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В Екатеринбурге загорелся пластиковый мусор на промплощадке
В Екатеринбурге загорелся пластиковый мусор на промплощадке - РИА Новости, 05.05.2023
В Екатеринбурге загорелся пластиковый мусор на промплощадке
Пластиковый мусор загорелся на промплощадке в Екатеринбурге на 150 квадратных метрах, сообщил региональный главк МЧС. РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T12:39
2023-05-05T12:39
2023-05-05T12:39
происшествия
екатеринбург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 мая - РИА Новости. Пластиковый мусор загорелся на промплощадке в Екатеринбурге на 150 квадратных метрах, сообщил региональный главк МЧС. "Днём 5 мая в экстренные службы поступило сообщение о пожаре по адресу Екатеринбург, улица Базальтовая. Прибывшие пожарно-спасательные подразделения установили, что горит пластиковый мусор на территории промышленной площадки. По оперативной информации, происходит горение на двух очагах. Общая площадь пожара, предварительно, составляет 150 квадратных метров", - говорится в сообщении. Уточняется, что информация о пострадавших не поступала.
https://ria.ru/20230505/pozhar-1869834036.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, екатеринбург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Екатеринбург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
В Екатеринбурге загорелся пластиковый мусор на промплощадке
В Екатеринбурге загорелся пластиковый мусор на промплощадке на 150 квадратных метрах