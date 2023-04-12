https://ria.ru/20230412/pozhar-1864887354.html
В Серпухове загорелся склад
В Серпухове загорелся склад - РИА Новости, 12.04.2023
В Серпухове загорелся склад
Пожар произошел на складе с садовым инвентарем в подмосковном Серпухове, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T18:50
2023-04-12T18:50
2023-04-12T19:02
серпухов
происшествия
россия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Пожар произошел на складе с садовым инвентарем в подмосковном Серпухове, сообщили РИА Новости в экстренных службах. "Горит склад, внутри садовый инвентарь. Площадь возгорания 750 метров, городской округ Серпухов, улица Пролетарская, дом 134, строение 5", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20230411/gaz-1864572429.html
серпухов
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
серпухов, происшествия, россия, московская область (подмосковье)
Серпухов, Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье)
В Серпухове загорелся склад
В подмосковном Серпухове загорелся склад с садовым инвентарем
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Пожар произошел на складе с садовым инвентарем в подмосковном Серпухове, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
"Горит склад, внутри садовый инвентарь. Площадь возгорания 750 метров, городской округ Серпухов, улица Пролетарская, дом 134, строение 5", - сказал собеседник агентства.
В Сочи загорелась газовая труба