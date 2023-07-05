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Площадь пожара в ангаре в Петербурге выросла до тысячи квадратных метров - РИА Новости, 05.07.2023
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14:44 05.07.2023 (обновлено: 15:26 05.07.2023)
https://ria.ru/20230705/pozhar-1882372613.html
Площадь пожара в ангаре в Петербурге выросла до тысячи квадратных метров
Площадь пожара в ангаре в Петербурге выросла до тысячи квадратных метров - РИА Новости, 05.07.2023
Площадь пожара в ангаре в Петербурге выросла до тысячи квадратных метров
Площадь пожара в ангаре с автомобильными покрышками в Фрунзенском районе Санкт-Петербурга увеличилась до 1000 квадратных метров, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T14:44
2023-07-05T15:26
происшествия
санкт-петербург
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Площадь пожара в ангаре с автомобильными покрышками в Фрунзенском районе Санкт-Петербурга увеличилась до 1000 квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Ранее городской главк ведомства сообщал о пожаре на 400 "квадратах". "Происходит горение готовой продукции и автомобильных шин на площади 1000 квадратных метров", - сказал собеседник агентства. По его словам, информация о пострадавших пока не поступала. На место пожара направлена мобильная химико-радиометрическая лаборатория для контроля содержания вредных веществ в воздухе в районе ЧП.
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происшествия, санкт-петербург
Происшествия, Санкт-Петербург
Площадь пожара в ангаре в Петербурге выросла до тысячи квадратных метров

Площадь пожара в ангаре с покрышками в Петербурге увеличилась до тысячи квадратных метров

© МЧС РоссииПожар на улице Салова в Санкт-Петербурге. 5 июля 2023
Пожар на улице Салова в Санкт-Петербурге. 5 июля 2023
© МЧС России
Пожар на улице Салова в Санкт-Петербурге. 5 июля 2023
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Площадь пожара в ангаре с автомобильными покрышками в Фрунзенском районе Санкт-Петербурга увеличилась до 1000 квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Ранее городской главк ведомства сообщал о пожаре на 400 "квадратах".
"Происходит горение готовой продукции и автомобильных шин на площади 1000 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
По его словам, информация о пострадавших пока не поступала. На место пожара направлена мобильная химико-радиометрическая лаборатория для контроля содержания вредных веществ в воздухе в районе ЧП.
Сотрудники пожарной службы МЧС РФ работают на месте пожара - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
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