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В Серпухове загорелся склад - РИА Новости, 12.04.2023
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18:50 12.04.2023 (обновлено: 19:02 12.04.2023)
https://ria.ru/20230412/pozhar-1864887354.html
В Серпухове загорелся склад
В Серпухове загорелся склад - РИА Новости, 12.04.2023
В Серпухове загорелся склад
Пожар произошел на складе с садовым инвентарем в подмосковном Серпухове, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T18:50
2023-04-12T19:02
серпухов
происшествия
россия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Пожар произошел на складе с садовым инвентарем в подмосковном Серпухове, сообщили РИА Новости в экстренных службах. "Горит склад, внутри садовый инвентарь. Площадь возгорания 750 метров, городской округ Серпухов, улица Пролетарская, дом 134, строение 5", - сказал собеседник агентства.
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серпухов
россия
московская область (подмосковье)
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серпухов, происшествия, россия, московская область (подмосковье)
Серпухов, Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье)
В Серпухове загорелся склад

В подмосковном Серпухове загорелся склад с садовым инвентарем

© Фото : ГУМЧС России по Московской областиПожар в нежилом здании в городском округе Серпухов
Пожар в нежилом здании в городском округе Серпухов - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© Фото : ГУМЧС России по Московской области
Пожар в нежилом здании в городском округе Серпухов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Пожар произошел на складе с садовым инвентарем в подмосковном Серпухове, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
"Горит склад, внутри садовый инвентарь. Площадь возгорания 750 метров, городской округ Серпухов, улица Пролетарская, дом 134, строение 5", - сказал собеседник агентства.
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СерпуховПроисшествияРоссияМосковская область (Подмосковье)
 
 
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