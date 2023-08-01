https://ria.ru/20230801/pozhar-1887584397.html
Площадь пожара в ангарах в Люберцах достигла 1200 квадратных метров
Площадь пожара в ангарах в Люберцах достигла 1200 квадратных метров - РИА Новости, 01.08.2023
Площадь пожара в ангарах в Люберцах достигла 1200 квадратных метров
Площадь пожара в трех горящих ангарах на строительной базе в подмосковных Люберцах достигла 1,2 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T13:12
2023-08-01T13:12
2023-08-01T14:07
происшествия
люберцы
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Площадь пожара в трех горящих ангарах на строительной базе в подмосковных Люберцах достигла 1,2 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Площадь пожара составляет 1200 квадратных метров", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что к ликвидации последствий возгорания привлечены более 70 человек и 21 единица техники.
https://ria.ru/20230726/pozhar-1886300887.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, люберцы, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье)
Происшествия, Люберцы, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Московская область (Подмосковье)
Площадь пожара в ангарах в Люберцах достигла 1200 квадратных метров
МЧС сообщило, что площадь пожара в ангарах в Люберцах достигла 1200 квадратных метров