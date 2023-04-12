https://ria.ru/20230412/pozhar-1864887354.html

В Серпухове загорелся склад

В Серпухове загорелся склад - РИА Новости, 12.04.2023

В Серпухове загорелся склад

Пожар произошел на складе с садовым инвентарем в подмосковном Серпухове, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T18:50

2023-04-12T18:50

2023-04-12T19:02

серпухов

происшествия

россия

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Пожар произошел на складе с садовым инвентарем в подмосковном Серпухове, сообщили РИА Новости в экстренных службах. "Горит склад, внутри садовый инвентарь. Площадь возгорания 750 метров, городской округ Серпухов, улица Пролетарская, дом 134, строение 5", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20230411/gaz-1864572429.html

серпухов

россия

московская область (подмосковье)

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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Владимир Лаврентьев

серпухов, происшествия, россия, московская область (подмосковье)