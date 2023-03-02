https://ria.ru/20230302/dtp-1855255898.html

В Алтайском крае в результате ДТП погибли два человека

В Алтайском крае в результате ДТП погибли два человека - РИА Новости, 02.03.2023

В Алтайском крае в результате ДТП погибли два человека

Следовавший в Казахстан автобус столкнулся с грузовиком в Алтайском крае, два человека погибли, пять пострадали, сообщил РИА Новости источник в силовых... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T05:05

2023-03-02T05:05

2023-03-02T09:28

алтайский край

рубцовский район

происшествия

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БАРНАУЛ, 2 мар - РИА Новости. Следовавший в Казахстан автобус столкнулся с грузовиком в Алтайском крае, два человека погибли, пять пострадали, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона. Источник в силовых структурах региона рассказал РИА Новости, что погибли и пострадали пассажиры. "Два человека погибло, пять пострадало, все - пассажиры автобуса", - сказал собеседник агентства. По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа прокуратурой Рубцовского района организовано проведение проверки, в ходе которой будут оценены вопросы соблюдения законодательства о транспортном обеспечении, безопасности перевозки пассажиров маршрутным транспортом.

https://ria.ru/20230302/dtp-1855255008.html

алтайский край

рубцовский район

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алтайский край, рубцовский район, происшествия