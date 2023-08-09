https://ria.ru/20230809/vzryv-1889005628.html

На оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде прогремел взрыв

На оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде прогремел взрыв - РИА Новости, 09.08.2023

На оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде прогремел взрыв

На промышленном предприятии в Сергиевом Посаде прогремел взрыв, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T11:04

2023-08-09T11:04

2023-08-09T12:01

происшествия

сергиев посад

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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. На промышленном предприятии в Сергиевом Посаде прогремел взрыв, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."Произошел взрыв на оптико-механическом заводе в подмосковном Сергиевом Посаде", — сказал собеседник агентства.Как уточнили в экстренных службах, причиной ЧП стало нарушение технологического процесса.Информация о пострадавших уточняется.Загорский оптико-механический завод (АО "ЗОМЗ") находится по адресу: Сергиев Посад, проспект Красной армии, 212 В. На предприятии объявлена тотальная эвакуация, в том числе в арендованных цехах. Во многих зданиях вылетели стекла.На место ЧП прибыли силовики и глава округа Дмитрий Акулов, также скоро приедет губернатор Московской области Андрей Воробьев.Как указано на сайте завода, АО "ЗОМЗ" — ведущий разработчик и производитель оптических и оптико-электронных приборов для силовых структур, промышленности и здравоохранения. В списке выпускаемой продукции офтальмологическое оборудование, бинокли, лор-оборудование и дефибрилляторы.

https://ria.ru/20230808/vzryv-1888861575.html

сергиев посад

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, сергиев посад