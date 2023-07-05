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Площадь пожара в ангаре в Петербурге выросла до тысячи квадратных метров
Площадь пожара в ангаре в Петербурге выросла до тысячи квадратных метров - РИА Новости, 05.07.2023
Площадь пожара в ангаре в Петербурге выросла до тысячи квадратных метров
Площадь пожара в ангаре с автомобильными покрышками в Фрунзенском районе Санкт-Петербурга увеличилась до 1000 квадратных метров, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T14:44
2023-07-05T14:44
2023-07-05T15:26
происшествия
санкт-петербург
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Площадь пожара в ангаре с автомобильными покрышками в Фрунзенском районе Санкт-Петербурга увеличилась до 1000 квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Ранее городской главк ведомства сообщал о пожаре на 400 "квадратах". "Происходит горение готовой продукции и автомобильных шин на площади 1000 квадратных метров", - сказал собеседник агентства. По его словам, информация о пострадавших пока не поступала. На место пожара направлена мобильная химико-радиометрическая лаборатория для контроля содержания вредных веществ в воздухе в районе ЧП.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург
Происшествия, Санкт-Петербург
Площадь пожара в ангаре в Петербурге выросла до тысячи квадратных метров
Площадь пожара в ангаре с покрышками в Петербурге увеличилась до тысячи квадратных метров
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Площадь пожара в ангаре с автомобильными покрышками в Фрунзенском районе Санкт-Петербурга увеличилась до 1000 квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Ранее городской главк ведомства сообщал о пожаре на 400 "квадратах".
"Происходит горение готовой продукции и автомобильных шин на площади 1000 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
По его словам, информация о пострадавших пока не поступала. На место пожара направлена мобильная химико-радиометрическая лаборатория для контроля содержания вредных веществ в воздухе в районе ЧП.
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