https://ria.ru/20230705/pozhar-1882372613.html

Площадь пожара в ангаре в Петербурге выросла до тысячи квадратных метров

Площадь пожара в ангаре в Петербурге выросла до тысячи квадратных метров - РИА Новости, 05.07.2023

Площадь пожара в ангаре в Петербурге выросла до тысячи квадратных метров

Площадь пожара в ангаре с автомобильными покрышками в Фрунзенском районе Санкт-Петербурга увеличилась до 1000 квадратных метров, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T14:44

2023-07-05T14:44

2023-07-05T15:26

происшествия

санкт-петербург

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Площадь пожара в ангаре с автомобильными покрышками в Фрунзенском районе Санкт-Петербурга увеличилась до 1000 квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Ранее городской главк ведомства сообщал о пожаре на 400 "квадратах". "Происходит горение готовой продукции и автомобильных шин на площади 1000 квадратных метров", - сказал собеседник агентства. По его словам, информация о пострадавших пока не поступала. На место пожара направлена мобильная химико-радиометрическая лаборатория для контроля содержания вредных веществ в воздухе в районе ЧП.

https://ria.ru/20230705/pozhar-1882291385.html

санкт-петербург

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, санкт-петербург