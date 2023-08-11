https://ria.ru/20230811/pozhar-1889398518.html
В Одинцово локализовали пожар на складе
В Одинцово локализовали пожар на складе - РИА Новости, 11.08.2023
В Одинцово локализовали пожар на складе
Пожар на площади 2 тысячи квадратных метров возник в Одинцове (Московская область), спасатели локализовали его, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T00:08
2023-08-11T00:08
2023-08-11T01:38
происшествия
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868231158_0:264:1966:1370_1920x0_80_0_0_e3b231d26b49d90c352bb59141504f14.jpg
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Пожар на площади 2 тысячи квадратных метров возник в Одинцове (Московская область), спасатели локализовали его, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС. "Произошло возгорание на складе, предварительно, по всей площади. В 23.53 огонь локализован на площади две тысячи квадратных метров. Данные по пострадавшим не поступали. Информация уточняется", - сказал собеседник агентства. По данным из открытых источников, по этому адресу находится склад, логистическая компания и пункт по приему поддонов.Прокуратура Московской области сообщила, что установление всех обстоятельств ЧП находится на контроле Одинцовской прокуратуры. Причины возгорания установят с помощью пожарно-технической экспертизы.
https://ria.ru/20230810/vozgoranie-1889357589.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868231158_102:140:1742:1370_1920x0_80_0_0_a9e7664d2e6b68b8b2f46bb9b555fdc3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Одинцово локализовали пожар на складе
МЧС сообщило о локализации пожара на складе в Одинцово