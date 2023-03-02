https://ria.ru/20230302/dtp-1855255898.html
В Алтайском крае в результате ДТП погибли два человека
В Алтайском крае в результате ДТП погибли два человека - РИА Новости, 02.03.2023
В Алтайском крае в результате ДТП погибли два человека
Следовавший в Казахстан автобус столкнулся с грузовиком в Алтайском крае, два человека погибли, пять пострадали, сообщил РИА Новости источник в силовых... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T05:05
2023-03-02T05:05
2023-03-02T09:28
алтайский край
рубцовский район
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/02/1855271264_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_088e9baebc245e543f42f24012d49543.jpg
БАРНАУЛ, 2 мар - РИА Новости. Следовавший в Казахстан автобус столкнулся с грузовиком в Алтайском крае, два человека погибли, пять пострадали, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона. Источник в силовых структурах региона рассказал РИА Новости, что погибли и пострадали пассажиры. "Два человека погибло, пять пострадало, все - пассажиры автобуса", - сказал собеседник агентства. По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа прокуратурой Рубцовского района организовано проведение проверки, в ходе которой будут оценены вопросы соблюдения законодательства о транспортном обеспечении, безопасности перевозки пассажиров маршрутным транспортом.
https://ria.ru/20230302/dtp-1855255008.html
алтайский край
рубцовский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/02/1855271264_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_fa46e3da67e6ee8d36d6c8ea4b242438.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алтайский край, рубцовский район, происшествия
Алтайский край, Рубцовский район, Происшествия
В Алтайском крае в результате ДТП погибли два человека
В Алтайском крае при столкновении автобуса и грузовика погибли два человека
БАРНАУЛ, 2 мар - РИА Новости. Следовавший в Казахстан автобус столкнулся с грузовиком в Алтайском крае, два человека погибли, пять пострадали, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона.
«
"Сегодня в Рубцовском районе Алтайского края на 267-м километре федеральной трассы А-322 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля и междугороднего автобуса "Новосибирск-Семей", - заявила РИА Новости помощник прокурора региона Мария Антошкина.
Источник в силовых структурах региона рассказал РИА Новости, что погибли и пострадали пассажиры.
"Два человека погибло, пять пострадало, все - пассажиры автобуса", - сказал собеседник агентства.
По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа прокуратурой Рубцовского района
организовано проведение проверки, в ходе которой будут оценены вопросы соблюдения законодательства о транспортном обеспечении, безопасности перевозки пассажиров маршрутным транспортом.
На Чукотке после ДТП госпитализировали пять человек