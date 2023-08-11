https://ria.ru/20230811/pozhar-1889398518.html

В Одинцово локализовали пожар на складе

В Одинцово локализовали пожар на складе - РИА Новости, 11.08.2023

В Одинцово локализовали пожар на складе

Пожар на площади 2 тысячи квадратных метров возник в Одинцове (Московская область), спасатели локализовали его, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T00:08

2023-08-11T00:08

2023-08-11T01:38

происшествия

московская область (подмосковье)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Пожар на площади 2 тысячи квадратных метров возник в Одинцове (Московская область), спасатели локализовали его, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС. "Произошло возгорание на складе, предварительно, по всей площади. В 23.53 огонь локализован на площади две тысячи квадратных метров. Данные по пострадавшим не поступали. Информация уточняется", - сказал собеседник агентства. По данным из открытых источников, по этому адресу находится склад, логистическая компания и пункт по приему поддонов.Прокуратура Московской области сообщила, что установление всех обстоятельств ЧП находится на контроле Одинцовской прокуратуры. Причины возгорания установят с помощью пожарно-технической экспертизы.

https://ria.ru/20230810/vozgoranie-1889357589.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)