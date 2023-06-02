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В Татарстане загорелся склад с покрышками - РИА Новости, 02.06.2023
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19:31 02.06.2023
https://ria.ru/20230602/sklad-1875865024.html
В Татарстане загорелся склад с покрышками
В Татарстане загорелся склад с покрышками - РИА Новости, 02.06.2023
В Татарстане загорелся склад с покрышками
Склад резиновых покрышек загорелся в Тюлячинском районе Татарстана на площади 450 квадратных метров, пострадавших нет, сообщает главное управление МЧС по... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T19:31
2023-06-02T19:31
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КАЗАНЬ, 2 июн – РИА Новости. Склад резиновых покрышек загорелся в Тюлячинском районе Татарстана на площади 450 квадратных метров, пострадавших нет, сообщает главное управление МЧС по республике. "В 17.35 2 июня поступило сообщение о пожаре на складе резиновых покрышек в 2,5 километра от райцентра Тюлячи на 78-м километре автодороги Казань-Шемордан", - говорится в сообщении. В 17.38 первые пожарные подразделения прибыли к месту вызова. Установлено, что пожар возник в одноэтажном здании склада, угрозы распространения огня нет. Пострадавших нет. Предварительная площадь пожара - 450 квадратных метров. В тушении пожара задействованы четыре автоцистерны, работают два лафетных ствола, четыре ствола РСК-50.
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Татарстане загорелся склад с покрышками

В Татарстане на площади 450 квадратных метров загорелся склад с покрышками

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС
Сотрудник пожарной охраны МЧС - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 2 июн – РИА Новости. Склад резиновых покрышек загорелся в Тюлячинском районе Татарстана на площади 450 квадратных метров, пострадавших нет, сообщает главное управление МЧС по республике.
"В 17.35 2 июня поступило сообщение о пожаре на складе резиновых покрышек в 2,5 километра от райцентра Тюлячи на 78-м километре автодороги Казань-Шемордан", - говорится в сообщении.
В 17.38 первые пожарные подразделения прибыли к месту вызова. Установлено, что пожар возник в одноэтажном здании склада, угрозы распространения огня нет. Пострадавших нет.
Предварительная площадь пожара - 450 квадратных метров. В тушении пожара задействованы четыре автоцистерны, работают два лафетных ствола, четыре ствола РСК-50.
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