https://ria.ru/20230505/pozhar-1869893588.html

В Екатеринбурге загорелся пластиковый мусор на промплощадке

В Екатеринбурге загорелся пластиковый мусор на промплощадке - РИА Новости, 05.05.2023

В Екатеринбурге загорелся пластиковый мусор на промплощадке

Пластиковый мусор загорелся на промплощадке в Екатеринбурге на 150 квадратных метрах, сообщил региональный главк МЧС. РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T12:39

2023-05-05T12:39

2023-05-05T12:39

происшествия

екатеринбург

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 мая - РИА Новости. Пластиковый мусор загорелся на промплощадке в Екатеринбурге на 150 квадратных метрах, сообщил региональный главк МЧС. "Днём 5 мая в экстренные службы поступило сообщение о пожаре по адресу Екатеринбург, улица Базальтовая. Прибывшие пожарно-спасательные подразделения установили, что горит пластиковый мусор на территории промышленной площадки. По оперативной информации, происходит горение на двух очагах. Общая площадь пожара, предварительно, составляет 150 квадратных метров", - говорится в сообщении. Уточняется, что информация о пострадавших не поступала.

https://ria.ru/20230505/pozhar-1869834036.html

екатеринбург

россия

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Владимир Лаврентьев

происшествия, екатеринбург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия