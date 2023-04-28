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В Курганской области автобус перевернулся на трассе, есть пострадавшие

В Курганской области автобус перевернулся на трассе, есть пострадавшие - РИА Новости, 28.04.2023

В Курганской области автобус перевернулся на трассе, есть пострадавшие

Рейсовый автобус перевернулся на трассе в Курганской области в пятницу, медицинская помощь потребовалась в том числе детям, сообщил в Telegram-канале глава... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T11:04

2023-04-28T11:04

2023-04-28T11:19

происшествия

курганская область

курган

вадим шумков

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ЧЕЛЯБИНСК, 28 апр - РИА Новости. Рейсовый автобус перевернулся на трассе в Курганской области в пятницу, медицинская помощь потребовалась в том числе детям, сообщил в Telegram-канале глава региона Вадим Шумков."На трассе Курган - Целинное перевернулся рейсовый автобус. Есть пострадавшие, в том числе, к сожалению, дети. Спасатели отработали. Детей перевезли в больницу Красного Креста, взрослых - в больницу скорой медпомощи. Отправил туда руководство департамента здравоохранения, чтобы обеспечить полный перечень необходимых мер по лечению", - написал глава региона.В пресс-службе правительства региона уточнили, что на месте ДТП работали шесть бригад скорой медицинской помощи, в оказании помощи нуждалось 11 человек - двое детей и девять взрослых.Все пострадавшие с травмами различной локализации доставлены в медицинские организации Кургана, поясняется в сообщении. "Дети - в курганскую областную детскую клиническую больницу имени Красного Креста в удовлетворительном состоянии. Взрослые (девять человек) - в Курганскую больницу скорой медицинской помощи. На настоящий момент в госпитализированы семь человек, из которых шесть - в состоянии средней степени тяжести, один - в тяжелом состоянии. Двое пострадавших с легкими травмами проходят амбулаторное обследование в травматологическом пункте", - говорится в сообщении.Уточняется, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, по поручению губернатора в лечебные учреждения выехало руководство регионального департамента здравоохранения.

https://ria.ru/20230425/primore-1867484185.html

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происшествия, курганская область, курган, вадим шумков