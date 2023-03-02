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В Алтайском крае в результате ДТП погибли два человека - РИА Новости, 02.03.2023
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05:05 02.03.2023 (обновлено: 09:28 02.03.2023)
https://ria.ru/20230302/dtp-1855255898.html
В Алтайском крае в результате ДТП погибли два человека
В Алтайском крае в результате ДТП погибли два человека - РИА Новости, 02.03.2023
В Алтайском крае в результате ДТП погибли два человека
Следовавший в Казахстан автобус столкнулся с грузовиком в Алтайском крае, два человека погибли, пять пострадали, сообщил РИА Новости источник в силовых... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T05:05
2023-03-02T09:28
алтайский край
рубцовский район
происшествия
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БАРНАУЛ, 2 мар - РИА Новости. Следовавший в Казахстан автобус столкнулся с грузовиком в Алтайском крае, два человека погибли, пять пострадали, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона. Источник в силовых структурах региона рассказал РИА Новости, что погибли и пострадали пассажиры. "Два человека погибло, пять пострадало, все - пассажиры автобуса", - сказал собеседник агентства. По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа прокуратурой Рубцовского района организовано проведение проверки, в ходе которой будут оценены вопросы соблюдения законодательства о транспортном обеспечении, безопасности перевозки пассажиров маршрутным транспортом.
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алтайский край, рубцовский район, происшествия
Алтайский край, Рубцовский район, Происшествия
В Алтайском крае в результате ДТП погибли два человека

В Алтайском крае при столкновении автобуса и грузовика погибли два человека

© Фото : ГУ МВД России по Алтайскому краюНа месте ДТП с автобусом и грузовиком в Алтайском крае
На месте ДТП с автобусом и грузовиком в Алтайском крае - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© Фото : ГУ МВД России по Алтайскому краю
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БАРНАУЛ, 2 мар - РИА Новости. Следовавший в Казахстан автобус столкнулся с грузовиком в Алтайском крае, два человека погибли, пять пострадали, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона.
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"Сегодня в Рубцовском районе Алтайского края на 267-м километре федеральной трассы А-322 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля и междугороднего автобуса "Новосибирск-Семей", - заявила РИА Новости помощник прокурора региона Мария Антошкина.
Источник в силовых структурах региона рассказал РИА Новости, что погибли и пострадали пассажиры.
"Два человека погибло, пять пострадало, все - пассажиры автобуса", - сказал собеседник агентства.
По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа прокуратурой Рубцовского района организовано проведение проверки, в ходе которой будут оценены вопросы соблюдения законодательства о транспортном обеспечении, безопасности перевозки пассажиров маршрутным транспортом.
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Алтайский крайРубцовский районПроисшествия
 
 
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