом заводе в подмосковном Сергиевом Посаде", — сказал собеседник агентства.Как уточнили в экстренных службах, причиной ЧП стало нарушение технологического процесса.Информация о пострадавших уточняется.Загорский оптико-механический завод (АО "ЗОМЗ") находится по адресу: Сергиев Посад, проспект Красной армии, 212 В. На предприятии объявлена тотальная эвакуация, в том числе в арендованных цехах. Во многих зданиях вылетели стекла.На место ЧП прибыли силовики и глава округа Дмитрий Акулов, также скоро приедет губернатор Московской области Андрей Воробьев.Как указано на сайте завода, АО "ЗОМЗ" — ведущий разработчик и производитель оптических и оптико-электронных приборов для силовых структур, промышленности и здравоохранения. В списке выпускаемой продукции офтальмологическое оборудование, бинокли, лор-оборудование и дефибрилляторы.
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Екатерина Зайцева
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96
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происшествия, сергиев посад
Происшествия, Сергиев Посад
На оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде прогремел взрыв

На Загорском оптико-механическом заводе в подмосковном Сергиевом Посаде прогремел взрыв

© Фото очевидцаДым на месте взрыва в Сергиевом Посаде
Дым на месте взрыва в Сергиевом Посаде
© Фото очевидца
Дым на месте взрыва в Сергиевом Посаде
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. На промышленном предприятии в Сергиевом Посаде прогремел взрыв, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
"Произошел взрыв на оптико-механическом заводе в подмосковном Сергиевом Посаде", — сказал собеседник агентства.
Как уточнили в экстренных службах, причиной ЧП стало нарушение технологического процесса.
Информация о пострадавших уточняется.
Загорский оптико-механический завод (АО "ЗОМЗ") находится по адресу: Сергиев Посад, проспект Красной армии, 212 В. На предприятии объявлена тотальная эвакуация, в том числе в арендованных цехах. Во многих зданиях вылетели стекла.
На место ЧП прибыли силовики и глава округа Дмитрий Акулов, также скоро приедет губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Как указано на сайте завода, АО "ЗОМЗ" — ведущий разработчик и производитель оптических и оптико-электронных приборов для силовых структур, промышленности и здравоохранения. В списке выпускаемой продукции офтальмологическое оборудование, бинокли, лор-оборудование и дефибрилляторы.
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