https://ria.ru/20230305/dtp-1856016653.html

Число пострадавших в ДТП в Нижегородской области выросло до десяти человек

Число пострадавших в ДТП в Нижегородской области выросло до десяти человек - РИА Новости, 05.03.2023

Число пострадавших в ДТП в Нижегородской области выросло до десяти человек

Десять человек пострадали при столкновении автобуса и двух легковых автомобилей в Нижегородской области, сообщил министр здравоохранения региона Давид... РИА Новости, 05.03.2023

2023-03-05T20:57

2023-03-05T20:57

2023-03-05T20:57

происшествия

нижегородская область

кстовский район

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 мар - РИА Новости. Десять человек пострадали при столкновении автобуса и двух легковых автомобилей в Нижегородской области, сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов. Ранее сообщалось об одном погибшем и шести пострадавших. "Общее количество пострадавших в ДТП в Кстовском районе составило 10 человек, из них 1 ребёнок (подросток-девочка 17 лет). Из них трое пострадавших (в том числе 1 ребёнок) обратились самостоятельно в приёмное отделение Кстовской ЦРБ, одному пострадавшему с лёгкой травмой помощь оказана на месте ДТП (отказ от госпитализации) и 5 человек эвакуированы с места ДТП в лечебные организации области", - написал Мелик-Гусейнов в своем телеграм-канале. Министр уточнил, что один пострадавший мужчина погиб на месте. Женщина 25 лет госпитализирована в состоянии средней степени тяжести. "Восемь пострадавших, в том числе 1 ребёнок, после обследования и оказания мед. помощи направлены на амбулаторное лечение", - отметил Мелик-Гусейнов. ДТП с участием рейсового автобус и двух легковых автомобилей произошло в воскресенье днём в Кстовском районе возле деревни Ржавка. По данным регионального МВД, водитель автобуса "ПАЗ" не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилями "Нива" и "Хендай". В результате ДТП водитель "Нивы" скончался, водитель и пассажир "Хендай" доставлены в больницу.

https://ria.ru/20230113/dtp-1844604812.html

https://ria.ru/20230120/dtp-1846288119.html

нижегородская область

кстовский район

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происшествия, нижегородская область, кстовский район