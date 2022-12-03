Рейтинг@Mail.ru
В ДТП с автобусом в Москве пострадали 13 человек - РИА Новости, 03.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221203/postradavshie-1836132433.html
В ДТП с автобусом в Москве пострадали 13 человек
В ДТП с автобусом в Москве пострадали 13 человек - РИА Новости, 03.12.2022
В ДТП с автобусом в Москве пострадали 13 человек
В ДТП с автобусом на юго-востоке Москвы пострадали 13 человек, среди которых 5 детей, сообщается в Telegram-канале столичной ГИБДД. РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T19:26
2022-12-03T19:55
происшествия
москва
гибдд мвд рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/03/1836136368_0:279:2730:1815_1920x0_80_0_0_2d5a050c73a70f9787171f5d626210d6.jpg
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. В ДТП с автобусом на юго-востоке Москвы пострадали 13 человек, среди которых 5 детей, сообщается в Telegram-канале столичной ГИБДД.Ранее в пресс-службе столичного дептранса сообщили РИА Новости о том, что ДТП с участием автобуса произошло на Люблинской улице в Москве, водитель автобуса не справился с управлением и совершил наезд на мачту освещения."По предварительным данным, в результате дорожной аварии 13 пассажиров получили травмы различной степени тяжести, среди них - 5 детей. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе причины и количество пострадавших", - говорится в сообщении.
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/03/1836136368_1:0:2730:2047_1920x0_80_0_0_253d14289afacca770e39f6d40bb7c18.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, гибдд мвд рф
Происшествия, Москва, ГИБДД МВД РФ
19:26 03.12.2022 (обновлено: 19:55 03.12.2022)
 
В ДТП с автобусом в Москве пострадали 13 человек

ГИБДД: в ДТП с автобусом в Москве пострадали 13 человек, среди них пятеро детей

© АГН "Москва" / Мобильный репортерПоследствия наезда рейсового автобуса на мачту городского освещения на Люблинской улице в Москве
Последствия наезда рейсового автобуса на мачту городского освещения на Люблинской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
© АГН "Москва" / Мобильный репортер
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. В ДТП с автобусом на юго-востоке Москвы пострадали 13 человек, среди которых 5 детей, сообщается в Telegram-канале столичной ГИБДД.
Ранее в пресс-службе столичного дептранса сообщили РИА Новости о том, что ДТП с участием автобуса произошло на Люблинской улице в Москве, водитель автобуса не справился с управлением и совершил наезд на мачту освещения.
"По предварительным данным, в результате дорожной аварии 13 пассажиров получили травмы различной степени тяжести, среди них - 5 детей. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе причины и количество пострадавших", - говорится в сообщении.
 
ПроисшествияМоскваГИБДД МВД РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала