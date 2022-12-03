https://ria.ru/20221203/postradavshie-1836132433.html
В ДТП с автобусом в Москве пострадали 13 человек
В ДТП с автобусом в Москве пострадали 13 человек - РИА Новости, 03.12.2022
В ДТП с автобусом в Москве пострадали 13 человек
В ДТП с автобусом на юго-востоке Москвы пострадали 13 человек, среди которых 5 детей, сообщается в Telegram-канале столичной ГИБДД. РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T19:26
2022-12-03T19:26
2022-12-03T19:55
происшествия
москва
гибдд мвд рф
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. В ДТП с автобусом на юго-востоке Москвы пострадали 13 человек, среди которых 5 детей, сообщается в Telegram-канале столичной ГИБДД.Ранее в пресс-службе столичного дептранса сообщили РИА Новости о том, что ДТП с участием автобуса произошло на Люблинской улице в Москве, водитель автобуса не справился с управлением и совершил наезд на мачту освещения."По предварительным данным, в результате дорожной аварии 13 пассажиров получили травмы различной степени тяжести, среди них - 5 детей. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе причины и количество пострадавших", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, гибдд мвд рф
Происшествия, Москва, ГИБДД МВД РФ
19:26 03.12.2022 (обновлено: 19:55 03.12.2022)
В ДТП с автобусом в Москве пострадали 13 человек
ГИБДД: в ДТП с автобусом в Москве пострадали 13 человек, среди них пятеро детей