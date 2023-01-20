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Крупные ДТП с участием пассажирских автобусов в России в 2022-2023 годах

Крупные ДТП с участием пассажирских автобусов в России в 2022-2023 годах - РИА Новости, 20.01.2023

Крупные ДТП с участием пассажирских автобусов в России в 2022-2023 годах

в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области водитель пассажирского автобуса, управляя общественным транспортом, пересек встречную полосу, съехал с дороги и... РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T15:36

2023-01-20T15:36

2023-01-20T15:36

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202320 января в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области водитель пассажирского автобуса, управляя общественным транспортом, пересек встречную полосу, съехал с дороги и совершил столкновение с деревом. В результате аварии сам водитель и 12 пассажиров, в том числе шесть несовершеннолетних, получили травмы и были госпитализированы. Автобус следовал по маршруту "Комбинат – Машзавод". 14 января на 233-м километре автодороги Р-255 "Сибирь" Топкинского муниципального округа в Кузбассе легковой автомобиль выехал на встречную полосу при обгоне и столкнулся с автобусом. В результате ДТП водитель и четыре пассажира легкового автомобиля погибли на месте. В пассажирском автобусе находились 12 пассажиров, никто из них за медицинской помощью не обращался. 11 января вечером на 157-м километре трассы Р-217 в районе Армавира (Краснодарский край) произошло лобовое столкновение автобуса с "Камазом". Авария произошла из-за водителя грузовика, который проехал на "красный". В результате происшествия погиб один пассажир автобуса. Еще семеро пострадали: оба водителя и пять пассажиров автобуса были доставлены в больницу. По данным следственных органов, в числе пострадавших оказалась восьмилетняя девочка. 202229 декабря на 3-м километре автодороги "Козьмодемьянск – Большой Сундырь" на выезде из города Козьмодемьянск (Марий Эл) произошло столкновение автомашины УАЗ с пассажирским автобусом. Водитель УАЗа выехал на встречную полосу движения. В результате ДТП погибли водитель и пассажир УАЗа. Водитель автобуса был госпитализирован с травмами, еще несколько пассажиров пострадали. 13 декабря на трассе Р-132 в Судогодском районе Владимирской области водитель рейсового автобуса, следовавшего в сторону Владимира, не справился с управлением и наехал на металлическое ограждение. В салоне автобуса находились 36 пассажиров. По данным регионального департамента здравоохранения, в результате ДТП пострадали 25 человек: трое детей и 22 взрослых.9 декабря на федеральной трассе М-7 "Волга" в Орехово-Зуевском районе Московской области произошло попутное столкновение рейсового автобуса "Лиаз" и грузовика "Камаз". В результате ДТП пострадали 10 человек.4 декабря на территории Ямальского района (ЯНАО) произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузопассажирского автомобиля и автобуса. В результате аварии пострадали девять человек, восемь из которых были госпитализированы, один погиб.3 декабря на юго-востоке Москвы водитель автобуса не справился с управлением и совершил наезд на мачту освещения. По данным ГИБДД, в результате ДТП пострадали 14 человек, включая пятерых детей. Всего в момент удара в салоне находились порядка 20 пассажиров.3 декабря в Кировском районе Саратова водитель автобуса протаранил опору освещения. В ДТП пострадали 11 человек, включая водителя автобуса 1965 года рождения и 85-летнюю пассажирку. Автобус находился в исправном состоянии, однако водитель допустил небезопасные маневры и не соблюдал скоростной режим.21 ноября в Красноярском крае на трассе "Канск – Абан – Богучаны" перевернулся автобус. Водитель автобуса, ехавшего из Красноярска в Богучаны, при объезде автомобиля "Шевроле Нива", поворачивавшего налево, не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся. В ДТП пострадали 14 человек.4 ноября в Тульской области около деревни Кузовка Богородицкого района на автодороге М-4 "Дон" опрокинулся автобус, следовавший из Рязани в Старый Оскол. Он перевозил 40 пассажиров. Транспортное средство опрокинулось после столкновения с разделительным ограждением. В ДТП пострадали 19 человек, 13 были госпитализированы.31 октября в Кунашакском районе Челябинской области пассажирский автобус съехал в кювет. ДТП произошло из-за снегопада. В результате 24 человека пострадали.10 октября на трассе "Нарва" в Ленинградской области произошло столкновение пассажирского автобуса и грузового автомобиля. В результате ДТП один человек погиб, 14 пострадали. Пострадавшие в средней степени тяжести были госпитализированы в Кингисеппскую больницу.1 августа в Лунинском районе Пензенской области на 49-м километре дороги Пенза – Саранск автобус ПАЗ опрокинулся в кювет. Авария произошла из-за того, что водитель не справился с управлением. В ДТП пострадали 17 человек, в том числе двое детей.30 июля в микрорайоне "Загородный парк" во Владимире произошло ДТП с участием иномарки и рейсового автобуса. Легковой автомобиль выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с рейсовым автобусом, двигавшимся в сторону города Радужный. В салоне автобуса находились около сорока пассажиров. В результате ДТП три человека погибли, еще 10 пострадали.25 июля на улице Катукова в Липецке произошло ДТП с участием двух пассажирских автобусов и легкового автомобиля. Пострадали 15 человек, в том числе один ребенок. Погибших нет.16 июля в городе Северодвинске Архангельской области произошло столкновение пассажирского автобуса с грузовиком "КамАЗ". В результате аварии травмы получили 16 пассажиров автобуса. Нескольким пострадавшим была оказана разовая медицинская помощь на месте, десять человек были доставлены для обследования в медицинские учреждения города.24 июня в Ломоносовском районе Ленинградской области произошло боковое столкновение между микроавтобусом "Газель" и рейсовым автобусом, следовавшим по маршруту Таллин-Санкт-Петербург, в результате чего "Газель" съехала в кювет. В результате ДТП двое пассажиров "Газели" погибли, шестеро пострадали.18 июня в Апшеронском районе Краснодарского края недалеко от поселка Мемзай пассажирский автобус врезался в дерево из-за отказа тормозной системы во время поворота. В ДТП были повреждены четыре автомобиля. В результате ДТП пострадали 16 человек, из них четверо находились в состоянии средней степени тяжести. По данным прокуратуры, пассажирский автобус, попавший в ДТП предрейсовый осмотр не проходил.16 апреля в Новоусманском районе Воронежской области, на 525-м километре трассы М-4 "Дон", столкнулись микроавтобус Ford Transit с 16 пассажирами и автобус Setra, ехавший по маршруту Элиста – Санкт-Петербург, с двумя водителями и 37 пассажирами. В результате аварии погибли три человека, 14 получили травмы, из них 12 были госпитализированы.4 апреля в Московской области на федеральной автодороге М-9 "Балтия" пассажирский автобус сообщением Москва – Волоколамск пробил отбойник и упал с эстакады на прилегающую автодорогу. В результате ДТП погибли два человека, 14 человек пострадали. Всего в автобусе в момент аварии находились 20 человек.31 марта на автодороге в Пудожском районе Карелии съехал в кювет автобус с детьми – жителями Архангельской области, они направлялись в Кондопогу на соревнования. По данным следствия, водитель пассажирского автобуса не справился с управлением, в результате автобус съехал на обочину и опрокинулся на правый бок. В результате аварии пострадали 13 несовершеннолетних. Всего в автобусе находились 19 детей и двое взрослых.19 января в Новошешминском районе Татарстана рейсовый автобус столкнулся с грузовиком "КамАЗ" с прицепом. После этого в большегруз и автобус врезались два легковых автомобиля. Водитель автобуса от полученных травм скончался. Еще три человека были госпитализированы.15 января на юго-западе Москвы произошло столкновение автобуса и автомобиля такси. В результате ДТП пострадали 12 человек, из них двое детей.2 января в Скопинском районе Рязанской области рейсовый автобус, двигаясь со стороны Москвы в сторону Астрахани, совершил наезд на опору железнодорожного моста. Жертвами ДТП стали пять человек, в том числе водитель, еще 22 пострадали. Всего в автобусе ехали 49 пассажиров.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, москва, ленинградская область, архангельская область, камаз (завод), ford motor, дтп, авария, происшествия