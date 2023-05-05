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В Екатеринбурге загорелся пластиковый мусор на промплощадке - РИА Новости, 05.05.2023
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12:39 05.05.2023
https://ria.ru/20230505/pozhar-1869893588.html
В Екатеринбурге загорелся пластиковый мусор на промплощадке
В Екатеринбурге загорелся пластиковый мусор на промплощадке - РИА Новости, 05.05.2023
В Екатеринбурге загорелся пластиковый мусор на промплощадке
Пластиковый мусор загорелся на промплощадке в Екатеринбурге на 150 квадратных метрах, сообщил региональный главк МЧС. РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T12:39
2023-05-05T12:39
происшествия
екатеринбург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 мая - РИА Новости. Пластиковый мусор загорелся на промплощадке в Екатеринбурге на 150 квадратных метрах, сообщил региональный главк МЧС. "Днём 5 мая в экстренные службы поступило сообщение о пожаре по адресу Екатеринбург, улица Базальтовая. Прибывшие пожарно-спасательные подразделения установили, что горит пластиковый мусор на территории промышленной площадки. По оперативной информации, происходит горение на двух очагах. Общая площадь пожара, предварительно, составляет 150 квадратных метров", - говорится в сообщении. Уточняется, что информация о пострадавших не поступала.
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екатеринбург
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происшествия, екатеринбург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Екатеринбург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
В Екатеринбурге загорелся пластиковый мусор на промплощадке

В Екатеринбурге загорелся пластиковый мусор на промплощадке на 150 квадратных метрах

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС России
Сотрудник пожарной охраны МЧС России - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС России. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 мая - РИА Новости. Пластиковый мусор загорелся на промплощадке в Екатеринбурге на 150 квадратных метрах, сообщил региональный главк МЧС.
"Днём 5 мая в экстренные службы поступило сообщение о пожаре по адресу Екатеринбург, улица Базальтовая. Прибывшие пожарно-спасательные подразделения установили, что горит пластиковый мусор на территории промышленной площадки. По оперативной информации, происходит горение на двух очагах. Общая площадь пожара, предварительно, составляет 150 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Уточняется, что информация о пострадавших не поступала.
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